14 बरस का प्रीतम, बिहार से मिनी ब्राजील और फिर जर्मनी की छलांग, इमोशनल कर देगा संघर्ष

शहडोल के प्रीतम कुमार ने छोटी सी उम्र में किया कमाल. फुटबॉल में खेल चुके हैं तीन नेशनल. भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करना है सपना.

Pritam Kumar played 3 national
फुटबॉल खिलाड़ी प्रीतम की सफलता की कहानी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 11:07 AM IST

Updated : October 18, 2025 at 11:41 AM IST

रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल का विचारपुर गांव इन दिनों देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी छाप छोड़ रहा है. अभी हाल ही में शहडोल जिले के मिनी ब्राजील से पांच खिलाड़ी और एक कोच जर्मनी से ट्रेनिंग लेकर वापस शहडोल पहुंचे. इसके बाद से ये खिलाड़ी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. वैसे तो इन सभी खिलाड़ियों की अपनी एक अलग संघर्ष की कहानी है. इन्हीं में से एक हैं प्रीतम कुमार. जिन्होंने महज छोटी सी उम्र में बिहार से मिनी ब्राजील तक का सफर तय किया. फिर जर्मनी के लिए सीधे छलांग लगा दी. इनका संघर्ष आपको इमोशनल कर देगा.

छोटी उम्र में फुटबॉल का बड़ा खिलाड़ी
प्रीतम कुमार जर्मनी से लौटने के बाद 17 अक्टूबर शुक्रवार के दिन सुबह-सुबह अपने स्कूल पहुंच गए. वहीं पर ईटीवी भारत संवाददाता की उनसे मुलाकात हुई, जहां उन्होंने बताया कि, ''आज से उनके पेपर भी शुरु हैं.'' प्रीतम कुमार अब फुटबॉल का वो नाम हो चुका है जिसकी उम्र भले ही महज 14 बरस है, लेकिन अपने फुटबॉल के दम पर इन्होंने जर्मनी तक का सफर तय कर लिया है. बहुत नन्ही सी उम्र में फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी बन गए हैं.

PRITAM KUMAR PLAYED 3 NATIONAL in football
प्रीतम फुटबॉल में खेल चुके हैं तीन नेशनल (ETV Bharat)

तीन साल की उम्र में पिता ने छोड़ा साथ
प्रीतम कुमार शहडोल के रेलवे स्कूल में पढ़ते हैं. वो बताते हैं कि, ''वो बिहार के नालंदा जिले के एक गांव के रहने वाले हैं. जब वो महज 3 साल के थे तो बिजली की चपेट में आने से उनके पिता का निधन हो गया था. उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनकी मां प्राइवेट अस्पताल में छोटा-मोटा काम करती थी. जिससे घर का गुजारा नहीं चल पाता था. जिसे देखते हुए उनके चाचा उन्हें पढ़ाई के लिए शहडोल लेकर आ गए. उनके चाचा शहडोल में रेलवे में ही ग्रुप डी में नौकरी करते हैं. फिर यहीं शहडोल के रेलवे स्कूल में फर्स्ट क्लास से वह पढ़ाई करने लग गए.

मिनी ब्राजील से जर्मनी की छलांग
प्रीतम कुमार बताते हैं कि, ''वह रेलवे स्कूल में पढ़ते थे और फिर शाम को घूमते थे. बाजू में ही रेलवे का ग्राउंड था, वहां पर शाम को कई बच्चे फुटबॉल खेलते थे उनका भी मन करता था कि वो भी खेलें और धीरे-धीरे इसकी शुरूआत वहीं से उन्होंने बच्चों के साथ कर दी. जब वो खेलने लगे तो उन्हें पता चला कि विचारपुर में सांई का स्माल फीडर सेंटर है, और वहां ट्रायल चल रहे थे. जहां पर वो ट्रायल देने पहुंच गए और वहां उनका सिलेक्शन भी हो गया. फिर वहीं से उन्होंने मिनी ब्राजील से जर्मनी तक का सफर तय कर लिया.''

SHAHDOL MINI BRAZIL
भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करना है प्रीतम का सपना (ETV Bharat)

बतौर गोलकीपर तीन नेशनल खेले
प्रीतम कुमार फुटबॉल में गोलकीपिंग करते हैं और उसके लिए वो हार्ड वर्क भी करते रहते हैं. वो बताते हैं कि, ''बतौर गोलकीपर उन्होंने महज 14 साल की उम्र में तीन नेशनल खेल लिए हैं, जिसमें से दो ओपन हैं और एक स्कूल गेम्स में. अभी हाल ही में साल 2024 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में वो नेशनल खेल कर लौटे हैं.

