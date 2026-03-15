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गैस सिलेंडर से तय होगा शादियों का नया मुहूर्त, ज्योतिषियों से अगली तारीख निकलवाने लगी लाइन

यूएस-इजरायल और ईरान युद्ध से मध्यप्रदेश में शादियों पर संकट के बादल. गैस सिलेंडर नहीं मिलने पर कैटर्स और होटल मालिकों ने किए हाथ खड़े

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गैस सिलेंडर से तय होगा शादियों का नया मुहूर्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 8:19 PM IST

6 Min Read
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रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के बीच गैस सिलेंडर को लेकर जिस तरह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है. गैस एजेंसी में गैस लेने के लिए जिस तरह से लंबी लाइनें लग रही हैं, इन हालातों को देखते हुए जिन घरों में शादी ब्याह होने है, वो लोग भी परेशान हो रहे हैं, आखिर ऐसे में वो अपने घर का कार्यक्रम कैसे पूरा कर पाएंगे. साथ ही जो कैटर्स बुकिंग ले चुके हैं, अपनी बुकिंग पूरी करने में उनके भी पसीने छूट रहे हैं. अगली बुकिंग लेने से पहले अब वो भी कई तरह के शर्तें और सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, किसी को अभी अंदाजा नहीं है.

गैस को लेकर हाहाकार

अखबर, न्यूज चैनलों से लेकर सोशल मीडिया में बीते कुछ दिनों से गैस सिलेंडरों को लेकर लगी लाइन की तस्वीर सामने आ रही है. वहीं सिलेंडर न मिलने से कहीं लकड़ी से खाना बनाते तस्वीर लोग पोस्ट रहे हैं, तो कहीं उस पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि गैस को लेकर असमंजस की स्थिति हर जगह बनी हुई है. जिस तरह से गैस एजेंसी और गोदामों में सिलेंडर लेने के लिए भीड़ लग रही है, उसे देखते हुए गैस सिलेंडर के मौजूदा हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है.

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गैस एजेंसी पर लगी लंबी लाइन (ETV Bharat)

शहडोल जिला मुख्यालय में ही कई गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं, कुछ गैस एजेंसियों को तो भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस का भी सहारा लेना पड़ रहा है. ऐसे में गैस को लेकर किस तरह के हालात हैं, आप समझ सकते हैं, ऐसे हालात जिन घरों में शादी ब्याह होने हैं, उनके लिए चिंता की बात तो है ही.

बिन गैस सब सून, मुश्किल हो रहा काम

शहडोल के महादेव कैटर्स एंड इवेंट वेडिंग प्लानर आशीष गुप्ता ने बताया कि "अभी वो एक बुकिंग में ही हैं और दावत की तैयारी चल रही है, लेकिन खाना लकड़ी पर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि गैस के हालातों से सभी परिचित ही हैं. आगे अभी क्या स्थिति बनेगी, कोई जानता भी नहीं है. आशीष कहते हैं कि ऐसे बुकिंग लेने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि मान लीजिए बहुत ही इमरजेंसी है, तो हम खाना लकड़ी पर भी बना लेंगे, लेकिन जो लाइव काउंटर्स होते हैं, जैसे चौपाटी के खाद्य पदार्थ होते हैं, रोटी बनानी है इन सारी चीजों के लिए गैस चाहिए ही चाहिए. उसके बिना नहीं हो सकता है. यही हमारी सबसे बड़ी चिंता है.

इसके अलावा अप्रैल महीने की सारी बुकिंग हो चुकी है. लोग बुकिंग करके तो जा चुके हैं, लेकिन अब उसे कैसे पूरा करना है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है. हम करें तो करें क्या? साथ ही कुछ चीजों के दाम भी इस दौरान बढ़ चुके हैं, उसका असर भी हमारी बुकिंग पर आएगा, क्योंकि उससे हमें नुकसान होगा. आशीष गुप्ता कहते हैं कि अब जो अगली डेट के लिए उनके पास बुकिंग के लिए लोग आ भी रहे हैं, तो उनके सामने बकायदा सारे हालातों को बयां कर रहे हैं और साथ में शर्तें भी रख रहे हैं.

