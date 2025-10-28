ETV Bharat / state

बेमौसम बारिश से बढ़ी किसानों की मुसीबत, बर्बादी के मुहाने पर साल भर की खेती

गोविंद सिंह कहते हैं कि "दोपहर के 12 बज चुके हैं और सुबह से अभी तक वो कुछ खाए-पिए नहीं है. सिर्फ अपने अनाज की सुरक्षा में डटे हुए हैं." गोविंद सिंह ने जितने रकबे में धान की खेती की है, उससे वो पूरे साल के लिए अपने खाने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि फसल तो तैयार है. 4 महीने यहीं पर रहकर इसकी रखवाली की है और अब जब फसल कटकर खेत में पड़ी हुई है, तो इस बेमौसम बरसात से लगता है यह भी बर्बाद हो जाएगी. किसान गोविंद सिंह ने अभी एक दिन पहले ही अपनी धान की फसलों को कटवाया है.

ऐंताझर गांव के रहने वाले किसान गोविंद से जब हमने बात की तो उनका दर्द उनके चेहरे से ही देखने को मिला. थकान भरे चेहरे से गोविंद सिंह बताते हैं कि "सुबह 5 बजे से वो खेत पर पहुंचे हुए हैं. पहले फसल को उठाकर मेड़ पर रखने की कोशिश की, जब लगा कि इसमें बहुत ज्यादा समय और मेहनत लगेगी, तो फिर खेत से पानी निकालने के लिए नाली बनाना शुरू कर दिया."

शहडोल में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता और परेशानी बढ़ा दी है (ETV Bharat)

शहडोल जिला मुख्यालय से लगे हुए गांवों की ओर जब हम निकले तो 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करते ही गांव के रास्तों से गुजरते हुए हमें कई खेत दिखे, जहां पर किसान फावड़ा की मदद से खेतों से पानी निकालते नजर आए. कुछ किसान खेतों में धान की कटी फसलों को खेत के मेड़ के ऊपर रखते नजर आए, तो कुछ खेतों में पूरी फसल पानी से लबालब नजर आई.

शहडोल: बीते कई दिनों से शहडोल का मौसम बदला-बदला सा है. कभी आसमान में बादल आ जाते हैं तो कभी धूप निकल आती है. मौसम की इस आंख-मिचौली का असर रविवार को देखने को मिला. शाम को गरज के साथ 3-4 घंटे लगातार झमाझम बरसात होती रही. हर जगह पानी-पानी हो गया. इस बेमौसम बारिश से किसानों की टेंशन बढ़ गई है. ऐसे में खेतों में पककर तैयार धान की फसल का क्या होगा. उन किसानों को तो और चिंता सता रही है जिनकी फसल कटकर खेत में पड़ी है. किसानों का हाल जानने के लिए ईटीवी भारत के संवाददता खेतों तक पहुंचे और किसानों से बात की. पढ़िए पूरी ग्राउंड रिपोर्ट.

अधिया खेती, ऊपर से उसमें भी आफत

हम कुछ और आगे बढ़े तो फावड़ा लेकर तेजी से अपने खेतों की ओर जा रहे स्वामीदीन चर्मकार को हमने बीच रास्ते पर ही रोक लिया और उनसे जब पूछा कि आखिर इतनी तेज गति से कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि "सुबह के वक्त वह खेत से एक बार आ चुके हैं. खेत में फसल कटी पड़ी है और अब बारिश से खेत में पानी भर गया है. पानी निकलने के लिए सुबह नाली बनाई थी अब उसी को देखने जा रहे हैं कि पानी निकल गया है या अभी बचा है. अगर बचा होगा तो उसे भी निकालेंगे."

स्वामीदीन कहते हैं कि "उन्होंने दूसरे की खेत पर अधिया खेती की है. इसमें सब कुछ आधा-आधा लगाना होता है. मतलब जो खर्चा खेती पर आता है उसमें आधा-आधा करना पड़ता है और जो भी फसल मिलती है वह भी आधी जमीन मालिक के साथ बांटनी होती है." स्वामीदीन कहते हैं कि "पहले से एक तो वो अधिया खेती कर रहे हैं. इतनी लागत भी लग गई है और अब इस बेमौसम बरसात ने उन्हें चिंतित कर दिया है कि कहीं हाथ आई फसल भी न चली जाए."

धान की खेत में भरा पानी (ETV Bharat)

अगर और नहीं होगी बारिश तो कम होगा नुकसान

शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर डंगनिहा गांव के रहने वाले दऊआ पटेल बताते हैं कि "रविवार शाम को जो बारिश हुई है उससे खेतों में थोड़ा पानी भर गया है. जिन किसानों ने फसल की कटाई कर ली है और अगर खेतों में पानी भरा है तो उससे थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही, लेकिन अगर बारिश अभी से रुक जाए और अब बारिश न हो तो किसान नुकसान से बच सकता है. क्योंकि अगर अब बारिश नहीं होगी तो एक-दो दिन में खड़ी फसल सूख जाएगी जिसे फिर से कटाई शुरू हो जाएगी और अगर इसी तरह से बारिश होती रही और हफ्तों चलती रही तो समझिए धान की फसल का नुकसान होना तय है."

किसान रुक कर करें फसल की कटाई

शहडोल कृषि विभाग के सहायक संचालक अनुराग पटेल कहते हैं कि "किसान अभी कुछ दिन इंतजार कर लें, अभी फसलों की कटाई न करें. क्योंकि अभी बारिश हो रही है और इससे नुकसान हो सकता है. जब बारिश का मौसम निकल जाए उसके बाद ही धान की फसल की कटाई करें. शहडोल में लगभग एक लाख 40 हजार हेक्टेयर में धान की फसल लगाई गई है.

जिले में सबसे ज्यादा बड़े रकबे में धान की खेती होती है और सबसे ज्यादा किसान धान की फसल लगाते हैं. यह क्षेत्र की प्रमुख फसलों में से एक है. ऐसे में किसानों को सलाह है कि जल्दबाजी न करें और थोड़ा इंतजार करें. बारिश जब निकल जाए उसके बाद ही फसल की कटाई करें."

खेतों में कटकर पड़ी धान की फसल (ETV Bharat)

कब तक होगी बारिश?

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी के प्रजापति बताते हैं "अभी मंगलवार तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है. ये बारिश पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रही है, जिसमें एक पश्चिमी विक्षोभ है, दूसरा जो पूर्वी तट पर तूफान आने वाला है वो एक वजह है. तीसरा उत्तर मध्य अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इस वजह से बारिश हो रही है. ऐसे में जो भी किसान फसलों की कटाई कर लिए हैं, उसे पॉलीथीन, तिरपाल आदि से ढकने की कोशिश करें. बारिश ज्यादा दिन नहीं होगी और जब मौसम साफ हो जाए तो किसान धान की कटाई करें."