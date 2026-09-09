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फुटबॉल में मिनी ब्राजील की बेटियों का गदर, नेशनल कैंप पहुंची 8 बेटियां, राधिनी बनी स्टार

शहडोल की 8 लड़कियों का नेशनल कैंप के लिए चयन, 8 गोल दाल राधिनी सिंह आईं चर्चाओं में, टूर्नामेंट में बड़ी उम्मीद. रिपोर्ट- अखिलेश शुक्ला

SHAHDOL GIRLS NATIONAL CAMP
नेशनल कैंप पहुंची शहडोल की 8 बेटियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 5:20 PM IST

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शहडोल: फुटबॉल के खेल में शहडोल की लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं. हाल ही में शहडोल की आठ लड़कियों को नेशनल कैंप के लिए सिलेक्ट किया गया है. जो इंदौर जा चुकी हैं, जहां वो नेशनल कैंप में शामिल हो रही है. वहीं, से मध्य प्रदेश की नेशनल की टीम बनेगी. अभी हाल ही में स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में शहडोल की अंडर 16 की टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया था. उसी के आधार पर कैंप के लिए शहडोल की 8 लड़कियों को चुना गया है. इस टूर्नामेंट की नई खोज रही हैं राधिनी सिंह. जिन्होंने 8 गोल दाग कर टूर्नामेंट में लीड किया है.

मऊ में कमाल, नेशनल कैम्प में 8 लड़कियां
शहडोल जिले के विचारपुर मिनी ब्राजील की रहने वाली यशोदा सिंह एक नेशनल खिलाड़ी हैं. मऊ में होने वाले इस टूर्नामेंट में वह शहडोल टीम की हेड कोच थी. यशोदा सिंह बताती है कि ये, ''एआईएफएफ का इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट अंडर 16 गर्ल्स का ये टूर्नामेंट था, जो 31 अगस्त से चार 4 सितंबर तक चला. इस टीम में भले ही वो लोग फाइनल नहीं जीत सके, इंदौर के खिलाफ 1-0 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में शहडोल की टीम ने सनसनी फैला रखी थी, अपना दबदबा बनाकर रखा था.''

शहडोल की 8 लड़कियों का नेशनल कैंप के लिए चयन (ETV Bharat)

स्टेट टूर्नामेंट में उपविजेता रही शहडोल की टीम

कोच यशोदा सिंह बताती हैं कि, ''इस टूर्नामेंट में शहडोल की टीम को दो लीग मैच खेलने को मिले, जिसमें पहला मुकाबला ग्वालियर से था और इस मैच में शहडोल की टीम ने 10-0 से ग्वालियर को हराया. दूसरा मुकाबला वहां की लोकल टीम मऊ से था जिसमें इस मैच में भी हमने 10-0 हराया. हालांकि हमारी टीम उपविजेता रही और इंदौर के खिलाफ मुकाबले में हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा. लेकिन इस टूर्नामेंट के प्रदर्शन के आधार पर जो नेशनल टीम के लिए जो कैंप लग रहा है उसमें शहडोल की टीम की आठ लड़कियों का सिलेक्शन नेशनल कैंप के लिए हुआ है.

ये कैम्प मऊ में 8 सितंबर से शुरू हुआ. हमें उम्मीद है कि जितनी लड़कियां भी नेशनल कैंप में हैं वो नेशनल टीम में भी अपने परफॉर्म के आधार पर जगह बनाने में सफल रहेंगी. नेशनल कैंप के लिए शहडोल के जिन 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है उसमें राधिनी सिंह, संध्या सहीस, मोनिका सिंह, चांदनी यादव, राधा सिंह, वाशु, दिव्या संत, दिव्या बैगा का नाम है.''

RADHINI SINGH SCORE 8 GOALS
अपने कोच के साथ खिलाड़ी (ETV Bharat)

फुटबॉल की नई सनसनी राधिनी
इस टूर्नामेंट में शहडोल की नई खोज रही राधिनी सिंह हैं. जिसने अपने दे दना दन गोल से वहां मौजूद सभी लोगों को प्रभावित कर दिया. पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी रही. यशोदा सिंह बताती हैं कि, ''राधिनी की टूर्नामेंट में मुख्य भूमिका रही, उसने पहले मैच में पांच गोल मारे और सेकंड मैच में भी तीन गोल किया. इस तरह से पूरे टूर्नामेंट में उसने आठ गोल दागे, और हाईएस्ट गोल स्कोरर रहीं. टूर्नामेंट में राधिनी के साथ खास बात यह रही कि उसका पोजीशन सेंटर का है, और वही अक्सर खेलती हैं. लेकिन हमने अपने गेम प्लान के तहत उसे फारवर्ड लाइन पर भेजा और वहां उसने वह कमाल किया, जिसकी उम्मीद हम उससे कर रहे थे.''

