ऋतु संधि के साथ ही बदल रहा मौसम, सेहत से लेकर फसलों का ऐसे रखें ख्याल
शहडोल में रात में ठंड दिन में गर्मी, मौसम में परिवर्तन से फसलों में बीमारियों का संकट बढ़ा, कृषि वैज्ञानिक ने बताए बचाव के उपाय.
शहडोल: पिछले कुछ दिनों से मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. आसमान में बादल छाए हुए हैं और दिनभर सूर्य देव के साथ आंख मिचोली चल रही है, दोपहर में हल्की गर्मी और सुबह और शाम ठंड हो रही है. इस बदले हुए मौसम का लोगों के सेहत और फसल दोनों पर असर पड़ सकता है. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है.
बदल रहा मौसम
शहडोल में पिछले 3 दिनों से मौसम बदल रहा है. सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहते हैं और सुबह हल्का कोहरा भी गिरता है. इसके अलावा सुबह और शाम ठंडक भी रहती है. हालांकि बादलों की वजह से ठंड कुछ कम है लेकिन जिस तरह का मौसम परिवर्तन अभी देखने को मिल रहा है. उससे यही लग रहा है कि बादल छंटने के बाद ठंड और बढ़ेगी.
फसलों पर कीड़े लगने की संभावना
स्थानीय किसान मुन्ना लाल चौधरी बताते हैं कि "मैंने इस बार आलू-प्याज की फसल लगा रखी है, आलू में इन दिनों मिट्टी चढ़ाने का काम चल रहा है, प्याज हाल में ही लगाया है, अभी मौसम परिवर्तन जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका विशेष फसलों पर असर दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर कुछ दिन तक ऐसा ही मौसम रहा तो हो सकता है कि उसमें कुछ रोग या कीड़े आएं. इसलिए मैं अपने फसलों की सतत निरीक्षण कर रहा हूं."
ऐसे रखें फसलों का ख्याल
कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं कि "इन दिनों शहडोल में मौसम परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है. जिस तरह से बादल छा रहे हैं इससे सब्जी की फसलों पर इसका थोड़ा असर देखने को मिल सकता है. क्योंकि बादल छाने और मौसम परिवर्तन की वजह से सब्जियों में रोग और कुछ कीड़े मकोड़े लग सकते हैं. ऐसे में किसान फसलों का सतत निरीक्षण करते रहें, रोग और कीड़े का विशेष ध्यान रखें."
ऋतु संधि में रखें सेहत का ख्याल
आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि "जब हम एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जाते हैं तो उसे ऋतु संधि बोलते हैं. आयुर्वेद प्रिंसिपल में हर ऋतु का एक नियम धर्म होता है, जिसे हम ऋतुचर्या बोलते हैं, जैसे शरद ऋतु से बसंत ऋतु में आते हैं, जिस तरह से ऋतु परिवर्तन होती है तो जो दैनिक आहार बिहार विचार होते हैं उनको भी बदलना चाहिए, जिससे रोग होने का खतरा कम हो जाता है. रितु संधि में जो शरीर का बल होता है वो कमजोर होता है, इसलिए रोग होने की आशंका बढ़ जाती है, अगर हम ऋतु संधि के साथ में ऋतुचर्या फॉलो करें तो बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं."
जैसे बसंत में सूर्यदेव उत्तरायण होने लग जाते हैं तो सूर्य संचित शरीर का कफ धीरे-धीरे पिघलने लग जाता है, ऐसे में कफज विकार होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, कफ विकार जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और आलस से इंसान घिर जाता है, इसलिए इस दौरान लघु भोजन करने की सलाह दी जाती है, इस समय गुप्त नवरात्रि भी आती है, लोग उपवास भी करते हैं, ऐसे में तुलसी, काली मिर्च जैसे चीजों का उपयोग करें. इन दिनों जिस तरह से ठंडी-गर्मी का मिक्स मौसम चल रहा है, उससे दिन में गर्मी रहती है, रात में ठंडी हो रही है, ऐसे में रात में गर्म कपड़े पहने और गुनगुने पानी से ही नहाएं."