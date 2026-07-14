महिला ने ऑटो में दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल पहुंची तो इलाज के दौरान मौत
शहडोल में एंबुलेंस न मिलने पर महिला की ऑटो में हुई डिलीवरी, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम, पुलिस कर रही मामले की जांच.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 12:49 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. परिजनों ने एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है. जिसमें 108 एंबुलेंस समय पर न पहुंचने के चलते महिला को ऑटो से अस्पताल ले जाना पड़ा और रास्ते में ही महिला ने बच्ची को जन्म दे दिया. अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही उपचार के बाद महिला की मौत हो गई.
महिला ने ऑटो में दिया बच्चे को जन्म
घटना शहडोल के जैतपुर थाना क्षेत्र के गलहथा गांव की है. जहां मौहर टोला की रहने वाली 22 साल की जयमंती पांडो को प्रसव पीड़ा हुई. प्रसव पीड़ा शुरू होते ही परिजनों ने 108 एंबुलेंस को सूचना दी. परिजनों ने आरोप लगाया है कि कई घंटे इंतजार करने के बावजूद एंबुलेंस नहीं पहुंची. जिसके बाद परिजनों ने गांव के ही एक ऑटो वाले को बुलाया और महिला के प्रसव पीड़ा को देखते हुए उसे जैतपुर अस्पताल के लिए लेकर निकल गए, रास्ते में ही महिला ने बच्ची को जन्म दे दिया.
इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम
फिर जैसे तैसे परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे. वहां डॉक्टर ने मां और नवजात का आनन-फानन में उपचार शुरू कर दिया, लेकिन उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बुढ़ार के बीएमओ डॉक्टर सचिन कारखुर का कहना है कि "गर्भवती महिला की स्थानीय उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग की जा रही थी. बीच में महिला कुछ दिनों के लिए अपने मायके रिश्तेदारी में चली गई थी. जिससे कुछ आवश्यक जांच नहीं हो सकी थी, अब तक उसकी तीन प्रसव पूर्व जांच हो चुकी थी. उन्होंने कहा कि एंबुलेंस के देरी से पहुंचने के कारण रास्ते में प्रस्ताव हुआ है."
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घटना की सूचना मिलने पर जैतपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि "महिला नव विवाहित थी. नियमानुसार मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी."