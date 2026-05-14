दंतैल हाथी का खतरनाक गुस्सा, गाय को कुचला, ग्रामीण को पटक-पटककर मार डाला
शहडोल के केशवाही वन परीक्षेत्र में घुसा दंतैल हाथी, ग्रामीण और गाय पर किया हमला. शहडोल से अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 3:19 PM IST
शहडोल: लंबे समय बाद एक बार फिर से शहडोल जिले के केशवाही वन परीक्षेत्र में एक हाथी की दस्तक हुई है. बताया जा रहा है कि ये हाथी काफी गुस्से में है. बुधवार को शहडोल में घुसते ही इसने एक गाय को कुचला और एक ग्रामीण को पटक-पटक कर मार डाला. इस हाथी से अब ग्रामीणों में खौफ का माहौल है. वन विभाग का कहना है कि, हमारी टीम लगातार गश्ती पर है और हाथी के हर एक मूवमेंट की जानकारी ले रहे हैं.
शहडोल में हाथी का आतंक
घटना शहडोल जिले के केसवाही रेंज के गिरवा कुदरा टोला की है. छोटेलाल सिंह अपनी पत्नी और एक भतीजे के साथ खेत में रहता था. वहीं फसल की रखवाली कर रहे थे. इसी दौरान तीन हाथियों के दल से बिछड़ कर एक दंतैल नर हाथी अचानक खेत में पहुंच गया. हाथी ने पहले खेत में बंधी गाय को कुचला और वहीं मौजूद ग्रामीण छोटेलाल पर भी हाथी ने हमला कर दिया. हाथी ने पटक-पटककर उनकी भी जान ले ली. घटना के दौरान ग्रामीण की पत्नी और भतीजा किसी तरह भाग कर बच निकले. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेस्ट की टीम मौके पर पहुंची. बताया जा रहा है कि ये हाथी काफी गुस्से में हैं और आक्रामक भी है. जिसे लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में खौफ का माहौल है.
हाथी ने ग्रामीण को कुचला
घटना को लेकर मृतक के भाई सुखसेन का कहना है कि, ''बीती रात में करीब 8:00 बजे हाथी आ गया. पहले उसने गाय पर हमला किया. आवाज सुनकर उनकी भाभी घर से निकली और टॉर्च जलाकर देखी तो हाथी दिखाई दिया, जिसके बाद डरकर वह वहां से भाग खड़ी हुई. लेकिन उनका भाई वहां से नहीं निकल पाया और हाथी की चपेट में आ गया. हाथी ने उसे पटक-पटककर मार डाला. मृतक के भाई ने बताया कि, ''हाथी ने पूरी तरह से मृतक के शरीर को छत विक्षत कर दिया है.''
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केशवाही रेंज के डिप्टी रेंजर हरेंद्र सिंह का कहना है कि, ''हाथी अनूपपुर की ओर से आया है और जैसे ही हमें पता चला हमारी टीम लगातार गश्त कर रही है. हाथी के एक-एक मोमेंट पर नजर बनाए हुए हैं, हाथी ने एक व्यक्ति और एक मवेशी को नुकसान पहुंचाया है. अभी अतरिया गांव की ओर हाथी का मूवमेंट देखा जा रहा है. हमारा स्टाफ लगातार गश्ती पर है और उसके हर एक मूवमेंट की जानकारी ले रहे हैं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. क्षतिपूर्ति की कार्रवाई जारी है.''