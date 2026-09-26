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आदिवासियों की कोठरियों में बंद चंद मुठ्ठी ताकतवर बीज, दुनिया में लुप्त पर मजगवां में है खजाना

शहडोल का एक गांव जहां आदिवासी करते हैं दुनिया की लुप्त अनाज वेरायटी की रक्षा. मिलेट्स, देसी धान में छिपा है सेहत का खजाना. अखिलेश शुक्ला के साथ आलोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

Shahdol Millets Kothari Village
मिलेट्स के साथ देसी धान की किस्मों का संरक्षण (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 2:40 PM IST

11 Min Read
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शहडोल: झोलार, बांसपोर, ठर्री ये वो नाम हैं जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे, ये धान की ऐसी किस्में हैं जिनकी पैदावार आदिवासी क्षेत्रों में ही होती और ज्यादातर वे ही इनका उपयोग करते हैं. ऐसी ही लेदरी कोदो, बेमेरहा कुटकी, जाली कुटकी, झमटहा कुटकी ऐसे कई नाम हैं जो मोटे अनाज यानि मिलेट्स की अलग-अलग वैरायटी हैं जो अब विलुप्ति की कगार पर हैं.

आदिवासियों की सेहत का राज यही सब फसलें हैं जिनकी पैदावार वो खुद करते हैं और उसका उपयोग भी साल भर करते हैं और वो उसे किसी खजाने से कम नहीं मानते. आदिवासी इस सेहत के खजाने के संरक्षण में भी जुटे हैं.

बैगा आदिवासियों की कोठरियों में मौजूद श्री अन्न सीड्स का खजाना (ETV Bharat)

मिलेट्स के साथ देसी धान की किस्मों का संरक्षण

शहडोल का एक ऐसा गांव जहां मोटे अनाज की वो सभी किस्में ना सिर्फ मौजूद हैं बल्की रोजमर्रा के खानपान में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही हैं. मजगवां गांव का सलैया टोला, जहां बैगा भूरिया समाज की बस्ती है. यह आज भी ऐसे मोटे अनाज का संरक्षण कर रहे हैं जो विलुप्ति की कगार पर है. उसी मोटे अनाज की खेती करते हैं और उसी का सेवन करते हैं. कागुन, कुटकी, भदैला कुटकी ऐसे कई मोटे अनाज जिसका आज लोग नाम भी भूल चुके हैं. ट्राइबल बेल्ट के ये आदिवासी ग्रामीण धान की भी कई ऐसी पुरानी देसी किस्मों की खेती कर रहे हैं, जिनका लोगों को अब नाम भी पता नहीं है.

SHREE ANNA SEED CONSERVATION
आदिवासियों के मोटे अनाज (ETV Bharat GFX)

मोटे अनाज वाला गांव

झोलार, बांसपोर, ठर्री धान की देसी किस्मे हैं, जिनकी आज भी खेती होती है. ऐसे ही लेदरी कोदो, बेमेरहा कुटकी, जाली कुटकी, झमटहा कुटकी ऐसे कई नाम हैं जो मोटे अनाज की अलग-अलग वेरायटी हैं और इन सब की खेती होती है. मजगवां गांव के कई आदिवासी ग्रामीण आज भी इनकी खेती करते हैं, जो इनके जीवन यापन का प्रमुख हिस्सा है. यही वजह है की आज भी ये अनोखे नाम वाले देसी अनाज जिंदा हैं. इसलिए इस गांव के आदिवासियों को देसी अनाज के संरक्षक के नाम से जाना जाता है.

देसी धान से लेकर मोटे अनाज तक की खेती

मजगवां गांव के रहने वाले किसान भोल्ली सिंह ने अपने खेतों में धान की कई अलग-अलग देसी अनाज के किस्म लगा रखी हैं. इसके अलावा मोटे अनाज में भी कई किस्में लगा रखी हैं. किसान भोल्ली सिंह कहते हैं, "उन्होंने धान में झोलार धान, बांसपोर, सरैय्या, गुरमटिया, करन फूल, भेजरी जैसी देसी धान की पुरानी किस्में लगा रखी हैं. इसके अलावा मोटे अनाज में कोदो, मकाई, मिलो है, कागुन है, कुटकी, लेदरी कोदो बासिन कोदो भी लगा रखे हैं."

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आदिवासियों की धान की किस्में (ETV Bharat GFX)

'देसी अनाज ही सेहत का राज'

मजगवां गांव की ही रहने वाली बेरमतिया बैगा बताती हैं, "मैंने अपने खेत में समा, कुटकी, सिकिया, काकुन के साथ धान की अलग-अलग किस्में जैसे सरैय्या धान, ठर्री धान, लगा रखी है." उनका मानना है कि, "अभी भी पुराने अनाज को इसलिए सरंक्षित कर रही हैं क्योंकि देसी अनाज खाना ही उनकी सेहत का राज है. उसकी तुलना वो पोल्ट्री की मुर्गी और देसी मुर्गी से करते हुए कहती हैं कि देसी का तो मजा ही कुछ और है, पुराने अनाज को भला कौन पंसद नहीं करता."

