शहडोल में लिव इन में रहती थी युवती, खलिहान के पुआल में छिपा मिला शव

युवती पिछले कई सालों से माखन प्रजापति नाम के व्यक्ति के साथ लिव इन में रहती थी. बताया जा रहा है कि साल 2020 में गुजरात में मजदूरी करने गया माखन वहां से युवती को साथ लेकर आया था. तब से दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे.

मामला शहडोल के जैतपुर थाना क्षेत्र के दर्शिला चौकी अंतर्गत खाड़ा गांव का है. बताया जा रहा है कि खेत का जो खलिहान बना होता है, वहां इन दिनों धान की गहाई खत्म हुई है और पैरा का पुआल रखा हुआ है. इस पैरा के पुआल के ढेर के अंदर से ही एक युवती का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है. जिसकी उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है. जिस महिला की मौत हुई है.

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो हैरान और परेशान कर देने वाला है. 25 साल की युवती का शव बरामद हुआ है, जो खलिहान में घास और पुआल के बीच में छुपा कर रखा हुआ था. युवती का इस तरह से शव मिलने से लोग हैरान हैं.

इस घटना के सामने के आने के बाद क्षेत्रवासी स्तब्ध हो गए हैं. प्राथमिक जांच में जो सामने आया है, युवती की किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है. हत्या के बाद आरोपी ने शव को छिपाने की मकसद से खलिहान में रखे धान के पुआल के ढेर के नीचे था. मौजूद स्थिति को देखकर पुलिस को संकेत मिले हैं कि हत्या काफी प्लानिंग के साथ की गई है.

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही दर्शिला चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई, क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है. एफएसएल की टीम को भी बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए, पुलिस ने एक्शन भी लिया है, और संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर जो जांच की जा रही है, तो घटना के संबंध में सामने आया है कि घरेलू विवाद पुरानी रंजिश या किसी अन्य आपराधिक मनसा से जुड़ा हुआ हो सकता है.

युवती और माखन के लिव इन रिलेशन को भी पुलिस गंभीरता से जांच की दायरे में ले रही है. पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्य मिलने पर हत्या की पूरी कहानी सामने आएगी.

पुलिस ने क्या कहा ?

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दर्शिला चौकी प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया है कि "गुजरात मजदूरी करने गए माखन साल 2020 में युवती को अपने साथ ले आया था, जिसे पत्नी बनाकर रखा था. जिसकी किसी ने हत्या कर खलिहान में रखे पैरा में शव को छुपा दिया था. मामले में वैधानिक कार्रवाई करते हुए मामले की पड़ताल की जा रही है, कुछ संदेहियों से पूछता जारी है."