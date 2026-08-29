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विचारपुर में धूल-पत्थर और गोबर के बीच फुटबॉल फीवर हाई, पथरीले ग्राउंड में हार्ड प्रैक्टिस

शहडोल के विचारपुर में फुटबॉल ग्राउंड के लिए काफी पहले 5 करोड़ स्वीकृत. खिलाड़ी अभी भी इंतजार में. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

Shahdol Vicharpur football
धूल-पत्थर और गोबर के बीच फुटबॉल फीवर हाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 3:44 PM IST

6 Min Read
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शहडोल : मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर शहडोल का विचारपुर गांव जिला मुख्यालय से सटा है. यहां के खिलाड़ी जर्मनी तक अपना हुनर दिखा चुके हैं. जर्मनी के प्रतिष्ठित क्लब के कोच विचारपुर का दौरा ये जानने के लिए कर चुके हैं कि यहां की मिट्टी में ऐसा क्या खास है कि बेहद असुविधाओं के बीच बच्चों से लेकर युवा फुटबॉल के प्रति इतने जुनूनी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने 'मन की बात' में विचारपुर का उल्लेख कई बार कर चुके हैं. इतनी सुर्खियां बटोरने वाला यह गांव आज भी फुटबॉल मैदान को तरस रहा है. आलम ये है कि यहां बच्चों से लेकर युवा गोबर, गड्ढे और धूल के बीच फुटबॉल खेलने को मजबूर हैं.

लगन के सामने सारी समस्याएं बौनी

ईटीवी भारत संवाददाता ने शाम 5 बजे विचारपुर के ग्राउंड का जायजा लिया. यहां बच्चे अलग-अलग ग्रुप में फुटबॉल की प्रैक्टिस करते मिले. 3 साल की उम्र से लेकर के 20 साल की उम्र तक खिलाड़ी अलग-अलग ग्रुप में अभ्यास कर रहे थे. हर खिलाड़ी का फोकस सिर्फ अपने खेल पर दिखा. उनकी लगन और तन्मयता दिखाती है कि कैसे यहां के बच्चों के रगों में फुटबॉल दौड़ता है. मैदान पर पहुंचते ही सभी बच्चे फुटबॉल में रम जाते हैं. कुछ छोटे बच्चे बिना शूज के ही फुटबॉल खेलते मिले.

विचारपुर में घोर असुविधाओं के बीच फुटबॉल खेलते बच्चे (ETV BHARAT)

सुविधाओं के अभाव में भी प्रैक्टिस जारी

ये दुर्भाग्य ही है कि इतने सालों से दुनिया में चमक बिखेर रहे इस गांव के बच्चों को अभी तक बेहतर खेल मैदान नहीं मिल पाया. खिलाड़ियों के पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है. दुर्गेश सिंह, विजय बैगा और सिमरन बैगा फुटबॉल प्रैक्टिस करते मिले. दुर्गेश सिंह और विजय बैगा कहते हैं "वे लोग 4-5 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं." सिमरन बैगा ने हाल ही में फुटबॉल खेलना शुरू किया है. उनका कहना है "क्या करें फुटबॉल खेलने में मजा आता है. हर दिन प्रैक्टिस करनी है. मैदान यहां आसपास है नहीं. यही ऑप्शन है. अगर बेहतरीन खेल मैदान मिल जाए तो काफी राहत मिले."

प्रैक्टिस कर रहे बच्चों का कहना है "पथरीले ग्राउंड में चोट लग जाती है. इसके बाद हफ्ते भर तो कभी महीने भर के लिए खेलना बंद हो जाता है. आप खुद देखिए यहां गोबर भी पड़ा हुआ है. कुत्ते भी घूम रहे हैं. धूल भी है. गड्ढे भी हैं. लेकिन अभ्यास तो करना ही है."

