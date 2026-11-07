9 साल का कठिन व्रत! दीवाली से पहले आदिवासियों की बिरही पूजा, भरा रहता है अन्न का भंंडार
दिवाली के अवसर पर आदिवासियों की अनोखी परंपरा, बिरही पूजा के दाने से सालभर पहुंचती है लक्ष्मी. धान के दाना का कमाल.महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 11:38 AM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश का शहडोल आदिवासी बहुल जिला है. यहां पर आज भी कई ऐसी आदिवासी परंपराएं देखने को मिलती हैं, जो अब बदलते वक्त के साथ विलुप्ति की कगार पर हैं. हालांकि इन क्षेत्रों में आज भी दशहरा के बाद और दिवाली के बीच में आदिवासी सुआ गीत, लोक नृत्य देखने को मिलता है. साथ में बिरही पूजा देखने को मिलती है.
बिरही पूजा एक ऐसी पूजा है जो पूरे गांव के लिए फायदेमंद होती है. इसे आदिवासी समाज के लोग बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के साथ करते हैं, और हर वर्ष करते हैं. हालांकि पहले गांव में जहां चार से पांच ग्रुपों में ये बिरही पूजा होती थी, बदलते वक्त के साथ अब मुश्किल से एक दो ग्रुपों में ही हो पा रही है.
कैसे होती है बिरही पूजा की शुरुआत?
शहडोल में कई अद्भुत परंपराएं भी हैं. जिनमें से एक है बिरही पूजा, इसकी शुरुआत भी काफी रोचक तरीके से होती है. संतलाल बैगा बताते हैं कि, ''दशहरा के दिन घर की बेटियों को बिरही पूजा करनी होती है. पूजा के लिए वे लौकी और कद्दू किसी के भी घर से तोड़ लाते हैं. ये तोड़ने से कोई मना नहीं करता है. ये भी एक रिवाज है. लौकी और कद्दू लाकर बिरही बुवाई करने वाली जगह पर पटक देती है. फिर उसके तीन-चार दिन बाद वहां पर गड्ढा खोदकर बिरही बुवाई किया जाता है. बुवाई के 9 दिन के बाद गौरा गौरी की पूजा की जाती है. फिर पूरे गांव में उसे घुमाया जाता है, फिर उसके बाद घर में आ करके पूजा की जाती है. तब जाकर ये अनोखी पूजा खत्म होती है.''
ग्रुप में करते हैं बिरही पूजा
बिरही पूजा के बारे में बताया जाता है कि, यह पूजा आदिवासी समाज के लोग ग्रुप में करते हैं. एक गांव में चार से पांच ग्रुप में अलग-अलग जगहों में किया जाता है. जिस घर में पूजा की व्यवस्था हुई है, वहीं घर की बहू बेटियां सभी मिलकर पूजा करती हैं.
वक्त के साथ पूजा में बदलाव
मैकू बैगा बताते हैं कि, ''12 साल से कम उम्र के लड़के भी इस पूजा में शामिल हो जाते हैं. बिरही पूजा में बुवाई वाले दिन उपवास करके ही बुवाई की जाती है. फिर नौवें दिन जब बिरही पूजा की जाती है तो भी उपवास रखा जाता है. अब बदलते वक्त के साथ इसमें बदलाव भी देखने को मिल रहा है. पहले जहां कई ग्रुपों में एक गांव में ही बिरही की पूजा की जाती थी, अब एक दो ग्रुप ही दिखते हैं. कई गांव में तो दिखते भी नहीं हैं, नए बच्चों में अब ये बदलाव देखने को मिल रहा है.''
गांव घूमना, पूजा की थाल और धान के दाना का महत्व
आदिवासियों की बिरही पूजा ग्रामीण एकता की भी एक मिसाल है, क्योंकि जब नौवें दिन बिरही पूजा की जाती है तो गौरा-गौरी, तोता, जंगली तीतर और कछुआ सहित कई तरह के पक्षी, जीव, वन्यप्राणियों को मिट्टी से बनाकर थाली में सजाया जाता है. फिर कलश रख करके उस पर दीया जला करके उसको सिर पर रखा जाता है.
अनोखी परंपरा का सालभर इंतजार
पूजा में इस्तेमाल आनाज से निकालकर कुछ दाने लोग अपने घरों में स्टॉक आनाज में मिला देते हैं. ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि उसको अन्न के भंडार वाली जगह पर डालने से लक्ष्मी माता का आगमन होता है. जिससे उनके घर में साल भर अनाज आता जाता रहता है. भंडार कभी खाली नहीं होता है. बिरही पूजा के दिन पूरे गांव में सुआ गीत की गूंज भी सुनाई पड़ती है, और साल भर लोग इसका इंतजार भी करते हैं, क्योंकि ये एक अनोखी परंपरा है.
बिरही पूजा से किस्से कहानी का दौर
संतलाल बैगा बताते हैं कि, ''वह तो कई बार बिरही पूजा में शामिल हुए हैं. उनके आदिवासी समाज में हर समय कोई किस्से कहानी नहीं सुना सकता है, इसके लिए बिरही पूजा वाले दिन गांव का पंडा होता है. रात में गांव घूमने के बाद जब घर में फिर से पूजा होती है तो वहां पर किस्से सुनाए जाते हैं. वहीं से शुरुआत होती है कि आदिवासी समाज के लोग अब किस्से कहानी सुना सकते हैं, क्योंकि दिवाली के बाद से ही धान कटाई का काम शुरू होता है. आपने सुना होगा कि पहले के लोग खलिहान में धान के अनाज की देखरेख करते हुए रात में किस्से कहानी सुनते-सुनाते थे.''
- मोहन यादव के स्वागत में झूम के नाचे मंत्री, सांसद और विधायक, सीधी में सौगातों की बारिश
- मंडई मेले से आपसी सौहार्द का संदेश, आदिवासियों की ऐसी परंपरा जो आजीविका का साधन बनी
व्रत कैसे तोड़ें, कितने साल तक व्रत
बिरही पूजा करने वाले लोगों के व्रत तोड़ने की परंपरा भी अद्भुत है. इसे लेकर संतलाल बैगा बताते हैं कि, ''लोग बिरही पूजा का व्रत करते हैं, इसमें लोग 7 साल से लेकर 9 साल तक व्रत करते हैं. इसके साथ ही व्रत तोड़ने का भी एक नियम है. व्रत तोड़ने वाले व्यक्ति गौरा गौरी, पूजा की थाल और कलश लेकर गांव का भ्रमण करते हैं, इस दौरान लोगों द्वारा दाल, चावल सहित अन्य खाने पीने का सामान दिया जाता है. इससे लोग अगली सुबह खाकर व्रत तोड़ते हैं.