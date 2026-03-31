शहडोल में बॉयफ्रेंड बनकर कर दिया ऐसा काम, खाते से पार हो गए लाखों रुपये
शहडोल में फर्जी बॉयफ्रेंड बन युवती को बनाया निशाना, पीड़िता के सिम कार्ड से यूपीआई जनरेट कर दो अकाउंट से 4.5 लाख रुपए उड़ाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 3:38 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जोकि बहुत कुछ सीख देने वाला भी है. यहां एक युवक ने पहले लड़की का भरोसा जीता और फिर बॉयफ्रेंड बनने का ढोंग किया. जिसके बाद लड़की को भरोसे में लेकर उसका सिम कार्ड ले लिया. फिर उसके खाते से लाखों रुपए पार कर दिया. पीड़िता की शिकायत के बाद अब आरोपी लड़का सलाखों के पीछे पहुंच गया है.
सिम कार्ड लेकर किया लाखों की उगाही
शहडोल के ब्यौहारी की रहने वाली 23 वर्षीय निर्मला पटेल जबलपुर के एक निजी फर्म में काम करती थी, बताया जा रहा है कि इस दौरान जबलपुर के रहने वाले आरोपी अभिराज साहू ने पहले लड़की से दोस्ती की, उसके बाद लड़की को भरोसे में लेकर उसका सिम कार्ड हासिल किया. फिर सिम की मदद से मोबाइल में यूपीआई जनरेट करके लड़की के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 90 हजार रुपए निकाल लिया. उसके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक खाते से 3 लाख 95 हजार 307 रुपए गायब कर दिए. इस तरह आरोपी ने युवती के बैंक अकाउंट से टोटल 4 लाख, 85 हजार 307 रुपए निकाल लिये.
धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मामला दर्ज
लड़की को बैंक से गायब हुए पैसे की जानकारी नहीं थी. करीब डेढ़ माह पहले हुए धोखाधड़ी का पता युवती को 7 मार्च को लगा, जब निर्मला ने बैंक स्टेटमेंट निकलवाया. जिसके बाद हड़कंप मच गया है. पीड़िता आनन-फानन में ब्यौहारी थाने पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी.
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ब्यौहारी थाना प्रभारी जियाउल हक ने बताया, "आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद पहले गोवा और फिर मुंबई घूम रहा था. जैसे ही जबलपुर पहुंचा तो स्टेशन पर ही दबोचा लिया गया. पहले अभिराज साहू को ब्यौहारी थाना लाया गया. जिसके बाद उसे सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है."