Shahdol Vicharpur football
रेत और गोबर से भरे मैदान में फुटबॉल प्रैक्टिस (ETV BHARAT)

बारिश के मौसम में ज्यादा दिक्कतें

बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहे शंकर दाहिया का कहना है "पहले वह भी फुटबॉल खेलते थे. वह नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं. अब फुटबॉल कोच की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. ऐसे मैदान में बच्चे चोटिल होते हैं. थोड़ी चोट लगी तो दो-तीन दिन या हफ्ते भर के लिए रेस्ट करना पड़ता है. अगर बड़ी चोट लग गई तो महीने भर के लिए रेस्ट करना पड़ता है. बारिश की वजह से मैदान उबड़-खाबड़ हो गया है, बड़े गड्ढे बन गए हैं, इससे दिक्कतें बढ़ गई हैं. बारिश की वजह से गोबर रहता है, धूल रहती है तो इससे बच्चों का नुकसान होता है. यहां बच्चे जब आते हैं तो सबसे पहले मैदान की सफाई करते हैं. फिर खेलना शुरू करते हैं."

मैदान पथरीला होने से इंजुरी की प्रॉब्लम

विचारपुर साईं स्मॉल फीडिंग सेंटर की कोच लक्ष्मी सहीस बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देती हैं. लक्ष्मी सहीस कहती हैं "ग्राउंड की दिक्कत है. बरसात में दिक्कत ज्यादा होती हैं. पानी भरन से पूरे मैदान में छोटे-छोटे गड्ढे बन जाते हैं. मैदान उबड़-खाबड़ हो जाता है. बच्चों को इंजरी की बहुत दिक्कतें होती है. यहां कम उम्र से लेकर के बड़े उम्र तक के बच्चे प्रैक्टिस के लिए आते हैं. गर्ल्स भी आती हैं."

Shahdol Vicharpur football
लगन और जुनून के सहारे असुविधाओं को मात देते बच्चे (ETV BHARAT)

फुटबॉल ग्राउंड के लिए 5 करोड़ स्वीकृत

कुछ महीने पहले जयसिंहनगर की विधायक मनीषा सिंह ने बताया था "3 सितंबर 2025 को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग से मिलकर उन्होंने विचारपुर के लिए कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था. विश्वास सारंग ने 12 मार्च को पत्र जारी करके बताया था कि विचारपुर में खेल सुविधा के विस्तार के लिए 5 करोड़ 10 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति खेलो इंडिया स्माल सेंटर निर्माण के लिए पास की गई है. विचारपुर में फुटबॉल ग्राउंड, बाउंड्री वॉल, चेंजिंग रूम, पवेलियन निर्माण और ऑफिशल रूम के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. खेल मैदान बनने की शुरूआत जल्द से जल्द होगी."

पीएम मोदी के मन में बसता है विचारपुर

विचारपुर के फुटबॉल खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को शहडोल दौरे के दौरान भेंट की थी. पीएम मोदी ने विचारपुर को मिनी ब्राजील के नाम से संबोधित किया था. 30 जुलाई 2023 को मन की बात के 103 वें एपिसोड में पीएम मोदी ने पूरे देश के सामने विचारपुर की कहानी बताई थी और मिनी ब्राजील के खिलाड़ियों की तारीफ की थी. मार्च 2025 को पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ इंटरव्यू के दौरान विचारपुर के खिलाड़ियों का उल्लेख किया था.

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सुविधाओं के अभाव में भी प्रैक्टिस जारी (ETV BHARAT)

जर्मनी व कंबोडिया के फुटबॉलर आ चुके विचारपुर

जर्मनी के मशहूर फुटबॉलर डायटमार बियर्सडॉर्फ भी विचारपुर गांव के बच्चों का हुनर देखने नवंबर 2025 में पहुंचे थे. उन्होंने यहां के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीक और खेलशैली के टिप्स दिए थे. 05 युवा खिलाड़ियों और एक कोच को ट्रेनिंग के लिए जर्मनी बुलाया था. कंबोडिया से भी फुटबॉल एक्सपर्ट्स और कोच विचारपुर के खेल मैदान पर आ चुके हैं.

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