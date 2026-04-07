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शहडोल में MSP पर गेहूं खरीदी की तारीख घोषित, तैयारियां पूरी, बोनस भी मिलेगा

गेहूं की फसल कटने के बाद किसान बिक्री के इंतजार में. शहडोल में गेहूं खरीदी 15 अप्रैल से शुरू होगी. इसकी व्यापक तैयारियां.

Shahdol Wheat Procurement Date
शहडोल में एमएसपी पर गेहूं खरीदी की तारीख घोषित (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 12:56 PM IST

3 Min Read
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शहडोल : मध्य प्रदेश में MSP पर गेहूं खरीदी की तारीखें घोषित हो चुकी हैं. इसका किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ज्यादातर किसानों ने गेहूं की कटाई कर ली है तो कुछ किसान गेहूं की कटाई कर रहे हैं. अब तक गेहूं खरीदी का काम शुरू नहीं हो सका है. किसानों का अब इंतजार खत्म होने को है. शहडोल जिले में एमएसपी पर गेहूं खरीदी का कार्य 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है.

शहडोल में तैयारी पूरी करने के निर्देश

शहडोल जिला आपूर्ति नियंत्रक विपिन पटेल ने बताया "रबी सीजन 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं. नए आदेश आए हैं, उसके अनुसार गेहूं खरीदी की तिथियों में संशोधन किया गया है. अब इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं का खरीदी का कार्य 10 अप्रैल से शुरू होगा. इसके अलावा प्रदेश के बाकी संभागों में गेहूं खरीदी की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू की जाएगी."

Shahdol Wheat Procurement Date
खेतों में गेहूं की कटाई का काम जोरों पर (ETV BHARAT)

हर क्विंटल पर 40 रुपये बोनस मिलेगा

मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी. राज्य सरकार ने किसानों को गेहूं पर एमएसपी के साथ ही ₹40 प्रति क्विंटल बोनस का लाभ देने की घोषणा की है. वहीं, गेहूं का सीजन अब अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका है. कई किसान अपनी फसल की कटाई कर चुके हैं. गहाई भी कर चुके हैं. कुछ किसान अभी इस प्रक्रिया को कर रहे हैं.

जिस तरह का मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसके बाद किसानों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि कई किसानों की फसलें अभी भी खलिहान पर ही रखी हुई हैं. कुछ किसान ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट खेत से फसल को खरीदी केंद्र में पहुंचाते हैं. ऐसे में उन्हें भी डर सता रहा है कि कहीं उनकी फसल पानी की चपेट में न आ जाए.

गेहूं का पैसा सीधे किसान के खाते में

राज्य सरकार ने इस साल समर्थन मूल्य पर 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए 2625 रुपए प्रति क्विंटल का लक्ष्य रखा गया है. इसमें 40 रुपए का बोनस भी शामिल है. गेहूं उपार्जन के बाद किसानों को फसल का दाम सीधे किसानों को खातों में भेजा जाएगा.

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