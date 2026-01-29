ETV Bharat / state

शहडोल में बीज भंडार में भीषण आग, लाखों की धान जलकर खाक, किसानों की उम्मीदें उजड़ी

शहडोल स्थित बीज भंडार में में लगी आग, लाखों की धान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू.

SHAHDOL WAREHOUSE FIRE
शहडोल में बीज भंडार में लगी आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 11:53 AM IST

3 Min Read
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है. गुरुवार सुबह एक बीज भंडार में भीषण आग लग गई. आगजनी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. आग इतनी भीषण थी की पल भर में लाखों का अनाज जलकर खाक हो गया. सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आगजनी के कारणों की जांच की जा रही है.

बीज भंडार में लगी आग
घटना शहडोल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत है की है. जिला मुख्यालय के नर्सरहा के पास स्थित बीज भंडार में आग लगने से हड़कंप मच गया. उस गोदाम में धान भरा हुआ था. आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरे बीज भंडार में रखी धान को अपनी चपेट में ले लिया. और धू-धूकर धान जलने लगी. बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की धान जलकर खाक हो गई.

fire broke out seed storage
शहडोल में बीज भंडार में भीषण आग (ETV Bharat)

आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई. तुरंत ही मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची. लेकिन दमकल को आग बुझाने में घंटों की मशक्कत करना पड़ी. लेकिन जब तक आग पर कंट्रोल किया गया तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था.

burning paddy in SHAHDOL
फायर ब्रिगेड ने किया आग पर काबू (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे आला अधिकारी
मामले की गंभीरता और आग की भयावहता को देखते हुए मौके पर तुरंत ही कलेक्टर केदार सिंह, एसडीएम सहित कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए और स्थिति का जायजा लेने लगे. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बीज भंडार में आग कैसे लगी यह कारण अभी अज्ञात है, इसकी जांच की जा रही है.

fire broke out seed storage
लाखों की धान जलकर खाक (ETV Bharat)

जांच के बाद ही नुकसान का होगा आकलन
प्रबंधक धीरज गुप्ता बताते हैं कि, '' गुरुवार सुबह उनके पास फोन आया कि गोदाम के अंदर से धुआं निकल रहा है. तत्काल वो मौके पर पहुंचे तो बाहर ताला लगा हुआ था. जिसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासन को सूचना दी और फायर ब्रिगेड को बुलाया.'' धीरज गुप्ता ने बताया, ''वहां सिविल सप्लाई का धान और बारदाना जमा हुआ था. फायर ब्रिगेड आने के बाद आग को बुझाया गया, संबंधित बीमा कंपनी को क्लेम किया जाएगा.''

फायर सेफ्टी को उन्होंने कहा, ''फायर सेफ्टी लगे हुए थे लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाए. आग को कंट्रोल नहीं कर पाए.'' नुकसान को लेकर उनका कहना है कि, ''देखने के बाद ही आकलन कर पाएंगे, ये बीज भंडार मध्य प्रदेश शासन के स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का है.''

संपादक की पसंद

