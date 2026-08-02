ETV Bharat / state

शहडोल में अजब-गजब चोर, ऐसी क्या बातें करते हैं, जो लोग खुद सौंप देते हैं गहने

शहडोल में राह चलते महिलाओं को निशाना बना रहे चोर, अपनी बातों में उलझा उतरवा लेते हैं गहने-जेवर, महिला ने दर्ज कराई शिकायत.

SHAHDOL THEFT NEWS
शहडोल में अजब-गजब चोर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 1:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: मध्य प्रदेश में चोरी की अजब-गजब वारदातें सामने आ रही हैं. शहडोल में एक बार फिर से कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जिसमें एक महिला को इन चोरों ने बातों में ऐसा उलझाया और ऐसा कुछ कहा कि उसके बाद महिला ने खुद से ही अपने कान के सोने के ईयरिंग और सोने की अंगूठी उतार कर दे दी और उसे लेकर फरार हो गए. ऐसी घटनाओं के बाद अब लोगों को बहुत ही संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं तो राह चलते बीच सड़क दिन दहाड़े हो जा रही है और कोई समझ भी नहीं पा रहा.

नए स्टाइल में हो रही चोरी

घटना शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जिला मुख्यालय की ही है. पुलिस के मुताबिक ऊषा वर्मा नाम की एक महिला है, जिनकी उम्र 59 वर्ष बताई जा रही है. वह गणेशगंज सिंहपुर रोड क्षेत्र में पैदल जा रही थी. इसी दौरान ये घटना हुई. एक अज्ञात व्यक्ति आता है और महिला के साथ बातें करते हुए पैदल ही चलने लगता है. बातों ही बातों में वो महिला को परिवार पर संकट और अनहोनी आने की बात कह कर डराता है, इसके बाद वो दावा भी करता है, कि अगर उसकी बातें नहीं मानी तो परिवार पर बड़ा संकट आ सकता है.

जब आरोपी समझ जाता है कि महिला उसके झांसे में आ चुकी है, उसकी बातें अब मानने लगी है, तो वह धीरे से उसके सोने-चांदी के गहने मांगने लगता है. जब चोर को ये बात समझ में आ जाती है कि महिला उसके झांसे में आ चुकी है, उसकी बातों पर उसको भरोसा होने लगा है, तो धीरे-धीरे वो उसके परिवार के लोगों पर आने वाली अनहोनी को दूर करने के दावे करने लगता है. महिला से उसके सोने चांदी के सामान उतरवाकर लेने लगता है.

इस महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ. महिला ने सोने के ईयरिंग्स और सोने की अंगूठी उतार ले ली. आरोपी ने महिला से सभी सोने के सामान को सफेद रुमाल में रखवाकर, अपने पास रख लेता है, और कुछ ही देर में वहां से वो फरार हो गया.

थाने पहुंचकर दर्ज की शिकायत

महिला को जब तक ठगी का एहसास हुआ, तब तक आरोपी काफी दूर निकल चुका था. महिला ने परिजनों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद कोतवाली थाने में पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है. घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाले गए हैं.

कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी का कहना है कि "अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर जांच की अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है. कोतवाली थाना प्रभारी ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के बातों में आकर अपने कीमती जेवर या नगदी किसी को न सौंपे. अगर कोई व्यक्ति इस तरह अनहोनी तंत्र-मंत्र या पारिवारिक संकट का डर दिखाकर विश्वास में लेने का प्रयास करे तो तत्काल पुलिस को सूचना दें."

ऐसी कई और घटनाएं हो चुकी हैं

बता दें कि शहडोल जिले में इस तरह की मिलती-जुलती कई और घटनाएं हो चुकी हैं. जिसमें इसी तरह से बातों में उलझा कर उनके सोने चांदी के जेवर उतरवाकर कर चोर फरार हो गए है. इसमें ये बात सामने निकल कर आई है, कि इस तरह के घटनाओं में 55 साल से ऊपर या उसके आसपास के के ही महिलाओं को निशाना बनाया जाता है. उन्हें बातों में लेकर काफी घनिष्ठ या काफी करीबी आदमी पर संकट दिखाते हैं और उसी तरह से उन्हें डरा करके संकट से उभरने की बातें कहकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं.

ऐसे में आम नागरिकों को अब काफी सजग रहना होगा. खासकर जहां इस तरह की बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग हैं अकेले सफर करते हैं तो वह सतर्क रहें. अगर कोई इस तरह की बातें करके आपको अपनी बातों में उलझाता है, आपसे कुछ डिमांड करता है, तो बिल्कुल भी ना दें बल्कि इसकी सूचना पुलिस थाने में दें.

TAGGED:

SHAHDOL CRIME NEWS
SHAHDOL WOMAN FRAUDED
SHAHDOL WOMAN JEWELRY STOLEN
SHAHDOL THEFT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.