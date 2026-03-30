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पराली प्रबंधन के लिए बेस्ट हैं ये मशीनें, पैसा दिलाए और बचाए भी? खरीदने में मिल रही बंपर सब्सिडी

शहडोल कृषि अभियांत्रिकी विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर आरके पयासी बताते हैं कि, "अगर कोई किसान पराली जलाता है तो उसे बहुत सारे नुकसान होते हैं. जो किसान को पहली नजर में तो नहीं दिखता है लेकिन बाद में समझ आता है. सबसे पहले तो खेत में आग लगाने से खेत के जो मित्र कीट हैं, वो जलकर राख हो जाते हैं. इसके अलावा दुर्घटना होने के भी चांसेस होते हैं. जिन किसानों के आजू-बाजू के खेतों में गेहूं की कटाई नहीं हुई, ऐसी स्थिति में आग अन्य खेतों तक भी फैल सकती है.''

शहडोल: गेहूं की फसल इन दिनों पककर तैयार हैं, कुछ क्षेत्रों में किसान गेहूं की कटाई भी शुरू कर चुके हैं. वहीं कुछ जगहों पर किसान कटाई का इंतजार भी कर रहा है. ऐसे में इस सीजन में सबसे बड़ी समस्या होती है पराली की, जिसे लेकर लगातार लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है. साथ ही पराली की टेंशन को दूर करने के लिए अब मार्केट में कई ऐसी मशीनें भी आ चुकी हैं, जो पराली की समस्या का समाधान भी करती हैं. एक बार अगर आप इनमें से कोई भी मशीन खरीद लेते हैं, तो ये मशीन आपको पैसा कमा कर भी देती हैं और बचाकर भी देती हैं. सरकार इन पर अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है.

पराली जलाएं नहीं, बल्कि भूसा बनाएं

कृषि अभियांत्रिकी विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर बताते हैं कि, ''किसान नरवाई के प्रबंधन में एक चीज कर सकते हैं कि, गेहूं की कटाई के बाद जो गेहूं का भूसा है, वह जानवरों के लिए बहुत अच्छा आहार होता है. ऐसे में किसान यंत्रों के माध्यम से भूसे को तैयार कर सकता है. उसे या तो बेच कर पैसा भी कमा सकता है या फिर घर के जानवरों को खिला सकता है, पराली से भूसा बनाने वाली मशीनें भी अब मार्केट में आ चुकी हैं.''

पराली से भूसा बनाने वाली मशीन पर 50% तक मिल रहा सब्सिडी (ETV Bharat)

भूसे के लिए इस्ट्रा रीपर मशीन सबसे बेस्ट

गेहूं की कटाई के बाद पराली प्रबंधन और पैसा दिलाने वाली ये सबसे बेहतर मशीन होती है. इस्ट्रा रीपर मशीन में चाहें तो किसान अपने खेत का भूसा बना कर अपने मवेशियों को पौष्टिक आहार दे सकता है. या उस भूसे को बेच भी सकता है. इसके अलावा इस मशीन को किराए से दूसरे के खेत में चला भी सकता है. इसके अलावा गेहूं की कटाई के लिए रीपर मशीन का उपयोग कर सकते हैं, इसके बाद थ्रेसर से उसकी गहाई कर सकते हैं, इससे भूसा भी बन जाएगा. जिसका किसान उपयोग कर सकता है या बेच सकता है.

पराली की टेंशन खत्म करने वाली मशीनें

गेहूं की कटाई के लिए एक और अच्छी रीपर कम्बाइंडर मशीन आती है. ये मशीन गेहूं को जमीन से थोड़ा ऊपर से काटती है, जिसमें नरवाई जलाने की आवश्यकता नहीं होती है. इसके अलावा और भी कई सारी मशीनें हैं, जो बुवाई के काम में आती हैं. अगर किसान गेहूं के बाद गर्मी में मूंग, उड़द की फसल लगाना चाहता है तो उसमें सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर जैसे मशीनों का इस्तेमाल कर सकता है. जो पराली के ऊपर ही खेतों में बुवाई करने की क्षमता रखती हैं.

पराली से भूसा बनाने वाली मशीन पर 50% तक मिल रहा सब्सिडी (ETV Bharat)

इन मशीनों में अनुदान

इन मशीनों को किसान लेना चाहे तो केंद्र सरकार की योजना के तहत इन सभी यंत्र की खरीद में 50% तक का अनुदान है. किसान कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय किसान कल्याण एवं कृषि विकास की वेबसाइट पर जाकर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसकी सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा अपने जिले के कृषि अभियांत्रिकी विभाग में जाकर या कृषि कल्याण विभाग में जाकर के इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं.

किस मशीन पर कितना अनुदान

अगर इन मशीनों में अनुदान की बात करें तो इस्ट्रा रीपर मशीन की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है, इसमें CRM योजना के अंतर्गत एक लाख 85 हज़ार रुपए तक का अनुदान है. इसके अलावा रीपर मशीन की बात करें तो ये मशीन डेढ़ लाख से लेकर 1 लाख 60 हजार तक की कीमत पर आ जाती है. इसमें किसान को 85 हजार या 50% तक का अनुदान है.

पराली की टेंशन खत्म करने वाली मशीनें (ETV Bharat)

वहीं रीपर कम्बाइंडर मशीन की बात करें तो यह मशीन 5 लाख से 5 लाख 50 हजार रुपए तक की कीमत में आती है. इसमें किसानों को ढाई लाख से लेकर के 2 लाख 70 हजार तक का अनुदान मिलता है. इसके अलावा हैप्पी सीडर, सुपरसीडर और स्मार्ट सीटर की बात करें तो हैप्पी सीडर में किसान को 84 हजार तक का, स्मार्ट सीडर में किसान को 90 हजार रुपए तक का और सुपर सीडर में किसान को एक लाख 20 हजार रुपए तक का अनुदान है.