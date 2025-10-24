ETV Bharat / state

अगर आप भी रील बनाने के हैं शौकीन, तो ऐसे रील्स बनाना पड़ सकता है भारी

शहडोल में शोबाजी के लिए फोटो क्लिक कराना और रील्स बनाना युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने थाने बुलाया.

SHAHDOL YOUTH REELS WITH GUN
ऐसे रील्स बनाना पड़ सकता है भारी (Getty Image)
Published : October 24, 2025 at 12:58 PM IST

शहडोल: डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का क्रेज चल रहा है. उससे भी बड़ी बात हर वर्ग हर उम्र के लोगों में रील्स बनाने का भी क्रेज जबरदस्त देखने को मिल रहा है. आलम ये है कि रील्स बनाने के चक्कर में लोग कुछ भी कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी रील्स बनाने के शौकीन हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाइए, सजग होकर रहें, क्योंकि कभी-कभी रील्स बनाना भारी भी पड़ जाता है. एक ऐसा ही मामला शहडोल में आया है.

रील्स बनाना पड़ गया महंगा

पूरा मामला शहडोल के खैरहा थाना क्षेत्र स्थित छिरिहटी गांव का है. जहां राहुल गुप्ता नाम का व्यक्ति जिसका चाचा गार्ड की नौकरी करता है. उसके पास दो नाली बंदूक है. अपने चाचा की मौजूदगी में राहुल ने बंदूक ली और हवाई फायर किया. अपने मोबाइल से वीडियो रील्स बनाई और फिल्मी स्टाइल में पोज भी दिया. उसके चाचा वहां पर मुस्कुराते हुए वीडियो में ही पास में खड़े भी दिखाई दे रहे हैं. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया जमकर वायरल भी हुआ.

Shahdol youth made reels
शहडोल युवक ने बंदूक के साथ बनाई रील्स (ETV Bharat)

मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया. इसके बाद खैरहा थाने की पुलिस ने चाचा भतीजे को थाने बुलवा लिया. उनसे पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस का कहना है की वीडियो में दिखाई दे रही बंदूक की लाइसेंस और समयाविधि की भी जांच की जा रही है. प्राथमिक जांच में सामने आया है की वीडियो पिछले वर्ष का बताया जा रहा है, जो किसी ने फिर से दोबारा शेयर कर दिया है, जो वायरल हो रहा है.

पुलिस ने की हवाई फायर न करने की अपील

खैरहा थाना प्रभारी उमाशंकर चतुर्वेदी का कहना है कि "चाचा-भतीजे को थाने बुलवाया था, वीडियो एक साल पुराना बताया जा रहा है. जांच की जा रही है, लोगों से अपील है कि वो इस तरह की हवाई फायर ना करें. उससे बचें और ना ही वीडियो बनाएं ना ही सोशल मीडिया पर वायरल करें. इस मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई की जाएगी."

