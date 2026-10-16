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महंगी सब्जियों को कहें अलविदा! घर पर उगाएं ताजी हरी विंटर वेजिटेबल, होगी तगड़ी कमाई

घर पर उगाएं ताजी हरी विंटर वेजिटेबल ( ETV Bharat )

शहडोल: अक्टूबर का महीना चल रहा है. शहडोल जिले में सुबह शाम हल्की-हल्की ठंड का एहसास भी होने लगा है. इन दिनों बाजार में सब्जियों के दाम भी काफी महंगे हैं, कोई भी सब्जी ₹40 से नीचे नहीं बिक रही है. इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि, आपकी थाली में आने वाली सब्जी कितनी महंगी पड़ रही है. ऐसे में कुछ हरी सब्जियों को आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं, जो बहुत ही कम दिनों में तैयार हो जाती हैं. इससे आप सब्जी की महंगाई से राहत पा सकते हैं और इससे अच्छी आय भी हासिल कर सकते हैं.

सब्जियों के प्राइस हैं हाई