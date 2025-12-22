ETV Bharat / state

एक माह से कांप रहा शहडोल का कल्याणपुर, पारा 3.5 डिग्री, अब तो दोपहर में भी कोहरा

मध्य प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड. शहडोल में ठंड का सबसे ज्यादा कहर. कई दिनों से तापमान 5 डिग्री से नीचे.

ठंड से कांप रहा शहडोल, अब कोहरे की मार भी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 1:01 PM IST

शहडोल : पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम है. 23 जिले कोहरे की चपेट में हैं और शीतलहर चल रही है. प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका शहडोल बना हुआ है. यहां रिकॉर्ड ठंड पड़ रही है. आलम ये है कि दिसंबर महीने की शुरुआत से यहां तापमान 5 डिग्री से नीचे चल रहा है. अब दिसंबर का अंत चल रह है तो पारा और भी गोता लगाता जा रहा है. न्यूनतम तापमान गिरने से लोग शाम होते ही घरों में दुबक रहे हैं. फिलहाल पारा न्यूनतम 3.5 डिग्री सेल्सियस है.

सुबह 11 बजे तक कोहरे की मार

इस बार कड़ाके की ठंड के मामले में मध्य प्रदेश में शहडोल सुर्खियों में है. सोमवार को सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है. हाईवे पर विजिबिलिटी भी कम है. गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालत ये है कि सुबह 11 बजे भी घना कोहरा छाया रहा. सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए. शीतलहर भी चल रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

शहडोल में ठंड का सबसे ज्यादा कहर (ETV BHARAT)

शहडोल का कल्याणपुर तोड़ रहा रिकॉर्ड

शहडोल का कल्याणपुर इन दिनों काफी ठंडा बना हुआ है. पूरे मध्य प्रदेश में शहडोल का तापमान लगातार गिर रहा है. दिसंबर के शुरुआती महीने से ही शहडोल का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के नीचे चल रहा है. जैसे-जैसे दिसंबर खत्म हो रहा है, पिछले 3-4 दिन से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है. अभी भी ये तापमान और गिरने की संभावना जताई जा रही है. सोमवार को भी गजब की ठंड है. साथ ही कोहरा है और शीतलहर भी चल रही है. लगता है इस बार ठंड के मामले में मध्य प्रदेश का शहडोल सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा.

शहडोल में दिसंबर की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड

शहडोल जिले के कल्याणपुर में रहने वाले राम सुशील शुक्ला कहते हैं "आज तो गजब ही ठंड पड़ रही है. कोहरा भी गिर रहा है. शीतलहर भी चल रही है, ये मौसम बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक है. अनुमान है कि आगे दो-तीन दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा. नवंबर के आखिरी सप्ताह से ही तापमान लगातार गिरता जा रहा है."

कल्याणपर में ही रहने वाले बृजेंद्र पांडे कहते हैं "आज तो ऐसा है कि लगता है कि पूरे दिन कोहरा गिरता रहेगा. सूर्यदेव के दर्शन मुश्किल हैं." हर दिन की तरह साइकल चलाने निकले अमित सोंधिया बताते हैं "ठंड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वह साइकिल चलाना नहीं छोड़ते. ठंड से बचने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहने हैं. ठंड ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर रखा है."

ठंड ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त

कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त-व्यस्त चल रहा है. स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऑफिस जाने वाले भी परेशान हैं. जिन लोगों को ऑफिस नहीं जाना है या स्कूल नहीं जाना है तो वह अलाव के सामने ही नजर आ रहे हैं या की रूम हीटर के सामने नजर आ रहे हैं. ठंड से बच्चे भी खांसी सर्दी से परेशान हो रहे हैं. बड़े बुजुर्गों को भी तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं.

शहडोल का कल्याणपुर तोड़ रहा रिकॉर्ड (ETV BHARAT)

कड़ाके की ठंड में फसलों का रखें ख्याल

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी.के. प्रजापति कहते हैं "एक अच्छी बात है कि ठंड कड़ाके की पड़ रही है. मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. अभी ना बारिश हो रही है, ना बादल छा रहे हैं. ये मौसम फसलों के लिए बेहतर है. ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लगातार तापमान 5 डिग्री के नीचे बना रहता है तो पाला पड़ने की भी आशंका है."

"फसलों की सतत निगरानी करते रहें. फसलों में नमी बनाए रखें और पाला पड़ने की आशंका है तो उससे बचने के उपाय भी करें. ज्यादा ठंड पड़ने से टमाटर में ब्लाइट की बीमारी आती है. इसलिए ऐसी फसलों की निगरानी लगातार बनाए रखें."

बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखें

आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव कहते हैं "जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें. ठंड से बचाव करें गर्म कपड़े पहनें और कोशिश करें कि ज्यादातर शीतलहर में बाहर ना निकलें. बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर ही रखें. बहुत जरूरी काम हो, तभी बाहर निकलें."

संपादक की पसंद