भोल्ली सिंह मजगवां गांव के एक ऐसे आदिवासी किसान हैं जो कई प्रकार से खेती करते हैं. ये मोटे अनाज के अलग-अलग किस्म की खेती करते हैं, और उसे अपने खान-पान में भी शामिल करते हैं. आज भी वो कहते हैं, "हर दिन वो मोटा अनाज खाते हैं तभी तो 60 पार की उम्र हो गई है लेकिन 20 से 25 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं. उनकी तंदुरुस्ती का राज ही मोटा अनाज है."

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धान की पारंपरिक आदिवासी किस्मों की खासियत (ETV Bharat GFX)

मजगवां गांव के सलैय्या टोला की रहने वाली धनवतिया बैगा बताती हैं, वो भी देसी अनाज की खेती करती हैं. वो कहती हैं, "देसी धान से लेकर मोटा अनाज की अलग-अलग किस्मों की खेती करती हैं. झुंझरु, पैलहाई, बरबट्टी, मक्का, कोदो, कुटकी, कागुन, भदैला कुटकी, सऊटहा कुटकी इन सभी को लगा रखा है." जब हमने उनसे पूछा कि क्या इनके बीज मिल जाएंगे, इस पर वो कहती हैं कि बीज तो मिल जाएंगें जो न मिलेंगे, वो आगे यहीं पहाड़ वाले गांव में मिल जाएंगे.

SHAHDOL KODO KUTKI SEEDS
आदिवासी अंचल में देसी किस्मों का हो रहा संरक्षण (ETV Bharat)

'साल भर खाते हैं मोटा अनाज'

भोल्ली सिंह, धनवतिया बैगा, बेरमतिया बैगा का कहना है, "जितने भी प्रकार के अनाज की वो खेती करते हैं, फिर चाहे धान के देसी वैरायटी की बात हो, या मोटे अनाज के अलग-अलग किस्म की अलग-अलग वैरायटी की बात हो. वो सभी अनाज अपने घर पर साल भर के लिए रखते हैं, और उसका सेवन भी करते हैं. यही सब चीजें उनके घरों में हर दिन बनती हैं और वो लोग और उनके परिवार के लोग सभी उसको भोजन के रूप में खाते हैं. हम लोगों के सेहत का राज भी यही है क्योंकि ये ताकत भी देता है."

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धान की पारंपरिक किस्में खाने के मुख्य फायदे (ETV Bharat GFX)

आदिवासियों का मानना है कि यह खाना पूरी तरह से शुद्ध भी होता है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है और उसकी खेती भी आसान होती है. यही वजह है कि वो सभी लोग आज के समय में भी इसकी खेती को नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए इनके बीजों का संरक्षण भी हो रहा है.

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दाल और ज्वार की भी होती हैं कई किस्म (ETV Bharat)

'आदिवासी अंचल में देसी किस्मों का हो रहा संरक्षण'

कृषि वैज्ञानिक डॉ बीके प्रजापति बताते हैं, "यह पूरा जिला आदिवासी अंचल है और यहां लगभग 45 परसेंट से ज्यादा जनजातीय समाज के लोग हैं और खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं. मजगवां गांव की बात करें तो यहां पर बैगा और भूमिया जनजाति के लोग हैं. प्राचीन
काल से जो हमारे मोटे अनाज हैं जिसको आज वर्तमान में श्री अन्न बोला जाता है, वहां पर विभिन्न प्रकार की जो किस्में हैं, उसकी खेती करते हैं और आज भी उसकी खेती करके कई पुरानी किस्मों का संरक्षण कर रहे हैं."

आदिवासी बीजों का भी कर रहे संरक्षण

कृषि वैज्ञानिक डॉ बीके प्रजापति बताते हैं, "हमारे आदिवासी कृषकों के द्वारा प्राचीन काल से इसकी खेती की जा रही है और इनके बीजों का भी संरक्षण किया जा रहा है. आज के समय में अनाज की कई किस्मों की खेती हाइब्रिड हो गई है और लोग उसी का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी किस्मों का इस्तेमाल लगभग नहीं के बराबर होता है. इसी कारण आदिवासी कई विलुप्त होती किस्मों के बीजों के संरक्षण में जुटे हैं."

