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नहीं मानी हार! 6 महीने के प्रीमैच्योर बच्चे ने मौत को दी मात, 70 दिन बाद SNCU से मिली छुट्टी

शहडोल जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने 790 ग्राम के अति कमजोर नवजात को दी नई जिंदगी. मशीन सपोर्ट और कंगारू मदर केयर से हालत सुधरी.

SHAHDOL DISTRICT HOSPITAL DOCTOR SAVE CHILD LIVES
शहडोल जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने 790 ग्राम के नवजात को दी नई जिंदगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 12:28 PM IST

3 Min Read
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शहडोल: डॉक्टर को यूं ही धरती का भगवान नहीं कहा जाता है, शहडोल जिला चिकित्सालय से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां एक अति कमजोर नवजात का जन्म हुआ था, लेकिन जिला अस्पताल के डॉक्टर्स, उनकी टीम की देखरेख और बेहतर इलाज की वजह से बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ है. 70 दिनों की देखभाल के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है.

नवजात को मिली नई जिंदगी

ब्यौहारी तहसील के धोलको कोठार गांव निवासी रोशनी यादव की अचानक घर पर ही समय से पहले डिलीवरी हो गई. नवजात का जन्म लगभग 6 माह में ही हो गया था, जिसका वजन सिर्फ 790 ग्राम ही था. बच्चा बहुत ही कमजोर और गंभीर स्थिति में था, परिजन तुरंत उसे ब्यौहारी सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां से डॉक्टर ने नवजात की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

SHAHDOL WOMAN PREMATURE DELIVERY
6 महीने के प्रीमैच्योर बच्चे ने मौत को दी मात (ETV Bharat)

जिला हॉस्पिटल के SNCU में चला इलाज

SNCU में भर्ती करते ही नवजात को सीपीएपी मशीन के स्पोर्ट पर रखा गया और सेंट्रल अंबिलिकल कैथेटर डालकर उपचार शुरू किया गया. सीपीएपी मशीन सांस लेने में सहायता करने वाली एक मशीन होती है. बच्चे को सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ थी और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी. बार-बार सांस रुकने की समस्या के कारण उसे कैफीन सिट्रेट जैसी दवाइयां दी गई. इसके अलावा संक्रमण होने के कारण 21 दिन तक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया गया. शुरुआती 3 हफ्तों में ही बच्चे को 3 बार खून भी चढ़ाना पड़ा.

प्रीमैच्योर बच्चे ने मौत से जीती जंग

इलाज के दौरान बीच में बच्चे की स्थिति दोबारा सेप्टीसीमिया के कारण बिगड़ गई. जिसके बाद हायर एंटीबायोटिक और 2 बार फिर अतिरिक्त खून चढ़ाना पड़ा. धीरे-धीरे सुधार होने पर मां का दूध 2-2 एमएल देकर ट्रॉयल शुरू किया गया और कंगारू मदर केयर भी शुरू की गई. शिशु 15 दिनों तक सीपीएपी सपोर्ट पर रहा और बाद में 17 दिन ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया, पीलिया होने पर 2 दिन फोटो थेरेपी भी दी गई.

70 दिनों के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी

धीरे-धीरे मां के दूध की मात्रा बढ़ाई गई और चम्मच कटोरी से दूध पिलाना शुरू किया गया. कंगारू मदर केयर से बच्चे का वजन प्रतिदिन 10 से 15 ग्राम बढ़ने लगा, लगातार वजन बढ़ने और सभी जांच सामान्य आने के बाद 70 दिन बाद नवजात को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

जिला हॉस्पिटल के एसएनसीयू इंचार्ज शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील हथगेल ने बताया, "7 माह से पहले जन्मे बच्चों को बचाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उनके फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क और किडनी पूरी तरह विकसित नहीं होती, ऐसे बच्चों में ब्रेन हेमरेज संक्रमण और सांस रुकने का खतरा ज्यादा रहता है. SNCU की पूरी टीम डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की मेहनत से इस बच्चे को बचाया जा सका, जो जिला अस्पताल के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है."

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