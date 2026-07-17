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दुर्लभ है सफेद अपराजिता, फूल नहीं पवित्र औषधि है, चाईनीज मेडिसिन में भी होता है इस्तेमाल

सफेद अपराजिता का फूल देवताओं का भी फूल होता है, इसका उपयोग खासतौर पर एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन बनाने में होता है.

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सफेद अपराजिता, फूल नहीं पवित्र औषधि है (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
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शहडोल: सफेद अपराजिता एक दुर्लभ प्रकार का फूल है. यह हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन जो भी इसे देखता है, अपने घर में लगाने की कोशिश जरूर करता है. हालांकि यह बड़ी आसानी से लग भी जाता है और एक बार लग जाए तो सालों साल फूल मिलता है. सफेद अपराजिता एक पवित्र औषधि भी मानी जाती है, क्योंकि इसका पत्ता फूल जड़ सब कुछ औषधि के तौर पर इस्तेमाल होती है.

दुर्लभ है सफेद अपराजिता

सिया रोज गार्डन के संरक्षक आर.के. पटेल बताते हैं कि "सफेद अपराजिता दुर्लभ होता है और इसकी डिमांड भी काफी रहती है. काफी संख्या में लोग इसे मांगते हैं, सफेद अपराजिता का पुष्प भगवान को तो अर्पित किया ही जाता है. साथ ही इसका औषधीय महत्व भी बहुत ज्यादा होता है और ऐसे लोग भी उनके पास पहुंचते हैं जो सफेद अपराजिता घर में लगाने की डिमांड करते हैं." आर.के. पटेल कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसके फूल, पत्ते और जड़ से जो पुराने वैद्य होते हैं, वो दवाई तैयार करते हैं और कई मर्ज़ों में इसकी दवा का इस्तेमाल करते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन बनाने में काम आता है सफेद अपराजिता (ETV Bharat)

घर में आसानी से लगाएं

इसे लगाने को लेकर आर.के. पटेल बताते हैं कि इसकी जो फली होती है उसके दाने निकलते हैं, उन दानों को अगर जून में आप डाल दीजिए, तो पौधे तैयार हो जाते हैं और 5 से 6 महीने के अंदर ही फूलों का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. मतलब 5 से 6 महीने में ही ये फैल जाता है और फूल देने लगता है. एक बार अगर आपने पौधा इसका तैयार कर लिया तो फिर यह सालों साल चलता रहता है. मतलब जल्दी नष्ट भी नहीं होता है और हर सीजन में फूल देता रहता है.

आयुर्वेद में इस्तेमाल

आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि "अपराजिता मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक सफेद फूल वाला और एक नीले फूल वाला. कर्नाटक में सफेद पुष्प के अपराजिता को शंखपुष्पी भी बोला जाता है, ये बेसिकली लता रूपी पौधा होता है, जिसकी पत्तियां, पुष्प और इसकी जड़ इन सबका आयुर्वेद में विभिन्न औषधियों के निर्माण में काम लिया जाता है.

White Aprajita Flower Benefits
दुर्लभ है सफेद अपराजिता (ETV Bharat)

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आमतौर पर अपराजिता के जो पुष्प होते हैं एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इसके सूखे पत्ते का काढ़ा या चाय बनाकर भी पीते हैं. इसकी जो जड़ होती है उसका उपयोग बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के उत्पादों में किया जाता है. इसकी पत्तियां सूजन कम करने के काम में आती हैं, इसलिए इसकी पत्तियों का जो लेप होता है उसे सूजन वाली जगह पर लगाया जाता है. इसके ताजे फूलों का उपयोग चाइनीस मेडिसिन में बहुत ज्यादा किया जाता है. खासतौर पर एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन बनाने में होता है."

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