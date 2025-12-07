ETV Bharat / state

बहू दिनभर चलाती थी मोबाइल, ससुर-जेठ ने मिलकर छीना फोन, उठाया बड़ा कदम

शहडोल में बहू दिनभर चलाती थी मोबाइल, ससुर और जेठ ने चरित्रहीन की शंका पर छीना फोन. प्रताड़ना से आहत होकर महिला ने की आत्महत्या.

मोबाइल छीनने पर महिला ने समाप्त कर ली जीवन लीला (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 8:37 PM IST

Updated : December 7, 2025 at 10:18 PM IST

शहडोल: आज के समय में मोबाइल लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है. मोबाइल के बिना कुछ लोग, तो अपनी जिंदगी की परिकल्पना भी नहीं कर सकते. शहडोल में एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहां परिवार द्वारा मोबाइल छीने जाने पर एक महिला ने अपनी जान दे दी. हालांकि ये मामला मोबाइल छीनने के साथ चरित्र पर लांछन लगाने और मानसिक प्रताड़ना से भी जुड़ा है. मृतका के ससुर को शंका थी कि उसकी बहू का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर है, इसलिए वो दिनभर मोबाइल में व्यस्त रहती है.

मोबाइल छीनने पर महिला ने दी जान

मामला शहडोल के गोहपारू थाना क्षेत्र का है. जहां करूआ गांव निवासी बेबी साहू का शव बीते 19 नवंबर को देवदहा गांव के एक कुएं में मिला था. पुलिस ने घटना की जांच शुरू की तो पता चला कि मृतका के ससुर फूलचंद साहू और जेठ गणेश साहू उसके चरित्र पर शंका करते थे और उसी को लेकर उसे कई दिनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. इस शंका की वजह बेबी का मोबाइल पर ज्यादा समय बिताना था.

मृतका के परिजन के मुताबिक, बेबी ज्यादातर समय मोबाइल में ही व्यस्त रहती थी. उसके ससुराल वालों को ये पसंद नहीं आ रहा था और वो बेबी को मोबाइल यूज करने से मना करते थे. उन्हें शंका थी कि बेबी का किसी से अफेयर है और वो उसी से बातें करती रहती है. इसको लेकर वो उसे ताने सुनाते थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते थे. महिला का पति पुणे में गार्ड की नौकरी करता है.

harassment woman kill her self
पुलिस ने ससुर और जेठ को हिरासत में लिया (ETV Bharat)

बिन बताए घर से निकली, कुएं में मिला शव

एक दिन बेबी के ससुराल वालों ने उससे उसका मोबाइल छीन लिया और उसको खूब भला-बुरा सुनाया. बेबी के मायके वालों का आरोप है कि लगातार अपमानित किए जाने से आहत होकर एक दिन वो बिना किसी को बताए घर से निकल गई. उसके पति चेतन साहू ने गोहपारू थाने में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन इसी बीच 19 नवंबर को उसका शव बगल के एक गांव के कुएं में मिला. इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

ससुर और जेठ पर हत्या के लिए मजबूर करने का आरोप

मृतका के परिजन के बयान के आधार पर पुलिस ने पाया कि मानसिक प्रताड़ना, चरित्र पर शंका और लगातार अपमान की वजह से मृतका आत्महत्या के लिए मजबूर हो गई थी. जिसके बाद उसने ये कदम उठाया. गोहपारू थाना पुलिस ने ससुर फूलचंद साहू और जेठ गणेश साहू को हिरासत में ले लिया है. उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर करके पुलिस पूछताछ कर रही है.

'लगातार अपमान से परेशान होकर कर ली आत्महत्या'

गोहपारू थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बताया है कि "बहू अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहती थी, जिस पर ससुर आपत्ति जताता था. एक दिन ससुर और जेठ ने उससे उसका मोबाइल छीन लिया और उसको अपमानित किया. लगातार अपमान से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली. आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है."

अस्पताल में भर्ती महिला पर पति का चाकू से हमला

शनिवार शाम शहडोल के एक प्राइवेट अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब अस्पताल में भर्ती महिला पर उसके पति ने चाकू से हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक जयसिंह नगर वार्ड 6 निवासी मनोरमा उपाध्याय बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद प्राइवेट रूम में आराम कर रही थी.

इसी दौरान मुंबई से आया पति सूर्यप्रकाश पांडे अस्पताल पहुंचा और वार्ड में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद लिया और पत्नी पर चरित्र संदेह को लेकर विवाद करने लगा और सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया. चीख सुनकर अस्पताल स्टाफ ने दरवाजा तोड़कर आरोपी को पकड़ा. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है, जबकि महिला का इलाज जारी है.

