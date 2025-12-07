ETV Bharat / state

बहू दिनभर चलाती थी मोबाइल, ससुर-जेठ ने मिलकर छीना फोन, उठाया बड़ा कदम

शहडोल: आज के समय में मोबाइल लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है. मोबाइल के बिना कुछ लोग, तो अपनी जिंदगी की परिकल्पना भी नहीं कर सकते. शहडोल में एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहां परिवार द्वारा मोबाइल छीने जाने पर एक महिला ने अपनी जान दे दी. हालांकि ये मामला मोबाइल छीनने के साथ चरित्र पर लांछन लगाने और मानसिक प्रताड़ना से भी जुड़ा है. मृतका के ससुर को शंका थी कि उसकी बहू का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर है, इसलिए वो दिनभर मोबाइल में व्यस्त रहती है.

मोबाइल छीनने पर महिला ने दी जान

मामला शहडोल के गोहपारू थाना क्षेत्र का है. जहां करूआ गांव निवासी बेबी साहू का शव बीते 19 नवंबर को देवदहा गांव के एक कुएं में मिला था. पुलिस ने घटना की जांच शुरू की तो पता चला कि मृतका के ससुर फूलचंद साहू और जेठ गणेश साहू उसके चरित्र पर शंका करते थे और उसी को लेकर उसे कई दिनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. इस शंका की वजह बेबी का मोबाइल पर ज्यादा समय बिताना था.

मृतका के परिजन के मुताबिक, बेबी ज्यादातर समय मोबाइल में ही व्यस्त रहती थी. उसके ससुराल वालों को ये पसंद नहीं आ रहा था और वो बेबी को मोबाइल यूज करने से मना करते थे. उन्हें शंका थी कि बेबी का किसी से अफेयर है और वो उसी से बातें करती रहती है. इसको लेकर वो उसे ताने सुनाते थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते थे. महिला का पति पुणे में गार्ड की नौकरी करता है.

पुलिस ने ससुर और जेठ को हिरासत में लिया (ETV Bharat)

बिन बताए घर से निकली, कुएं में मिला शव

एक दिन बेबी के ससुराल वालों ने उससे उसका मोबाइल छीन लिया और उसको खूब भला-बुरा सुनाया. बेबी के मायके वालों का आरोप है कि लगातार अपमानित किए जाने से आहत होकर एक दिन वो बिना किसी को बताए घर से निकल गई. उसके पति चेतन साहू ने गोहपारू थाने में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन इसी बीच 19 नवंबर को उसका शव बगल के एक गांव के कुएं में मिला. इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.