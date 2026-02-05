मध्य प्रदेश में बना बादल और बारिश का मौसम, किसान भाई फसलों का ऐसे रखें ख्याल
बारिश का मौसम हो रहा है, किसानों को अपनी दलहन और सब्जी की फसलों को रोग से बचाने के लिए विशेष ध्यान रखना होगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 11:50 AM IST
शहडोल: शहडोल जिले में पिछले कुछ दिनों से मौसम बदला हुआ है. दो दिन से बादल और बारिश का मौसम बन रहा है. बीते सोमवार की शाम को जहां रिमझिम बारिश हुई, तो मंगलवार को शाम होते ही आसमान में घने बादल छा गये और ठंडी हवाएं चलने लगीं. मौसम विभाग ने भी कुछ दिनों में मौसम के बदलने का अनुमान लगाया है. ऐसे में किसानों को अपनी फसलों की सतत निगरानी करते रहने की जरूरत है.
बदले मौसम में किसान फसलों का रखें ख्याल
शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉ. नितिन सिंघई बताते हैं कि "देखिए जो बादल वाला मौसम बना हुआ है, इस मौसम में दलहनी वाली फसलों खासकर चना और मसूर में इल्ली लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हमारे किसानों को मौसम साफ होने के बाद अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो कीटनाशक दवा का छिड़काव करना होगा. जिन किसानों की चने की फसल अभी फूल अवस्था में नहीं पहुंची है वो टीके आकार की खूंटी अपने खेतों में स्थापित करें. 10 से 15 खूंटी प्रति एकड़ तक लगाएं, जिससे उस पर अलग अलग तरह के पक्षी बैठेंगे, जो उन इल्लियों में लगने वाले कीटों को खाएंगे. ऐसे करने से हो सकता है कि किसानों को फसल पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करने की आवश्यकता भी ना पड़े.
अगर तेज बारिश हो तो निकासी की करें व्यवस्था
कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि जहां पर बारिश आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है तो वहां पर किसान अपने खेत में जल निकासी की व्यवस्था करें, जिससे अतिरिक्त पानी खेत से बाहर हो जाए, क्योंकि दलहनी फसलें जो हैं उनमें पीलापन पड़ने लगता है. गेहूं के खेत में अगर पानी का भराव हो जाता है तो उसकी निकासी की व्यवस्था करें और यूरिया के छिड़काव को अभी टाल दें, क्योंकि यूरिया का छिड़काव करने से फसल में रोग और कीटों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है.
NPK का करें इस्तेमाल
कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि बेहतर यह होगा कि किसानों की फसल में अगर फूल आने वाले हैं, तो पानी में घुलनशील उर्वरक एनपीके 00:52:34 के नाम से आती है उसका 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में गेहूं की फसल में फूल बनें और बालियां भी आएं. इससे बालियों का विकास भी अच्छी तरह से होगा और जिन किसानों के खेतों पर गेहूं की फसल बाली की अवस्था में आ गई है और बालियां बाहर निकलने लगी हैं. ऐसे किसान 00:00:50 नामक एनपीके को एक किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करेंगे तो उससे गेहूं की फसल में दानों का भराव अच्छा होगा, फसल के रोगों को भी ये टाल सकते हैं. पोटेशियम का उपयोग करने से पौधों में प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है, इस तरह से इस मौसम में अपनी फसल का मैनेजमेंट करें.
सरसों की फसल को माहू से बचाएं
सरसों की फसल वाले किसान ध्यान दें इस मौसम में माहू का प्रकोप हो सकता है, इसलिए जो कीटनाशक आता है, थायोमेथाएग्जाम या एमिडा क्लोप्रिड इसका छिड़काव करेंगे तो अपनी फसल को माहू से बचा सकते हैं.
सब्जी की फसल का ऐसे रखे ख्याल
सब्जी लगाने वालों को भी अपने खेतों की सतत निगरानी करनी होगी. जल निकास की उत्तम व्यवस्था रखें, पानी अगर ज्यादा गिर जाता है, अपनी सब्जी वाली फसलों को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उनको पोषण पूरा देने के लिए एनपीके 18:18:18 या 19:19:19 का छिड़काव करें तो उससे फसल मजबूत होगी और मौसम का दुष्प्रभाव कम से कम कर सकते हैं.
डॉक्टर नितिन सिंघई, कृषि वैज्ञानिक