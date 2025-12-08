ETV Bharat / state

मुझे मेरे पति का शव दे दो, हिंदू रीति से करना है अंतिम संस्कार, ड्राइवर की पत्नी की हाईकोर्ट से गुहार

दरअसल, अनिल कुशवाहा एक ट्रक ड्राइवर थे, वह शहडोल में एक निजी कंपनी में ट्रक चलाते थे. शहडोल के सुहागपुर में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की एक कोयला खदान है. जहां अनिल कुशवाहा काम करते थे. बीते 11 अक्टूबर को अनिल कुशवाहा का ट्रक खदान में भरे पानी में गिर गया था.

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरती कुशवाहा नामक एक महिला ने अपने पति के शव की मांग की है. आरती कुशवाहा के पति अनिल कुशवाहा एक ट्रक ड्राइवर थे. पिछले महीने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की एक खदान में उनका ट्रक गिर गया था. इस दुर्घटना के दो माह बीत जाने के बावजूद उनके पति का शव अभी तक नहीं मिला है.

2 महीने के बाद भी नहीं मिला पति का शव

अनिल कुशवाहा की पत्नी आरती कुशवाहा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रक दुर्घटना में मेरे पति की मौत हो गई थी, लेकिन अब तक मुझे मेरे पति का शव नहीं मिला है. मैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने पति का अंतिम संस्कार करना चाहती हूं.

आरती के वकील ने पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप

आरती कुशवाहा के वकील मनोज कुशवाहा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा. मनोज कुशवाहा का कहना है कि यह घोर लापरवाही का मामला है. हमने अपने तर्कों में यह बात रखी है कि जब घटना घटी तब स्थानीय पुलिस के अलावे एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन लगातार कोशिश के बाद भी अनिल कुशवाहा का शव नहीं खोज पाई.

90 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक

एडवोकेट मनोज कुशवाहा ने कहा "नियम के अनुसार जब किसी खदान में खुदाई की जाती है तो खुदाई पूरी होने के बाद उस खदान को मिट्टी से भरना होता है. हर खदान की एक क्लोजर स्कीम होती है ताकि कोई दुर्घटना ना घटे. इसके अलावा प्रकृति का संरक्षण भी हो सके. लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया. जिस जगह पर ट्रक गिरा वहां पर लगभग 90 फीट पानी भरा हुआ था."

डेढ़ दशक से चल रहा है कोयला खुदाई का काम

मनोज कुशवाहा ने आगे बताया "साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कि इस खदान से करीब 15 साल पहले ही बड़ी तादाद में कोयला निकाला जा चुका है. नियम के अनुसार इस खदान को बंद होनी चाहिए थी. लेकिन अधिकारी न जाने क्यों इस खदान को चालू रखे हैं. इस घटना में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने एक और लापरवाही बरती है. जब नियम के अनुसार बरसात में जब तक खदान के भीतर पानी है तब तक खुदाई बंद रखनी पड़ती है तो फिर यहां पर काम कैसे चल रहा था."

मनोज कुशवाहा ने बताया कि इस मामले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड शहडोल पुलिस और शहडोल जिला प्रशासन से जवाब मांगा गया है. वहीं, आरती कुशवाहा का कहना है "मैं अपने पति का अंतिम संस्कार करना चाहती हूं. कम से कम मुझे अपने पति का शव मुहैया करवाया जाए."