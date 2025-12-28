पत्नी ने नहीं बनाया खाना, गुस्से से आग बबूला पति ने उठाई लाठी, पीट-पीट कर दी हत्या
शहडोल में पति ने लाठी से पीट-पीटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर भेजा जेल.
शहडोल: गोहपारू थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहा गांव में खाना नहीं बनाने की मामूली सी बात पर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. पत्नी द्वारा खाना बनाने के मना करने पर पति को इतना गुस्सा आया कि उसने लाठी उठाई और पत्नी को बेरहमी से पीटने लगा है. आरोप है कि पति ने इस कदर पीटा कि पत्नी की मौके पर मौत हो गई. पुलिस के अनुसार आरोपी पति का नाम दिनेश सिंह है.
उसने थाने में पहुंचकर बताया कि उसकी पत्नी शांति बाई जो की 35 साल की थी, जो बीमार चल रही थी. अचानक उसकी मौत हो गई है. इस सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी, जिसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ.
पोस्टमार्टम से खुला हत्या का राज
मौके पर जब जाकर पुलिस ने देखा तो महिला के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे. इस पर पुलिस को मामला संदिग्ध लगने लगा और इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टर की टीम ने बताया कि शांति बाई की मौत बीमारी से नहीं बल्कि गंभीर चोट से हुई है.
पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार
पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी, जिससे पूरे मामले का खुलासा हो गया. गोहपारू थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बताया, "घटना के समय आरोपी की नाबालिग पुत्री भी घर में मौजूद थी. बच्ची ने अपने पिता को रोकने की कोशिश, लेकिन आरोपी ने उसकी एक नहीं सुनी. मारपीट के बाद जब शांति बाई की मौत हो गई तो पति ने थाने पहुंचकर बीमारी से मौत की बात बताई. वहीं आरोपी पति ने बच्ची को धमका कर शांत कर दिया."
शराब पीने का आदी था आरोपी
फिलहाल, आरोपी दिनेश सिंह गोंड के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. पूछताछ में आरोपी पति ने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने की बात कबूल ली है. वहीं मृतिका की बहन ने पुलिस को बताया कि "आरोपी जीजा शराब पीने का आदी है. वह शराब पीने के बाद अक्सर बहन की पिटाई करता था. घर खर्च के लिए पैसे नहीं देता था."