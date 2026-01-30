ETV Bharat / state

कहीं बीमार न कर दे फिरकी लेता मौसम, कभी तेज धूप तो कभी कंपाने वाली शीतलहर

शहडोल इलाके में पिछले 2-3 दिन से मौसम बदल गया है. दिनभर बादल छाए रहते हैं. 12 बजे के बाद ही सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं. दो दिन पहले रिमझिम बारिश हुई हुई थी, हालांकि तेज बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन बादल छाए रहते हैं. बादल सूर्यदेव के साथ आंखमिचौली करते हैं. राज तिवारी बताते हैं "आज सुबह से ही कोहरा है. दिन में 10 से 11 बजे तक कोहरा छाया रहा. साथ में ठंडी हवाएं भी चलीं. ठंड भी कड़ाके की है. शहडोल में कोहरे की वजह से आवागमन प्रभावित हो रहा है."

शहडोल : मौजूदा ठंड के सीजन में इस बार पूरे मध्य प्रदेश में शहडोल सुर्खियों में है. लंबे समय तक शहडोल जिला मध्य प्रदेश का सबसे सर्द इलाका बना रहा. जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान था कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा तो इसका असर देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ दिनों से रिमझिम बारिश और अब कोहरे से दिनचर्या प्रभावित हो रही है.

शहडोल में मकर संक्रांति के साथ ही तेज धूप होने लगी थी. दिन में चटक धूप निकलने से लोगों को गर्मी का अहसास होने लगा था. इस दौरान लेकिन शाम होते ही मौसम अचानक ही बदल जाता था और तेज ठंड होने लगती थी. मौसम के इस बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलने लगा. लेकिन जनवरी के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली. अब फिर से ठंडक का अहसास होने लग गया है. अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं. अनुमान है कि अभी एक-दो दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा.

बदलते मौसम में फसलों को खतरा

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं "जिस तरह का मौसम इन दिनों शहडोल में चल रहा है. बादल भी हैं, कोहरा भी है, गर्मी भी है, ठंडी भी है. मौसम का पल-पल में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, यही प्रतिकूल समय होता है फसलों के लिए. फसलों में रोग कीट व्याधि हो सकती है."

सब्जी वाली फसलों में माहू रोग का प्रकोप देखने को मिल सकता है. कई ऐसे कीट रोग हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में किसान अपनी फसलों की सतत निगरानी करते रहें. फसल में किसी तरह का रोग कीट व्याधि का प्रकोप देखने को मिलता है तो तुरंत उपचार करें.

बच्चों व बुजुर्गों की सेहत का भी रखें ख्याल

जिस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है. इसलिए लोगों को अपने सेहत का भी ध्यान रखना होगा. क्योंकि लगातार मौसम में अपडाउन देखने को मिल रहा है, जिससे छोटे बच्चे और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर इसका असर दिख सकता है. ऐसे में बहुत ही सावधानी से रहने की जरूरत है. सर्दी जुखाम ऐसे ही मौसम में होता है जब कभी तेज ठंड तो कभी गर्मी का अहसास होने लगता है.