शहडोल में बारिश ने फिजाओं में घोली ठंडक, उमस और गर्मी से राहत, फरवरी जैसा एहसास
शहडोल में झमाझम बारिश से थमा भीषण उमस का दौर, गरज चमक के साथ बरसे बादल. तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 12:13 PM IST
शहडोल: मौसम ने ऐसा मिजाज बदला कि लोगों को एक बार फिर फरवरी जैसी ठंडक महसूस होने लगी. शुक्रवार को आसमान पर बादलों ने स्थायी डेरा डाल दिया और देखते ही देखते गरज-चमक के साथ रिमझिम बारिश शुरू हो गई और शहर को भिगोती रही, जिससे फिजाओं में ठंडक घुल गई. प्री-मॉनसून एक्टिवटी के बाद एक बार फिर बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है.
खेती के लिए मानसून का इंतजार
शहडोल के रहने वाले यश गुप्ता बताते हैं, '' जून महीने की स्टार्टिंग के साथ ही किसानों ने खेती की तैयारी तो शुरू कर दी है. अब मानसूनी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. शहडोल में मानसून तो नहीं आया है लेकिन उससे पहले की बारिश का असर दिखना शुरू हो चुका है. शुक्रवार को अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज गर्मी से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली.''
धूल भरी आंधी के बाद रिमझिम बारिश
शुक्रवार दोपहर लगभग 12 बजे जिले में कहीं-कहीं तेज बारिश हुई, कहीं बूंदाबांदी देखने को मिला. करीब 15 से 20 मिनट तक बारिश जारी रहा. इसके बाद एक बार फिर से बारिश बंद हुई और सूर्य की तेज रोशनी का लोगों को सामना करना पड़ा. लेकिन उसके बाद शाम होते ही एक बार फिर से तेज हवाएं चली, जिससे लोगों को धूल भरी आंधी का सामना करना पड़ा. उसके साथ रिमझिम बारिश की फुहारे भी देखने को मिली. जिसकी वजह से अब मौसम में ठंडक का एहसास हो रहा है, अभी भी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, हल्की-हल्की हवाएं चल रही हैं, और बारिश का माहौल बना हुआ है.
गर्मी से लोगों का हाल था बेहाल
पिछले कुछ दिनों से शहडोल में प्रचंड गर्मी का दौर देखने को मिला, हालांकि, मई के आखिरी सप्ताह और जून के पहले सप्ताह में मौसम में थोड़ी बदलाव हुआ, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई जितनी बारिश का इंतजार लोगों को थी, हालांकि, उस समय थोड़ी गर्मी से राहत जरूर मिली थी. जैसे ही मौसम खुला उसके बाद तेज धूप और बढ़ते तापमान से लोगों का हाल बेहाल था. इस बदले मौसम ने एक बार फिर से गर्मी से राहत दी है.
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भारतीय किसान संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा, "जून महीने के साथ ही किसान खेती की तैयारी में जुट चुके हैं. कुछ किसान खेतों की साफ सफाई में लगे हैं तो वहीं जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था है वो नर्सरी भी डालने की तैयारी कर रहे हैं. जिससे मानसून बारिश की शुरुआत के साथ ही वह धान की नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर सकें."