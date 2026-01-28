ETV Bharat / state

फुटबॉल की नई सनसनी राधिनी सिंह, जर्मनी और कंबोडिया के कोच भी हुए कायल

फुटबॉल के 2 नेशनल खेल चुकी राधिनी सिंह 14 साल की है. महज डेढ़ साल की प्रैक्टिस ने ही उसे राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाया.

Football player Radhini Singh
फुटबॉल कोच की खोज राधिनी सिंह (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 12:37 PM IST

रिपोर्ट : अखिलेश शुक्ला

शहडोल : दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल का जुनून पूरे शहडोल जिले में सिर चढ़कर बोल रहा है. विचारपुर गांव को मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है. यहां से एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं निकल कर सामने आ रही हैं. खास बात ये है कि यहां की बेटियां इतना शानदार फुटबॉल खेलती हैं कि दुनिया के दिग्गज उनसे प्रभावित हो रहे हैं.

जर्मनी से लेकर कंबोडिया तक के कोच यहां आकर इन प्रतिभाओं से रूबरू हो चुके हैं. ऐसी ही एक और बेटी फुटबॉल जगत में नई उम्मीदें लेकर आई है. फुटबॉल की इस नई सनसनी का नाम है राधिनी सिंह.

फुटबॉल की नई सनसनी राधिनी सिंह (ETV BHARAT)

फुटबॉल कोच की खोज राधिनी सिंह

फुटबॉल के कोच अनिल सिंह बताते हैं "राधिनी सिंह में इतना टैलेंट है कि उसने कम समय में बहुत तेजी से आगे कदम बढ़ा लिए हैं. राधिनी सिंह की उम्र अभी 14 वर्ष है. वह कक्षा 9वीं की छात्रा है. राधिनी अब तक दो नेशनल खेल चुकी है. एक स्कूल नेशनल और एक ओपन नेशनल. इस लड़की की फुटबॉल की शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग है. कुछ समय पहले ये लड़की फुटबॉल ग्राउंड में आती थी और बैठी रहती थी. घंटों यहां फुटबॉल खेलते हुए देखती थी."

Football player Radhini Singh
फुटबॉल खिलाड़ी राधिनी सिंह की मेहनत रंग लाई (ETV BHARAT)

राधिनी सिंह ने कैसे की फुटबॉल की शुरुआत

कोच अनिल सिंह बताते हैं "जब एक से डेढ़ महीने हो गए तो मेरी नजर इस पर लड़की पड़ी. इसके बाद फुटबॉल कोच नरेश कुंडे, लक्ष्मी सहीस ने उससे बात की. बातचीत के दौरान उसने बताया कि वह फुटबॉल खेलना चाहती है. उसने ग्राउंड में 3 से 4 राउंड दौड़ साबित किया कि वह फुटबॉल खेलने के लिए पूरी तरह फिट है. इसके बाद उसे फुटबॉल की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई. राधिनी ने महज डेढ़ साल में ही दो नेशनल खेल लिए. ये लड़की बड़ी तेजी से अचीव कर रही है."

"अगर राधिनी सिंह को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, और इसी तरह से मेहनत करती रहती है तो वह आने वाले समय में इंडिया के लिए अवश्य खेलेगी. क्योंकि उसके पास स्पीड है, एंडोरेंस है, स्किल है और कम समय में बहुत कुछ अचीव करने और सीखने की कला है."

Football player Radhini Singh
राधिनी का सपना इंडिया के लिए फुटबॉल खेलना (ETV BHARAT)

राधिनी का सपना इंडिया के लिए फुटबॉल खेलना

राधिनी सिंह बताती हैं "वह ज्ञानोदय आवासीय स्कूल में पढ़ रही हैं. वह शहडोल जिले के पतखई की रहने वाली हैं. पढ़ाई के लिए उनकी मम्मी ने शहडोल भेजा. वह अपने मामा के पास रहकर पढ़ने लगी. उनके मामा विचारपुर गांव में रहने लगे. उन्होंने कहा कि यहां बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तुम भी खेलने चले जाया करो. इसके बाद वह मैदान पर आती थीं, लेकिन देख कर चली जाती थी."

राधिनी सिंह का सपना फुटबॉल का नेशनल प्लेयर बनना

राधिनी सिंह बताती हैं "एक दिन अनिल सिंह, नरेश कुंडे और लक्ष्मी सहीस ने उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए कहा. उस दिन से उन्होंने शुरुआत कर दी. इसके बाद वह आगे बढ़ती जा रही हैं. फुटबॉल में नेशनल खेलने के लिए नागालैंड और रांची जा चुकी हैं. वह फुटबॉल में राइट स्टॉपर के तौर पर खेलती हैं. उनका सपना नेशनल लेवल का फुटबॉल खिलाड़ी बनना है."

Football player Radhini Singh
फुटबॉल खिलाड़ी राधिनी सिंह का फिटनेस वर्क (ETV BHARAT)

ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में मिला प्रवेश

शासकीय ज्ञानोदय स्कूल विचारपुर के स्पोर्ट टीचर नरेश कुमार कुंडे बताते हैं "फुटबॉल से जुड़ने के बाद राधिनी का सब कुछ सेट हो गया है. पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़कर मामू के पास आई थी. विचारपुर में ही किराए के कमरे में उनके मामा रहते हैं. उसको रहने पढ़ने की दिक्कत थी. ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में कुछ सीटें निकली. उसका यहां सिलेक्शन हो गया, जिससे उसे छात्रावास में रहने सुविधा मिल गई. इसके बाद वह विचारपुर में फुटबॉल खेलने लगी."

स्टेट लेवल की 3 हजार मीटर दौड़

नरेश कुंडे कहते हैं "राधिनी सिंह बहुत टैलेंटेड लड़की है. यह फुटबॉल में नेशनल खेल ही चुकी है. कम समय में फुटबॉल की अच्छी खिलाड़ी भी बन चुकी है. साथ में ये 3 हज़ार मीटर दौड़ में स्टेट लेवल तक जा चुकी है. वहां थोड़ा सा बीमार हो गई थी नहीं तो नेशनल के लिए जा सकती थी. अगर यह थोड़ी और मेहनत कर ले. इसकी ट्रेनिंग पर अच्छा ध्यान दिया जाए तो आगे चलकर यह फुटबॉल की सनसनी बन सकती है."

विचारपुर गांव को क्यों कहते हैं मिनी ब्राजील

शहडोल के विचारपुर गांव को मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है. जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में शहडोल जिले के विचारपुर गांव के खिलाड़ियों के फुटबॉल क्रेज को देखते हुए इसे मिनी ब्राजील के नाम दिया तब से ये गांव देश-दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है. विचारपुर गांव के हर दूसरे घर में फुटबॉल के नेशनल प्लेयर हैं. कई खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनके पास 10 से ज्यादा नेशनल मेडल हैं.

इस गांव में फुटबॉल क्रेज़ को देखकर हाल ही में जर्मनी से फुटबॉल कोच पहुंचे थे. जर्मनी के कोच ने विचारपुर के कुछ खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया था. इसके अलावा कंबोडिया के कोच भी यहां आए थे.

