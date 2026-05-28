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शहडोल का वो गांव जहां पीने का पानी तक नहीं, सड़क और बिजली की बात तो दूर की कौड़ी

शहडोल जिले के ब्यौहारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धांधोकोई का एक गांव जिसका नाम है दाल है. इस गांव में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को लेकर बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं. इस गांव में न तो बेहतर सड़क है, न बिजली है और न ही पीने के लिए शुद्ध पानी आसानी से मिल पा रहा है. आलम ये है कि पीने के पानी के लिए भी ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जो सरकार के दावों की पोल खोल रही है.

शहडोल: 21वीं सदी चल रही है, लेकिन शहडोल जिला जो की आदिवासी बहुल इलाका है, यहां पर एक गांव ऐसा भी है जहां न बिजली है, न सड़क है और न ही पीने के लिए शुद्ध पानी आसानी से मिल पा रहा है. ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, आए दिन ग्रामीण परेशानियों का सामना कर रहे हैं.

नौतपा का महीना चल रहा है तापमान नए-नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है. इस गर्मी में जहां लोग अपने घरों से निकलना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, वहीं, शुद्ध पानी पीने के लिए आज भी शहडोल जिले के दाल गांव के लोग कड़ी मशक्कत करते हैं. सुबह होती है तो घर से बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं दाल गांव के लोग. पीने के पानी के लिए पथरीले और खतरनाक रास्तों से होकर पहाड़ से नीचे उतरते हैं. ग्रामीण गांव के सिद्ध बाबा के पास स्थित एक गहरी झिरिया है, जहां एक प्राकृतिक जल स्रोत है, वहीं से पीने का पानी भरकर अपने घर तक लाते हैं.

इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 21वीं सदी के जमाने में भी पीने के पानी के लिए लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है. हालांकि, इस गांव में एक हैंडपंप जरूर लगा है, लेकिन वह भी प्रॉपर पीने योग्य पानी नहीं दे पा रहा. ग्रामीणों का कहना है कि गांव ऊंची पहाड़ी पर होने के चलते पानी की समस्या लगातार बनी हुई है और यही वजह है कि लोग प्राकृतिक जल स्रोत के सहारे पानी के इंतजाम में लगे रहते हैं.

न सड़क है न बिजली है

जहां एक ओर हर जगह जिम्मेदार चमचमाती सड़क के दावे करते हैं वही दाल गांव की सड़कें हालात की सच्चाई भी बयां कर रही हैं. इस गांव में सड़क की सुविधा नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को आए दिन परेशानी होती है. ग्रामीणों को कहना है की पक्की सड़क गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर बनाई गई है. ऐसे में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो अस्पताल ले जाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है. दाल गांव के रहने वाले बंसीलाल गुप्ता, शुभकरण बताते हैं कि "आज तक गांव में सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाई है. आज भी ग्रामीण पहाड़ के नीचे स्थित झरिया से पानी लाकर जीवन यापन कर रहे हैं. मथुरा सिंह कहते हैं कि "बिना बिजली के जीवन यापन करना बेहद कठिन है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी गांव की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं."

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ग्राम पंचायत धाधोंकुई के सरपंच राकेश प्रजापति बताते हैं कि "दाल गांव में एक हैंडपंप लगा है, लेकिन उससे भी हर समय पीने योग्य पानी नहीं निकलता. गांव काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है, यहां करीब 40 घरों की आबादी है, जहां लगभग ढाई सौ लोग निवास करते हैं. गांव सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का आज भी इंतजार कर रहा है."