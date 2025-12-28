ETV Bharat / state

पत्नी ने नहीं बनाया खाना, गुस्से से आग बबूला पति ने उठाई लाठी, पीट-पीट कर दी हत्या

शहडोल में पति ने लाठी से पीट-पीटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट ( ETV Bharat )