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9 साल का कठिन व्रत! दीवाली से पहले आदिवासियों की बिरही पूजा, भरा रहता है अन्न का भंंडार

दीवाली से पहले आदिवासियों की अनोखी परंपरा ( ETV Bharat )

शहडोल: मध्य प्रदेश का शहडोल आदिवासी बहुल जिला है. यहां पर आज भी कई ऐसी आदिवासी परंपराएं देखने को मिलती हैं, जो अब बदलते वक्त के साथ विलुप्ति की कगार पर हैं. हालांकि इन क्षेत्रों में आज भी दशहरा के बाद और दिवाली के बीच में आदिवासी सुआ गीत, लोक नृत्य देखने को मिलता है. साथ में बिरही पूजा देखने को मिलती है.

बिरही पूजा एक ऐसी पूजा है जो पूरे गांव के लिए फायदेमंद होती है. इसे आदिवासी समाज के लोग बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के साथ करते हैं, और हर वर्ष करते हैं. हालांकि पहले गांव में जहां चार से पांच ग्रुपों में ये बिरही पूजा होती थी, बदलते वक्त के साथ अब मुश्किल से एक दो ग्रुपों में ही हो पा रही है.