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शादियों के मुहूर्त आगे-पीछे कर रहे लोग (Getty Image)

आशीष कहते हैं कि पहले तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा लें. अगर फिर भी इमरजेंसी में वो करना चाह रहे हैं, तो उन्हें सारी शर्तें बताई जा रही हैं कि जिस तरह से आगे गैस की स्थिति बनेगी और जो हालात बनेंगे, उस तरह से काम किया जाएगा. फिर चाहे खाने में कटौती हो या चौपाटी के टेबल में कटौती हो.फिलहाल अभी वो चिंतित हैं कि ये गैस का संकट, असमंजस की स्थिति कब खत्म होगी."

शहडोल के शुभ चौपाटी कैटर्स के सौरभ गुप्ता बताते हैं कि "अभी जो गैस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसे लेकर हम लोग तय नहीं कर पा रहे हैं की बुकिंग लें या ना लें, इसीलिए हमारे पास शादी-ब्याह वाले जो बुकिंग के लिए आ भी रहे हैं, तो उन्हें हम आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं. जिससे उनके कार्यक्रम बीच में न फंसे, क्योंकि अगर हम कोई कार्यक्रम ले भी लेते हैं, तो खाना बनाने के लिए तो लकड़ी से इमरजेंसी में काम चला लेंगे, लेकिन लाइव काउंटर्स में दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोग भी अभी कोई बुकिंग नहीं ले रहे हैं."

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चूल्हे पर बनता शादियों का खाना (ETV Bharat)

शादी ब्याह के तारीख बदलने पहुंच रहे लोग

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "उनके पास तो अब ऐसे लोग भी आने लगे हैं, जिनकी शादी की तारीख मुहूर्त निकल चुकी थी और शादियां होनी थी, लेकिन अब वह लोग अपनी शादी ब्याह की तारीखों की डेट आगे बढ़ावा रहे हैं. कुछ लोग यह पूछने भी पहुंच रहे हैं कि यह स्थितियां कब तक बनी रहेगी. सुशील शुक्ला शास्त्री कहते हैं कि उनके पास चार-पांच लोग ऐसे आए हैं, जो अपने घरों की शादियों के मुहूर्त को आगे बढ़वाना चाह रहे हैं और कुछ आगे के शादी के मुहूर्त के बारे में भी पूछ रहे हैं, कि अभी आगे कब तक मुहूर्त है."

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गैस की जगह चूल्हे का सहारा ले रहे लोग (ETV Bharat)

शहडोल के बरुका गांव के पंडित सरोज कांत मिश्रा कर्मकांडी बताते हैं कि "कई गांव के लोग उनके पास शादी के मुहूर्त के लिए आते हैं. कुछ लोग तो ऐसे उनके पास पहुंच रहे हैं कि आगे हालात और ना बिगड़े इसलिए जल्दी से जल्दी शादी विवाह कैसे कर लें, तो कुछ लोग जल्दी वाले मुहूर्त भी पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें शंका हो रही कि कहीं आगे भी दिक्कत न आए.

आखिर क्या हैं गैस को लेकर हालात ?

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बाद देश में गैस की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है. एक ओर प्रशासन का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है. तो दूसरी ओर गैस एजेंसी के बाहर लंबी-लंबी ये लाइन बहुत कुछ कहानी भी बयां कर रही हैं, कि किस तरह से लोगों को गैस के लिए परेशान होना पड़ रहा है, इसे लेकर राजनीति भी शुरू है. विपक्षी राजनीतिक दल प्रदर्शन भी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोग भी गैस को लेकर लगातार प्रयास करते नजर आ रहे हैं. अब गैस की इस किल्लत का असर शादी ब्याह में भी संकट खड़ा कर रहा है.

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