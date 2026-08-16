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हार्ट को रखना है हेल्दी तो फॉलो करना होंगे ये उपाय, बार-बार नहीं जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास

इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग अपने छोटे-मोटी तकलीफ को भी नजर अंदाज करते हैं. दूसरी चीज लोग अपने काम में इतना व्यस्त हैं की वो अपने बारे में ध्यान नहीं रख पाते हैं. जैसे आप अगर 10 लोगों से पूछोगे कि क्या आप रोज व्यायाम करते हो उसमें से 9 लोगों का उत्तर रहेगा की नहीं, और उसके लिए तरह तरह के रीजन देते हैं, कोई कहेगा व्यस्त रहते हैं, कोई कहेगा सोकर नहीं उठ पाते."

जबलपुर के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुल दुबे बताते हैं, "हार्ट के मरीज आज के समय में बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं. उसके मुख्यतः दो से तीन कारण हैं. सबसे बड़ा कारण है कि पहले ये होता था कि हार्ट की बीमारी सिर्फ 50 साल या 60 साल के इंसान को होती थी, लेकिन आजकल वही बीमारी हम 25 से 30 साल में भी देख रहे हैं.

इन दिनों शहडोल संभाग में भी हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. जबलपुर से शहडोल पहुंचे हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल दुबे से ईटीवी भारत ने बात की और जाना की हार्ट को बेहतर रखने क्या करें.

शहडोल: इन दिनों हार्ट की बीमारी एक गंभीर बीमारी बनी हुई है, पहले ज्यादा उम्र के लोगों को यह परेशानी होती थी लेकिन अब तो कम उम्र के लोगों में भी समस्या देखने को मिल रही है. कब किसे हार्ट अटैक आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता. ऐसे में अपने हार्ट का ख्याल कैसे रखें, कैसे उसे हेल्दी रखें.

हार्ट विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल दुबे बताते हैं, "दूसरी चीज आजकल 30 साल की उम्र में भी शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी देखी जा रही है, ऐसे में हम सभी को जिसकी उम्र 30 साल के ऊपर हो गई है, वो अपनी बेसिक जांच कराएं, शुगर, बीपी के साथ हर 6 माह में अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाएं.

एक्सपर्ट ने बताया हार्ट को हेल्टी रखने का तरीका (ETV Bharat)

मैं पिछले 7 सालों से हार्ट के पेशेंट देख रहे हूं. इसमें 20 से 25 साल के लड़के का भी हार्ट अटैक के साथ 100% ब्लॉकेज का भी इलाज किया है. साथ ही 80 साल के ऐसे बुजुर्ग मरीज की भी एंजियोग्राफी करी है जो की बिल्कुल नॉर्मल है. ये कहना मुश्किल है की उम्र के साथ बीमारी होती है, या नहीं होती है. हमें इतना ध्यान रखना कि प्रतिदिन आधा घंटे रोज सुबह उठकर व्यायाम करना है. हमें अपनी जांच टाइम से करवानी है. हमें प्रॉपर एटलीस्ट 7 से 8 घंटा प्रॉपर नींद लेनी है. यही कुछ कारण है कि लोग अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते. अपने शरीर का हर तरह से ख्याल रखें."

कैसे पहचाने ये हार्ट अटैक है?

आखिर कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक वाला पेन है, उस समय पेशेंट को क्या करना चाहिए. कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुल दुबे बताते हैं, "बेसिकली हार्ट के जो भी बीमारी होती हैं उनके मुख्यतः 4 लक्षण होते हैं. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, वो है छाती में दर्द, छाती में दर्द सिर्फ हार्ट अटैक में नहीं होता, बहुत सारी बीमारी में होता है. नॉर्मल आदमी इसे गैस का दर्द समझता है. मोस्टली हार्ट का जो दर्द होता है वो पूरे छाती में होता है, ऐसा लगता है कि कुछ भारी सामान हमारे ऊपर रख दिया हो.

दूसरा हार्ट का जो दर्द है बाएं हाथ के अंदर की तरफ जाता है, तीसरा जबड़े में जाता है. अत्यधिक पसीना आना, थोड़ा भी चलने में सांस फूलना, चक्कर जैसा महसूस होना. ये मुख्यतः तीन-चार कारण हैं. आप अगर 30 साल से 35 साल से ज्यादा हैं, आप के परिवार में हृदय की समस्या की हिस्ट्री है, आप ब्लड प्रेशर या शुगर की दवाई लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार के सीने के दर्द को नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें."

हार्ट को इन तरीकों से रख सकते हैं हेल्दी

कार्डियोलोजिस्ट डॉक्टर अतुल दुबे बताते हैं, "सबसे पहली चीज सुबह उठना है, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन हमें 30 से 35 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग मतलब है कि अपने साथ वाले जिस गति से चल रहे हैं, उससे हमें थोड़ा तेज चलना है. दूसरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों तुरंत शुगर बढ़ाने वाली चीजों को अवॉयड करना है. प्रोटीन की मात्रा अपने डाइट में बढ़ानी है.

तीसरी चीज 30 से 35 साल के बाद सिर्फ वॉकिंग से हमें हेल्प नहीं मिलेगी, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है, जिन लोगों के लिए पॉसिबल हो, उन्हें मसल्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट करना चाहिए. चौथी चीज नींद बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग रात में फोन चलाते, टीवी देखते हैं और रात में जागते रहते हैं. कोशिश यही करना है कि 10 से 11 बजे तक जितना भी अपना काम है खत्म करें और कम से कम 8 घंटे की नींद लें.

पांचवी चीज है कि यदि आपको टेंशन है तो अपने स्ट्रेस को कम करें. इसके लिए आपको जो अच्छा लगता है, कुछ लोग व्यायाम करते हैं, कुछ लोग अपना पसंदीदा खेल खेलते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, जो भी अपने हिसाब से करें."