जर्मनी से लौटकर बोले-बहुत हार्ड वर्क करना है
जर्मनी से लौटने के बाद प्रीतम कुमार के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिला. फुटबॉल के प्रति एक अलग डेडीकेशन देखने को मिल रहा है. वो कहते हैं कि, ''अभी उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना है. जहां वो पहुंचना चाह रहे हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी है और वो उसके लिए तैयार हैं. क्योंकि उनका मानना है कि फुटबॉल के गेम में ही उन्हें लंबा सफर तय करना है. अभी उनकी मंजिल यहीं तक नहीं है, अभी तो यह शुरुआत है आगे रास्ता बहुत बड़ा है.''

SHAHDOL MINI BRAZIL
मिनी ब्राजील से जर्मनी की छलांग (ETV Bharat)

जर्मनी में बहुत कुछ सीखा
अपने जर्मनी के अनुभव के बारे में प्रीतम कुमार बताते हैं कि, ''वहां पहुंचते ही फुटबॉल का जो क्रेज हमने देखा वो गजब है, हमारे देश में क्रिकेट का बोलबाला है, लेकिन जर्मनी में फुटबॉल का क्रेज और जुनून देखकर दिल खुश हो गया. हमें वहां अलग से ट्रेनिंग कराई जा रही थी. मैं गोलकीपर हूं तो मुझे उस लेवल की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो गोलकीपर को सीखना चाहिए, उन्हें अलग से ट्रेंड किया जा रहा था. हमारी कमियों पर कोच आकर हमें टोकते थे और फिर उसे सही तरीके से करने को बताते भी थे. ट्रेनिंग का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, ट्रेनिंग कम दिन की थी, लेकिन बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और बहुत कुछ सीखने और देखने को मिला.'"

भारत से खेलने का सपना, मां का सहारा बनना
प्रीतम कुमार कहते हैं कि, ''उनका सपना सिर्फ नेशनल खेलना नहीं है, बल्कि फुटबॉल के इस खेल में भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करना है.'' उनका मानना है कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए अभी उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी. रेलवे स्कूल की प्रिंसिपल प्रभा कुशवाहा कहती हैं कि, ''हमारे रेलवे स्कूल से सुहानी कोल 10th क्लास में हैं, और प्रीतम कुमार जो की नौवीं क्लास में हैं, दोनों बच्चे फुटबॉल में जर्मनी जाने वाले टीम में शामिल थे. दोनों ही बच्चे अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी हैं. दोनों ने फुटबॉल में हमारे स्कूल को कई अवार्ड भी दिलाये हैं, पढ़ाई में भी दोनों बच्चे ठीक हैं.

कौन-कौन गया था जर्मनी
शहडोल के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय सोंधिया बताते हैं कि, ''अभी हाल ही में मिनी ब्राजील के जो खिलाड़ी जर्मनी ट्रेनिंग के लिए गए थे उनमें विचारपुर स्थित साईं के स्मॉल फीडर सेंटर की कोच लक्ष्मी सहीस, लड़कों में वीरेंद्र बैगा, प्रीतम कुमार और मनीष घंसिया को भेजा गया था. वहीं लड़कियों में सुहानी कोल और सानिया कुंडे को भेजा गया था. यह सभी बच्चे हार्ड वर्कर हैं और इन सभी बच्चों के संघर्ष की अपनी कहानी है. जर्मनी के दिग्गज फुटबॉल कोच डायटमार बेयर्सडॉर्फर ने मिनी ब्राजील के कुछ बच्चों से मिलने और ट्रेनिंग देने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद इन्हें भेजा गया था.

जब सुर्खियों में आया मिनी ब्राजील
शहडोल जिला मुख्यालय से लगा हुआ है विचारपुर. जो आदिवासी बाहुल्य गांव है. यहां पर फुटबॉल का गजब क्रेज और जुनून है. इस गांव में हर दूसरे घर में आपको फुटबॉल के नेशनल प्लेयर मिल जाएंगे. लड़के हों या लड़कियां हर वर्ग का खिलाड़ी यहां नेशनल खेल चुका है. यहां तो एक-एक खिलाड़ी कई-कई नेशनल खेले हुए हैं. मन की बात में इसी विचारपुर के गांव के खिलाड़ियों के फुटबॉल क्रेज को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार जिक्र किया था, और मिनी ब्राजील के नाम से इस गांव को संबोधित किया था, जिसके बाद से ये गांव अब मिनी ब्राजील के नाम से फेमस हो चुका है.

Last Updated : October 18, 2025 at 11:41 AM IST

