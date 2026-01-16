ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश की फुटबाल टीम में विचारपुर गांव की 3 प्लेयर, मणिपुर में नेशनल गेम्स में दिखेगा जलवा

वो बताती हैं कि "अभी हाल ही में 23 जनवरी से 28 जनवरी तक अंडर 19 स्कूल नेशनल होने हैं, जो कि मणिपुर में होंगे और इसमें मध्य प्रदेश की अंडर-19 गर्ल्स फुटबॉल टीम भी हिस्सा ले रही है. जिसमें बतौर कोच वो टीम के साथ जा रही हैं और उनके सेंटर से शहडोल की 3 लड़कियां भी खेल रही हैं, जिसमें सुहानी कोल, सपना गुप्ता और पूनम बैगा शामिल हैं."

लक्ष्मी सहीस जो की शहडोल जिले के विचारपुर गांव की ही रहने वाली हैं, और इन दिनों वो फुटबॉल खिलाड़ियों को बतौर कोच फुटबॉल सिखाती हैं. विचारपुर गांव में स्थित साईं के सब फीडर सेंटर में लक्ष्मी सहीस बतौर कोच सेवाएं दे रही हैं जहां वो यहां के युवा खिलाड़ियों को ट्रेंड करती हैं.

शहडोल: मध्य प्रदेश में फुटबॉल की बात हो तो शहडोल जिले के विचारपुर गांव का नाम सबसे पहले आता है. ये हो सका है यहां के खिलाड़ियों में फुटबॉल के क्रेज को लेकर, जिसे देखकर देश दुनिया के फुटबॉल खिलाड़ी भी हैरान हैं. यहां संचालित साईं के सब फीडर सेंटर की 3 फुटबाल प्लेयरों का नेशनल खेलने के लिए मध्य प्रदेश की टीम में चयन हुआ है.

मध्य प्रदेश की फुटबाल टीम में विचारपुर गांव की 3 प्लेयर

विदिशा में आयोजित कैंप में होगी ट्रेनिंग

लक्ष्मी सहीस बताती हैं कि "आज वो अपने तीनों खिलाड़ियों के साथ रवाना हो जाएंगी, क्योंकि 17 जनवरी से 20 जनवरी तक विदिशा में कैंप होने हैं और फिर इसके बाद 20 जनवरी को उनकी टीम मणिपुर के लिए निकलेगी. जहां 23 से 28 जनवरी तक नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है."

नेशनल गेम्स में चयन पर खिलाड़ी उत्साहित

नेशनल गेम्स के लिए मणिपुर जाने वाली सुहानी कोल बताती हैं कि "ऑल टोटल उनका ये पांचवा नेशनल होगा और बतौर गोलकीपर वो पूरी तरह से तैयार हैं, वो मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं." सपना गुप्ता जो कि टोटल 3 नेशनल खेल चुकी हैं, वो कहती हैं अभी 18 साल की उम्र है और वो कक्षा 11वीं में पढ़ती है वो 6 साल से फुटबॉल खेल रही हैं और टीम में बतौर डिफेंडर खेलती हैं." वो कहती हैं कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, यह उनका तीसरा नेशनल है.

23 से 28 जनवरी तक मणिपुर में होना है नेशनल गेम्स

पूनम बैगा कहती हैं कि "वैसे तो उनका यह पहला ही नेशनल है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई है. वह भी कक्षा 12वीं में पढ़ती है और उनकी उम्र भी 17 साल है." वह नेशनल गेम्स के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें, फुटबॉल के खेल में वो बतौर स्ट्राइकर के पोजीशन पर खेलती हैं.

जर्मनी भी जा चुकी हैं सुहानी

शहडोल के विचारपुर गांव की धमक जर्मनी से लेकर देश दुनिया तक होने लगी है. अभी हाल ही में जो फुटबाल प्लेयर जर्मनी गए थे उनमें सुहानी कोल भी शामिल थीं. सुहानी कोल की उम्र अभी महज 16 वर्ष है और वह बतौर गोलकीपर फुटबॉल में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और अपने खेल से सभी को प्रभावित कर रही हैं. सुहानी लगातार अपने खेल में सुधार करते हुए नई-नई उपलब्धियां हासिल करते जा रही हैं.