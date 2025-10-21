ETV Bharat / state

महज शक की वजह से बेटे पिता की हत्या कर सकते हैं?, पढ़ें शहडोल की क्राइम स्टोरी

मध्य प्रदेश के शहडोल में बुजुर्ग की गला घोंटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला आया सामने. पिता कि हत्या के आरोप में बेटे गिरफ्तार.

Shahdol Son killed his father
दो बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, आरोप है कि यहां दो बेटों ने मिलकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. लोग हैरान हैं कि क्या कोई बेटा अपने पिता के साथ ऐसा कर सकता है.

बहू और समधन के साथ रह रहा था मृतक

पूरा मामला शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के रामपुर का है. रामपुर निवासी प्रेमलाल साहू की जमीन एसईसीएल में फंसी हुई थी, जिसका प्रेमलाल को लाखों रुपए का मुआवजा मिला था. मुआवजा मिलने के बाद वो अपने बड़े बेटे बबलू साहू के ससुराल जाकर अपनी बहू और समधन के साथ रह रहे थे. जोकि अनूपपुर जिले के खांडा गांव में है. इसी बात को लेकर बबलू को शक हो गया कि पिता और सास में नाजायज संबंध हैं.

एक कदम ने दोनों भाई को पहुंचाया सलाखों के पीछे

आरोप है कि बबलू साहू की पत्नी लंबे समय से अपने ससुराल नहीं जा रही थी, इससे बबलू का गुस्सा और बढ़ गया. आखिर में बबलू ने अपने छोटे भाई राजकर साहू के साथ मिलकर अनूपपुर जिले के खांडा गांव पहुंच गए. जहां दोनों ने अपने पिता प्रेमलाल साहू की बेरहमी से पिटाई कर दी.

पत्नी को फोन कर दी हत्या की सूचना

इस दौरान स्थानीय लोगों ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों बेटे उन्हें रामपुर घर लेकर आ गए. आरोप है कि वहां भी पिटाई किया और गला घोट कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के दौरान बबलू ने अपनी पत्नी को फोन किया और बोला कि देखो तुम्हारे चलते मैंने अपने पिता का गला दबा दिया. अब इसकी आखिरी सांस चल रही है. पत्नी के रोकने पर भी दोनों नहीं माने और पिता की हत्या कर दी.

घटना की सूचना मिलते ही अमलाई थाना प्रभारी जेपी शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों बेटों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अमलाई थाना प्रभारी जेपी शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि "दोनों बेटों ने अपने पिता की गला घोट कर हत्या कर दी है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है."

