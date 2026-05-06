शहडोल में मौसम ने बदली करवट, बारिश ने घोली ठंडक, फसलों की बर्बादी की आशंका
शहडोल में गिरा पारा, झमाझमा बारिश ने दिलाई भीषण गर्मी से राहत, लेकिन किसान फसलों के नुकसान को लेकर चिंतित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 5:43 PM IST
शहडोल: पिछले कुछ समय से शहडोल संभाग में मौसम बदला हुआ है. कभी आंधी चलती है, तो कभी बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है. जिसकी वजह से मौसम में ठंडक बनी हुई है और मई महीने में ही बरसात जैसा एहसास हो रहा है. ऐसे में भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है. जिसको लेकर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं.
झमझमा बारिश ने मौसम में घोली ठंडक
शहडोल संभाग में इन दिनों गर्मी में बरसात वाली फीलिंग मिल रही है. अप्रैल महीने में तेज गर्मी हुई, लेकिन मई की शुरुआत से ही मौसम अचानक बदल गया है. शहडोल जिले के कई हिस्सों में मंगलवार को पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रहे और तेज हवाएं चलती रहीं. इस दौरान कहीं-कहीं झमाझम बारिश भी हुई, जिससे मौसम में ठंडक बनी हुई है. इसके साथ ही कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर सामने आई है. उमरिया के घुलघुली समेत कई गांवों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं. जिससे किसानों की चिंता बढ़ी है.
फसलों के नुकसान को लेकर किसान चिंतित
मिठौरी गांव के रहने वाले अशोक कोल बताते हैं कि "मौसम के इस बदलाव के कारण प्रचंड गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन किसानों का हाल बेहाल है. क्योंकि मौसम में पल-पल बदलाव होने से फसलों को नुकसान की आशंका है. इसके अलावा जिस तरह से तेज हवाएं चलती हैं, इससे पेड़ पौधे भी गिर रहे हैं. जिससे हर दिन बिजली को लेकर भी लोगों को परेशान होना पड़ता है. साथ ही आम की फसल जो बहुत ही बेहतर थी, इस आंधी और बारिश ने उसे भी नुकसान पहुंचाया है."
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इस बदले हुए मौसम का फसलों पर क्या असर होगा? इसे लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी के प्रजापति बताते हैं कि "आंधी और बारिश से आम के फसलों को नुकसान हुआ है. क्योंकि वक्त से पहले ही आम, पेड़ों से झड़ जाते हैं. इसके अलावा मूंग, उड़द की फसल को अधिक नुकसान तो नहीं है, लेकिन पल-पल मौसम बदलने के चलते कीट व्याधि और रोगों की आशंका जरूर बन जाती है. साथ ही सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है, जब ओले गिरते हैं. यदि ओले गिरेंगे, तो फसलों को ज्यादा नुकसान होगा."