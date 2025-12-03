शहडोल में खेत से लौट रही नव विवाहिता से हैवानियत, थ्रेसर मजदूर निकला आरोपी
शहडोल में धान की गहाई कर घर लौट रही 22 वर्षीय महिला से दुष्कर्म, आरोपी ने बाइक से पीछा कर घटना को दिया अंजाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 2:10 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में एक 22 वर्षीय नव विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. महिला खेत में धान की गहाई कर घर लौट रही थी. इस दौरान आरोपी ने महिला का पीछा किया और रास्ते में अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने जैतपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
खेत से लौट रही महिला के साथ दुष्कर्म
घटना शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र की है, आरोप है कि पीड़ित महिला की सास अपने खेत में मजदूर बुलवाकर थ्रेसर मशीन से धान की गहाई करवा रही थी. इस दौरान 22 वर्षीय नव विवाहिता भी अपनी सास के संग खेत में मौजूद थी. धान गहाई का काम खत्म होने पर सास ने उसे घर जाने के लिए कहा, पीड़ित महिला पैदल ही घर की ओर लौट रही थी. इस दौरान थ्रेसर पर काम करने आया एक मजदूर बाइक से उसके पीछे लग गया और रास्ते में अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पीड़िता ने बताया कि "धान की गहाई खत्म होने के बाद वह वापस घर लौट रही थी, इस दौरान थ्रेसर पर काम करने आया एक मजदूर बाइक से उसके पीछे-पीछे आने लगा. आरोपी को देखकर उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा कर खेत के किनारे रोक लिया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. महिला ने मदद के लिए चीखा चिल्लाया भी, लेकिन आस-पास कोई मौजूद नहीं था. "
सास के साथ थाने पहुंची पीड़िता
पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची. उसने अपनी सास को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद महिला अपने सास के साथ जैतपुर थाना में पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
- बेटा बना कसाई! बुढ़ापे में मां को डंडों से पीट पैर तोड़े, आपबीती सुन ASP की आंखें नम
- मुरैना में भाई ने लूटी आबरू, नाबालिग बहन ने दिया बच्चे को जन्म, आरोपी की तलाश जारी
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शहडोल एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने कहा कि "थ्रेसर मशीन से धान की गहाई कर वापस घर लौट रही एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता के खेत में धान की गहाई करने आये मजदूर ने पीछा करते हुए रास्ता रोककर उसके साथ जबरन इच्छा विरुद्ध दुष्कर्म किया है. पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया है."