राधिनी मिनी ब्राजील की फ्यूचर स्टार
शहडोल के मिनी ब्राजील में स्थित खेलो इंडिया स्माल सेंटर की कोच लक्ष्मी सहीस बताती हैं कि, ''राधिनी मिनी ब्राजील की फ्यूचर स्टार हैं. अभी तो उसकी उम्र कम है, कक्षा दसवीं में पढ़ती है, लेकिन जिस तरह से वो खेलती है वो हमारी टीम की ऑलराउंडर है, वो किसी भी पोजीशन पर खेलने को तैयार रहती है. अपना बेस्ट करती है. मऊ में भी उसका बेस्ट देखने को मिला. जबकि उसके रेगुलर पोजीशन से अलग जगह पर उसे खिलाया गया. लेकिन वहां भी उसने दनादन गोल दागकर कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी.''

कोच लक्ष्मी सहीस कहती हैं कि, ''जब राधिनी करीब 2 से 3 साल पहले रात यहां आई थी और ग्राउंड के बाहर खड़ी रहती थी. दोनों भाई-बहन आते थे और फिर शाम को घर चल देते थे. कुछ दिनों तक तो उन्होंने देखा लेकिन एक दिन उन्होंने उनसे जाकर पूछा कि क्या तुम्हें फुटबॉल खेलना है. राधिनी ने कहा हां तो उन्होंने कहा प्रैक्टिस करो. फिर उस लड़की ने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी. राधिनी ने अब तक तीन नेशनल खेल लिए हैं, और अगर इस नेशनल कैंप में भी चुनी जाती हैं तो ये उनका चौथा नेशनल होगा.''

NATIONAL CAMP PLAYER SELECTION
मऊ में कमाल, नेशनल कैम्प में 8 लड़कियों का चयन (ETV Bharat)

मुझे तो बस फुटबॉल खेलना है: राधिनी
राधिनी सिंह कहती हैं कि, ''उन्हें तो किसी भी पोजीशन पर खिलाए उन्हें मजा आता है, उन्हें तो बस फुटबॉल खेलना है. यही उनकी सफलता का मूल मंत्र है. जब वह मैदान पर उतरती हैं तो उन्हें फुटबॉल खेलने में बहुत मजा आता है. जब उन्हें नई पोजीशन पर खेलने के लिए कहा गया तो वह खुश हो गई. उस पोजीशन पर तय कर लिया था कि उन्हें इतना अच्छा खेलना है कि पूरे टूर्नामेंट में उनका नाम चले.'' हुआ भी ऐसा ही राधिनी सिंह ने 8 गोल कर दिए, जिसे लेकर अब वह सुर्खियों में हैं.

RADHINI SINGH MINI BRAZIL
8 गोल दाल राधिनी सिंह आईं चर्चाओं में (ETV Bharat)

मिनी ब्राज़ील के सेंटर से 6 लड़कियां
शहडोल जिले का विचारपुर गांव जिसे मिनी ब्राजील के नाम से भी जाना जाता है. यहीं पर सांई का खेलो इंडिया सब सेंटर भी चलता है. इस सब सेंटर की कोच हैं लक्ष्मी सहीस वो बताती है कि, ''इंदौर के मऊ में नेशनल कैंप के लिए शहडोल की आठ लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है. जिसमें से 6 लड़कियां उनके इस सब सेंटर की ही हैं.'' लक्ष्मी सहीस बताती हैं कि, ''6 लड़कियों में तीन लड़कियां तो ऐसी हैं जो पहली बार नेशनल कैम्प में गई हैं, और अगर सलेक्ट होती हैं तो पहली बार नेशनल खेलेंगी. जो मिनी ब्राज़ील के इस सेंटर के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है.''

छत्तीसगढ़ में नेशनल गेम्स
जिस नेशनल कैंप के लिए शहडोल की आठ लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं, उस नेशनल कैंप के बाद मध्य प्रदेश की नेशनल टीम बनेगी, जो गर्ल्स अंडर 16 की है. मध्य प्रदेश की टीम नेशनल फुटबॉल मैच खेलने के लिए छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जाएगी.

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VICHARPUR MINI BRAZIL

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