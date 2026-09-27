45 दिन बाद अरुणाचल से वैशाली पहुंचा शहीद अग्निवीर का अस्थि कलश, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई
अरुणाचल में आपदा के बाद लापता जवान आदित्य कुमार का अस्थि कलश 45 दिन बाद गांव पहुंचा, राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई दी गई. रिपोर्ट-अमरेश
Published : September 27, 2026 at 9:21 AM IST
वैशाली: अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन में लापता हुए शहीद अग्निवीर जवान आदित्य कुमार का अस्थि कलश 45 दिन बाद उनके पैतृक गांव महुआ के रजौली पहुंचा. अस्थि कलश पहुंचते ही गांव का माहौल गमगीन हो गया. अपने लाल को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग जुटे. सभी ने नम आंखों से शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी.
राजकीय सम्मान के साथ निकली अंतिम यात्रा
अस्थि कलश के गांव पहुंचने के बाद पूरे सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई. रजौली गांव से निकली यात्रा हाजीपुर के कोनहारा घाट पहुंची, जहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद आदित्य कुमार के अस्थि कलश का विसर्जन किया गया. इस दौरान भारत माता की जय और शहीद अमर रहें के नारों से माहौल गूंज उठा.
अप्रैल 2025 में सेना में हुए थे भर्ती
बताया गया कि आदित्य कुमार अग्निवीर योजना के तहत अप्रैल 2025 में सेना में भर्ती हुए थे. 15 अगस्त की सुबह अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से सात जवान लापता हो गए थे. इनमें दो जवानों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया था, जबकि पांच जवानों की तलाश जारी थी.
45 दिन बाद मिली परिजनों को सूचना
इसी बीच तीन दिन पहले सेना के अधिकारियों ने आदित्य के परिजनों को सूचना दी कि उनका शव मलबे से बरामद कर लिया गया है. शव की स्थिति ऐसी थी कि उसे गांव लाना संभव नहीं था. सेना की ओर से अरुणाचल प्रदेश में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया और इसके बाद 45 दिन बाद अस्थि कलश पैतृक गांव पहुंचाया गया.
नम आंखों से दी अंतिम विदाई
शहीद आदित्य की अंतिम विदाई के दौरान रजौली गांव का हर चेहरा गमगीन नजर आया. परिवार के लिए यह पल बेहद भावुक था. ग्रामीणों ने कहा कि देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले आदित्य की स्मृति हमेशा गांव के लोगों के बीच जीवित रहेगी.
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