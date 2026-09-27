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45 दिन बाद अरुणाचल से वैशाली पहुंचा शहीद अग्निवीर का अस्थि कलश, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

राजकीय सम्मान के साथ निकली अंतिम यात्रा ( ETV Bharat )

वैशाली: अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन में लापता हुए शहीद अग्निवीर जवान आदित्य कुमार का अस्थि कलश 45 दिन बाद उनके पैतृक गांव महुआ के रजौली पहुंचा. अस्थि कलश पहुंचते ही गांव का माहौल गमगीन हो गया. अपने लाल को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग जुटे. सभी ने नम आंखों से शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी.