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चिलचिलाती धूप और अचानक झमाझम बारिश, शहडोल में भीषण गर्मी से राहत

शहडोल में शुक्रवार को मौसम ने ली करवट, आंधी-तूफान के बाद जोरदार बारिश, शहडोल से अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

Shahdol heavy rain
चिलचिलाती धूप और फिर अचानक झमाझम बरसे बदरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 5:00 PM IST

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शहडोल: प्रचंड गर्मी के बीच शुक्रवार को सुबह अचानक मौसम ने करवट ली और आसमान में घने बादल छा गए. इसके बाद आंधी-तूफान आया और फिर शहडोल समेत कई ग्रामीण इलाकों में झमझमा बारिश हुई. गुरुवार को 43 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका था और सड़कों पर सन्नाटा था. लेकिन शुक्रवार को मौसम बदलने के बाद अचानक हुई बारिश ने लोगों को राहत दी है. वहीं, इस आंधी-तूफान ने आम की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है.

Shahdol weather update
शहडोल में मौसम ने ली करवट (ETV Bharat)

बादल छंटने के बाद तेज धूप की आशंका

स्थानीय निवासी जयप्रकाश गुप्ता कहते हैं, "2-3 दिन पहले जब भी सामान खरीदने के लिए बाजार में जाते थे, तो प्रचंड गर्मी होती थी. दोपहर में तो ऐसा लगता था मानो आग बरस रही हो. बीते गुरुवार को 43 से 44 डिग्री तक तापमान गया था. लेकिन बारिश से गर्मी में राहत मिली है." उन्होंने कहा, "बादल छंटने के बाद फिर से तेज धूप होगी और गर्मी होगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ देर के लिए राहत जरूर हो गई है."

आंधी तूफान के बाद झमाझम हुई बारिश (ETV Bharat)

सब्जी की फसलों का विशेष ध्यान रखना जरूरी

इस बारिश को लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी के प्रजापति बताते हैं, " ये बारिश मूंग और उड़द की फसलों के लिए अच्छी है, क्योंकि उन्हें सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी. लेकिन मौसम में काफी बदलवा हो रहा है. कभी तेज गर्मी पड़ रही है, तो कभी बारिश हो रही है. ऐसे में सब्जी के फसलों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है. यदि फसलों में रोग या कीट व्याधि लगते हैं, तो उसका सही समय पर उपचार करना चाहिए."

Shahdol relief to heat
भीषण गर्मी से मिली राहत (ETV Bharat)

आंधी-तूफान से आम के फसल को नुकसान

कृषि वैज्ञानिक ने आगे कहा कि इस बारिश का तब तक फसलों पर विशेष असर नहीं पड़ेगा जब तक ओले नहीं गिरेंगे. वहीं, कृषि वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंतित जरूर हैं कि इस बार आम की फसल को आंधी-बारिश से काफी नुकसान हो रहा है. आंधी-तूफान के चलते आम की फसल समय से पहले ही झड़ जा रही है.

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