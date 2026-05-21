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मिट्टी और पलाश के पत्तों से मानसून टेस्ट! आदिवासियों की प्रकृति पूजा, 15 दिन में खुलता है राज

शहडोल के आदिवासी अनोखे तरीके से करते हैं बारिश की भविष्यवाणी, अनुष्ठान के बिना किसान अपने खेत में बीज नहीं डालता. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 3:10 PM IST

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Updated : May 21, 2026 at 3:16 PM IST

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शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग में आदिवासी समाज के लोग कई परंपराओं का पालन करते हैं. खरीफ सीजन की खेती से पहले अक्ति तीज के दिन प्रकृति की पूजा की जाती है. साथ में धरती माता को बीज अर्पित किए जाते हैं. 4 महीने बारिश कैसी होगी, इसका पता लगाने के लिए भी एक पुरानी परम्परा का निर्वहन आज भी किया जाता है. यह अनुमान भी एक विशेष तरह के टोटके से किया जाता है.

खेती किसानी से पहले प्रकृति की पूजा
मानसून की शुरुआत के बाद खरीफ सीजन की खेती शुरू हो जाएगी. क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है. किसान विपिन सिंह बताते हैं कि, ''उन्होंने खेतों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है. खेती की तैयारी भी शुरू कर दी है. धान के कौन से बीज लगाना है, सीधी बुवाई करनी है या नर्सरी लगाकर फसल लगाना है, इसके लिए भी उन्होंने सोच विचार शुरू कर दिया है.'' किसान विपिन सिंह बताते हैं कि, ''खरीफ सीजन की खेती से पहले आदिवासी समाज के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं. उन्हें बीज अर्पित किया जाता है. बारिश का अनुमान लगाते हैं.''

खरीफ सीजन से पहले आदिवासियों की 'खेती वाली पूजा' (ETV Bharat)

इस तरह निभाई जाती है परंपरा
आदिवासी मामलों के जानकार चांद सिंह पट्टावी बताते हैं कि, ''खरीफ सीजन की खेती से पहले आदिवासी समाज के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं. जिसमें धरती मां की पूजा की जाती है. अच्छी बारिश हो फसल अच्छी हो इसके लिए ग्राम देवता के समक्ष ये पूजा हर साल की जाती है. इसके लिए अक्ति तीज के शुभ दिन ये विशेष पूजा की जाती है. सबसे पहले आदिवासी समाज का मुखिया किसान गांव के सभी लोगों को एकत्रित करके उनके सहयोग से इस पूजा की तैयारी करता है. जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं.

SHAHDOL Tribal Farming Ritual
बरसात में वर्षा का अनुमान लगाते हैं आदिवासी (ETV Bharat)

इसमें ग्राम देवता की पूजा करते हैं. हल, बैलों के कंधे पर जो लकड़ी का जुआं हल चलाते समय रखते हैं उसे भी वहां रखते हैं. फिर ग्राम देवता के साथ ही धरती मां की पूजा करते हैं. प्रकृति और हल जुआं की भी पूजा करते हैं और अच्छी बारिश, अच्छी फसल की मन्नत मांगते हैं. फिर खरीफ सीजन में बोनी करने वाले हर बीज को एकत्रित करके रखते हैं और उसे भी पूजा पाठ के साथ ही बड़े श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पित करते हैं. अच्छी फसल की मन्नत मांगते है और फिर प्रसाद अर्पित करते हैं.''

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आदिवासी खेती किसानी से पहले करते हैं प्रकृति की पूजा (ETV Bharat)

बरसात में वर्षा का अनुमान
चांद सिंह पट्टावी बताते हैं कि, ''वर्षा का अनुमान लगाने का ये तरीका आदिवासी भाई खासकर गोंड समाज के लोग करते हैं. जिसमें मिट्टी के चार बड़े बड़े ढेले रख लेते हैं. उन सभी चार ढेलों के नीच पलाश का एक साफ सुथरा पत्ता रखा जाता है. इसका मतलब ये होता है कि हिंदी महीने में चार महीने आषाढ़, सावन, ​भादों, कुमार में किस तरह से बारिश होगी. मिट्टी के सभी ढेलों से पलाश के चार पत्तों को अलग अलग दबा दिया जाता है.

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पलाश के पत्तों से लगाते हैं बारिश का अनुमान (ETV Bharat)

फिर उसे विधि विधान से 15 दिन बाद खोलते हैं. अगर चारों ढेलों के नीचे के पत्ते हरे हैं सूखे नहीं हैं मतलब इन चार महीने में अच्छी बारिश होगी. अगर एक पत्ता सूख जाता है और बाकी हरे रहते हैं मतलब उस महीने कम बारिश होगी. बाकी महीने बेहतर बारिश होगी, इस तरह से जो पत्ता नहीं सूखता उस महीने अच्छी बारिश और जो पत्ता सूख जाता है उस महीने कम बारिश का अनुमान लगाया जाता है.''

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मौसम के अनुमान से खेती की शुरूआत करते हैं किसान (ETV Bharat)

मौसम के अनुमान से खेती की शुरूआत
इस तरह से मौसम का अनुमान लगा लिया जाता है, उसके बाद खेती की जाती है. यह तय किया जाता है कि इस बार किस तरह से खेती करनी है. अगर अच्छी बारिश होगी तो किस तरह से ज्यादा दिनों वाले धान की वैरायटी लगानी है. कम बारिश होगी तो किस तरह से कम पानी वाली फसलों का चयन करना है. देखा जाए तो किस तरह से खेती खरीफ सीजन में होगी इसका अनुमान भी वो अपने बारिश के अनुमान लगाने के साथ ही करते हैं. सबसे पहले आदिवासी खरीफ की फसल में रवि की कोई भी फसल लेते हैं. इसके बाद ही कोई भी खरीफ की फसल खेतों में डालते हैं. हर आदिवासी समाज प्रकृति को पूजने वाला होता है.

Last Updated : May 21, 2026 at 3:16 PM IST

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