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आदिवासी बीजों का भी कर रहे संरक्षण (ETV Bharat)

मोटे अनाज खाने के फायदे

कृषि वैज्ञानिक डॉ बीके प्रजापति बताते हैं, आदिवासियों की सेहत का राज मोटा अनाज ही है. मिलेट्स खाने खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. मिलेट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं. मोटे अनाजों में उच्च फाइबर होता है,जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है. मोटे अनाज कब्ज की समस्या से भी राहत दिलाता है. इसके अलावा मिलेट्स खाने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ये धीरे-धीरे पचते हैं और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं. फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं. मोटे अनाज खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा रहता है. इसके साथ ही वजन नियंत्रित रहता है और हड्डियों की मजबूती बनी रहती है.

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मोटे अनाज खाने के फायदे (ETV Bharat GFX)

कितने प्रकार की होती है रागी और कुटकी

कृषि वैज्ञानिक डॉ बीके प्रजापति कहते हैं, "रागी की बात करें तो यह भी 3 तरह की होती है, जैसे लाल दाने की, सफेद दाने की और पीले दाने की. इसी प्रकार से समा चावल में भी मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, जैसे रोझिन और मुटका समा होता है. इसमें त्रिशूल की तरह ऊपर की ओर बालियां होती हैं. इसके अलावा बेलकी, ये सफेद दाना की समा होती है."

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मिलेट्स के साथ देसी धान की किस्मों का संरक्षण (ETV Bharat)

डॉ बीके प्रजापति ने बताया, "इसी प्रकार से यहां कुटकी भी 3 प्रकार की होती है. एक कुटकी होती है बेमेरहा कुटकी, जिसमें पेड़ जो होता लगभग 3 से 4 फीट ऊंचाई का होता है. इसमें दाने अच्छे और ज्यादा बनते हैं. इसके अलावा जाली कुटकी होती है. जिसमें जो बाली होती है वह खुलकर आती है. इसके अलावा छोटाही कुटकी जो काले दाने की होती है. भदैली कुटकी भी होती जो भादो में कट जाती है. एक कार्तिक में कटने वाली कुटकी होती है, जिसको अभी सितंबर में बोया जाता है."

कोदो की 4 से 5 किस्मों की हो रही खेती

कृषि वैज्ञानिक डॉ बीके प्रजापति बताते हैं, "इसी प्रकार से कोदो की भी चार-पांच किस्मों की खेती की जाती है. यहां लेदरी कोदो की खेती होती है, इसके जो दाने होते हैं, पौधे में नीचे की ओर बनते हैं. बासिन कोदो जो होते हैं, उसकी बालियां जो हैं वो खुलकर नहीं आती हैं, वह तने के साथ में पत्तियों में छिपी रहती हैं.

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साल भर खाते हैं मोटा अनाज (ETV Bharat)

इसी प्रकार से कोदो की एक किस्म कोदैली कोदो होती है, ये जो है अक्सर लेट बुवाई के लिए उपयोग होता है. जैसे कई बार जो होता है बारिश नहीं हुई या अनिश्चितकालीन बरसात हो जाती है उस समय कोदैली कोदो की खेती कर लेते हैं, और आदिवासी अंचल में किसान अपना जीवन यापन करते हैं. कोदो की खेती बड़े दाने की होती है."

दाल और ज्वार की भी होती हैं कई किस्म

कृषि वैज्ञानिक डॉ बीके प्रजापति बताते हैं, "इसी प्रकार से हमारे यहां दाल की जो किस्में हैं. हरियरा उर्दा है हरे रंग का होता है. पसनी जो है हरे दाने की होती है. इसके अलावा कागुन की खेती होती है. ये भी 3 किस्मों के होते हैं. एक लाल दाने का होते हैं, एक काले दाने का, एक सफेद दाने का होता है.

इसी प्रकार से ज्वार भी 2 किस्मों का होता है. एक लाल दाने का जिसे मिलो कहा जाता है और एक सफेद दाने का जिसे पैलहाई बोला जाता है. दोनों का उपयोग अलग-अलग करते हैं, लाल दाने का रोटी के रूप में उपयोग में करते हैं और सफेद दाने को लाई मुर्रा जैसे भूंजकर खाते हैं."

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देसी धान से लेकर मोटे अनाज तक की खेती (ETV Bharat)

धान की पारंपरिक किस्में खाने के मुख्य फायदे

कृषि वैज्ञानिक डॉ बीके प्रजापति बताते हैं, "धान की पारंपरिक किस्मों में भरपूर पोषण होता है. इनमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं. धान की ये ऐसी किस्में हैं जो फाइबर से भरपूर होने के कारण धीरे-धीरे पचती हैं. जिससे शुगर का स्तर एकदम नहीं बढ़ता. डायबिटीज के रोगियों के लिए धान की ये वैरायटी उपयोगी होती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और जिंक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं. उच्च फाइबर आंतों के स्वास्थ्य को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है.

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