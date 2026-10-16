महंगी सब्जियों को कहें अलविदा! घर पर उगाएं ताजी हरी विंटर वेजिटेबल, होगी तगड़ी कमाई
महंगी सब्जियों ने तोड़ी आम आदमी की कमर, घर पर कर लें सब्जी की खेती, हाईजिन के साथ बनेगा आय का जरिया. रिपोर्ट- अखिलेश शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 5:14 PM IST
शहडोल: अक्टूबर का महीना चल रहा है. शहडोल जिले में सुबह शाम हल्की-हल्की ठंड का एहसास भी होने लगा है. इन दिनों बाजार में सब्जियों के दाम भी काफी महंगे हैं, कोई भी सब्जी ₹40 से नीचे नहीं बिक रही है. इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि, आपकी थाली में आने वाली सब्जी कितनी महंगी पड़ रही है. ऐसे में कुछ हरी सब्जियों को आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं, जो बहुत ही कम दिनों में तैयार हो जाती हैं. इससे आप सब्जी की महंगाई से राहत पा सकते हैं और इससे अच्छी आय भी हासिल कर सकते हैं.
सब्जियों के प्राइस हैं हाई
शहडोल सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने पहुंचे सौरभ जैन कहते हैं कि, ''इन दिनों टमाटर के दाम कुछ गिरे हुए हैं, क्योंकि लोकल टमाटर भी अब आने लगा है. लेकिन बाकी सब्जियों के दाम अभी भी चढ़े हुए हैं. कोई भी सब्जी ₹40 किलो से नीचे नहीं बिक रही है.'' सौरभ जैन कहते हैं कि, ''सब्जी खरीदना ही काफी महंगा पड़ रहा है, जिसकी वजह से किचन का बजट बढ़ गया है.''
सब्जी व्यापारी मोहम्मद इमरान बताते हैं, ''अभी सब्जियों के दाम कुछ दिनों तक टाइट ही रहेंगे. वजह है कि जैसे-जैसे लोकल सब्जी आने लगेगी, सब्जियां सस्ती होने लग जाएंगी. ठंड का सीजन आ रहा है और हरी सब्जियों का सीजन भी यही होता है. जैसे ही सब्जियां निकलनी शुरू होगी तो सब्जियों के कुछ दाम गिर सकते हैं.''
शहडोल में सब्जियों के यह हैं प्राइज
वर्तमान में शहडोल बाजार में बिकने वाली सब्जियों की बात करें तो फूल गोभी अभी ₹60 किलो है, पत्ता गोभी ₹40 किलो, परवल ₹80 किलो, शिमला ₹80 किलो, धनिया ₹200 किलो, मिर्ची ₹120 किलो, लौकी ₹40 किलो, गिलकी 60 रुपए किलो, करेला ₹60 किलो, बरबटी ₹60 किलो, लाल भाजी ₹40 किलो, मेथी भाजी 240 रुपए किलो, पालक भाजी 120 रुपए किलो की दर से बिक रहा है. तो बैगन ₹40 किलो की दर से बिक रहा है.
सब्जी व्यापारी रामप्रताप साहू कहते हैं कि, ''दो-तीन दिन से टमाटर के दाम जरूर थोड़े डाउन हुए हैं. ₹30 किलो टमाटर बिक रहा है. इन दिनों नवरात्र चल रहा है. भंडारे में कद्दू, खीरा, लौकी जैसी सब्जियों की डिमांड बढ़ रही है. इसलिए कद्दू अभी ₹40 प्रति किलो की दर से बिक रहा है. खीरा भी ₹40 प्रति किलो की दर से बिक रहा है. भिंडी अभी 60 रुपए किलो है. प्याज भी ₹60 किलो पर बना हुआ है. अदरक डेढ़ सौ रुपए किलो है और मूली 50 से लेकर ₹40 किलो तक बिक रही है.
इस विंटर सीजन घर पर लगाएं हरी सब्जियां
किसान राम सजीवन कचेर बताते हैं कि, ''अक्टूबर का महीना खासकर शहडोल जिले के लिए सब्जियों की बुवाई के लिए काफी बेहतर समय होता है. क्योंकि सुबह शाम हल्की-हल्की ठंड भी होती है, दिन में धूप होता है. ऐसे में जब हम सब्जियों की फसल लगाते हैं तो बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से होता है. पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है. अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत में पत्तेदार और हरी सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे पलक, मेथी, धनिया, बथुआ भाजी. इस तरह की सब्जियों की मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है और खाने के लिए भी बेहतर होती हैं. ''
- बिना हल चले ऊगने वाली सब्जी, हरछठ पर जंगली पडोरा ढूंढती हैं महिलाएं, कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर
- सावन का शाकाहारी बूस्टर ककोड़ा! जंगल से आती है करेले जैसी शक्ल वाली सब्जी, चौंका देगा प्राइज
- किचन पर महंगाई का तड़का, 50 पार शक्कर, आलू टमाटर आटा खरीदने में छूटे जनता के पसीने
घर की सब्जियों से करें कमाई
किसान राम सजीवन कचेर कहते हैं कि, ''अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह है तो कई सब्जियां ऐसी है जिन्हें आप लगा सकते हैं. इनमें से कई सब्जियां तो बहुत कम दिन की होती हैं, जो बहुत जल्दी पैदावार भी देने लगती हैं. इसके अलावा अगर आपके पास ज्यादा जगह है, सिंचाई का अच्छा साधन है, तो आप व्यावसायिक तरीके से भी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, जो आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है. इसे आप घर के खाने के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं. इसके अलावा इससे चार पैसे भी कमा सकते हैं, जो आपके आय का अच्छा साधन हो सकता है.''