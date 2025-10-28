ETV Bharat / state

मंगेतर के साथ जा रही थी युवती, युवक ने रास्ता रोका, मारपीट की और फिर दुराचार

शहडोल में मंगेतर संग जा रही युवती को आरोपी ने दोस्तों के साथ रोका रास्ता, मंगेतर को जमकर पीटा, सूनसान जगह ले जाकर किया दुष्कर्म.

SHAHDOL YOUNG GIRL MOLESTED
मंगेतर संग जा रही युवती से शहडोल में दुष्कर्म (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 3:48 PM IST

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल से डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सड़क पर चलती लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं. सोमवार को बदहवास हालत में ब्यौहारी थाना पहुंची युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. युवती ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह अपने मंगेतर के साथ जा रही थी. तभी उसके साथ आरोपी ने जोर जबरदस्ती करके दुराचार किया. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज तक आरोपियों की तलाश में जुटी गई है.

मंगेतर संग जा रही युवती के साथ दुराचार

पूरा घटनाक्रम शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र का है. यहां सोमवार को एक युवती अपने मंगेतर के साथ जा रही थी. तभी रास्ते में एक युवक चार अन्य नाबालिग साथियों के साथ वहां पहुंच गया और उनका रास्ता रोक लिया. इसके बाद वे युवती से छेड़छाड़ करने लगे, जब मंगेतर ने विरोध किया तो सभी लड़को ने उसके साथ जमकर मारपीट कर दी और फिर युवती को जबरन पकड़कर सुनसान इलाके में ले गए. जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. इस दौरान उस युवक के साथ 4 अन्य नाबालिग साथी भी मौके पर मौजूद थे.

चंगुल से निकलकर थाने पहुंची युवती

घटना के बाद आरोपियों के चंगुल से किसी तरह पीड़िता वहां से भागने में कामयाब रही. युवती वहां से सीधे ब्यौहारी थाने पहुंची. थाने पहुंचकर उसने अपने साथ घटे पूरे घटनाक्रम को पुलिस को बताया. जिसके बाद पुलिस ने युवती का बयान लिया और तुरंत मामला दर्ज किया. ब्यौहारी थाने की पुलिस युवती के बताए अनुसार उस युवक और 4 नाबालिगों की तलाश में जुट गई है.

हर एंगल से मामले की जांच कर रही पुलिस

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि "युवती के साथ दुराचार का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक के साथ 4 अन्य नाबालिग भी थे. युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल स्थानीय पुलिस आरोपियों की तलाश में इलाके में दबिश दे रही है. साथ ही हर एंगल से मामले की जांच कर रही है."

