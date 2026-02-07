शहडोल में बाघों की मौत मामले में तगड़ा एक्शन, बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर पर गिरी गाज
शहडोल में करंट लगने से बाघ-बाघिन की मौत मामले में वन विभाग का बड़ा एक्शन, 2 कर्मचारियों को किया सस्पेंड, 1 को शोकॉज नोटिस जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 12:56 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्वों में हाल ही में कई बाघों की मौत हुई थी, जिससे प्रशासन और सरकार में हड़कंप मच गया था. टाइगरों का शिकार किया जा रहा है ऐसा आरोप लगाते हुए एक याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में दायर हुई थी. प्रदेश में लगातार हो रही बाघों की मौतों पर वन विभाग सख्त रुख अपनाए हुए है.
शहडोल के उत्तर वन मंडल अंतर्गत बनचाचर बीट में करंट की चपेट में आने से एक बाघ और एक बाघिन की मौत मामले में वन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है. इस मामले में 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, तो वहीं एक अधिकारी को शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है.
बाघों की मौत मामले में वन विभाग का एक्शन
हाल ही में शहडोल के उत्तर वन मंडल अंतर्गत जयसिंहनगर वन परिक्षेत्र के मसीरा सर्किल अंतर्गत बनचाचर बीट के कक्ष क्रमांक 382 के राजस्व भूमि में एक बाघिन और एक बाघ का शव मिला था. जिसके बाद जांच के दौरान सामने आया कि उनकी मौत करंट लगने की वजह से हुई है. शहडोल से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया था और अब इस पर वन विभाग ने एक्शन भी ले लिया है. संबंधित बीट के फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं संबंधित क्षेत्र के रेंजर को शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है.
बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर सस्पेंड
शहडोल उत्तर वन मंडल डीएफओ तरुणा वर्मा ने बताया कि "शहडोल में कुछ समय पहले करंट की चपेट में आने से एक बाघ और एक बाघिन की मौत हो गई थी. इस मामले में 2 कर्मचारियों बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं रेंजर को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है."
इलाके में बढ़ाई गई सख्ती
बाघ-बाघिन की मौत की घटना के बाद वन विभाग में शहडोल से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया था. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अब इन जगहों पर सख्ती और मॉनिटरिंग बढ़ा दी है. साथ ही कर्मचारियों की गस्ती भी बढ़ा दी गई है, जिससे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो.