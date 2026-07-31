हरियाली अमावस्या पर आदिवासियों का हर काम पर ब्रेक, दिन में प्रकृति पूजा, रात में ग्रुप डांस
सावन में आदिवासी समाज की स्पेशल पूजा. शतावर, भेलमा व महुआ की डगाल फसल के बीच लगाने का खास महत्व. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 12:55 PM IST
शहडोल: आदिवासी समुदाय की संस्कृति और परंपराओं में प्रकृति के संरक्षण की सीख मिलती है. जल, जंगल व जमीन को आदिवासी जीवन का आधार मानते हैं. सामाजिकता का संदेश आदिवासियों के हर त्यौहार में देखने को मिलता है. प्रकृति के संरक्षण में ही आदिवासी अपना जीवन सुरक्षित मानते हैं. अब सावन माह की शुरुआत हो चुकी है. आदिवासियों के लिए सावन में हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व है. इस दिन आदिवासी समाज के बीच विशेष प्रकृति पूजा की परम्परा है. फसलों की विशेष पूजा की जाती है. घरों में पकवान बनाकर रात में सामूहिक नृत्य के साथ ये त्यौहार को मनाते हैं. इस साल 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या है.
फसलों के मध्य पहुंचकर विशेष पूजा
आदिवासी संस्कृति के जानकार चांद सिंह पट्टावी बताते हैं "हरियाली अमावस्या आदिवासी समाज के बीच विशेष महत्व रखता है. हरियाली अमावस्या सावन में आती है, इसलिए इसका और विशेष महत्व हो जाता है. इस दिन आदिवासी समाज के लोग पवित्र मन से नदी-तालाब में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर खेतों में जाते हैं और खरीफ सीजन की फसलों के मध्य में जाकर विशेष पूजा करते हैं. प्रकृति पूजा करते हैं.
फसलों के बीच तीन पेड़ों की डगालें
प्रकृति पूजा के तहत आदिवासी लोग तीन पेड़ों के छोटे-छोटे डगाल खेत के बीच में स्थापित करते हैं. इसे विशेष मकसद के साथ किया जाता है, जिन पेड़ों के छोटे-छोटे डगाल स्थापित किए जाते हैं, उसमें एक शतावर का पेड़, एक भेलमा का पेड़ और एक महुआ का पेड़ होता है. तीनों ही पेड़ का जनजातीय समाज के बीच में विशेष स्थान है. आदिवासी समाज के बीच मान्यता है कि शतावर का पेड़ आम जनमानस में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. सदियों से आदिवासियों के बीच में फेमस रहा है. 100 रोगों को दूर करने की क्षमता ये पेड़ रखता है. ऐसी मान्यता आदिवासी समाज के बीच में है.
फसलों की सुरक्षा के लिए पूजा
चांद सिंह पट्टावी बताते हैं " शतावर पेड़ की छोटी डगाल फसलों के बीच लगाई जाती हैं, जिससे उनकी फसल हर तरह के रोगों से दूर रहे. भेलमा के पेड़ की डगाल भी फसलों के बीच में स्थापित की जाती है. इसको लेकर मान्यता है कि भेलमा के पेड़ में किसी भी तरह का रोग नहीं लगता है. मतलब उनकी फसल पूरी तरह से निरोगी रहे. कोई भी रोग उसमें ना आए. इसके अलावा महुआ के पेड़ की भी एक डगाल लगाई जाती है."
चांद सिंह पट्टावी बताते हैं "जैसे महुआ का पेड़ हर विपरीत परिस्थिति में चाहे बारिश हो, चाहे ना हो. आंधी आए, तूफान आए हर विपरीत परिस्थिति में फूल और फल आते हैं. ठीक उसी तरह उसके डगाल को खेतों के बीच में लगाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसके पेड़ की तरह ही उनकी फसल भी हर मौसम के हर विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए बेहतर उत्पादन दे."
आदिवासियों के लिए महुआ पेड़ का महत्व
चांद सिंह पट्टावी बताते हैं "आदिवासी समाज के बीच महुआ के पेड़ को बड़ा देव का स्थान माना गया है. एक तरह से वो अपने भगवान को भी वहां स्थापित करते हैं, विराजमान करते हैं, जिससे उनके फसल की रक्षा होती रहे. इन सभी पेड़ों के छोटे छोटे डगाल को लगाकर विशेष पूजा की जाती है. इसके बाद पेड़ों की प्रकृति की पूजा की जाती है. हरियाली अमावस्या को आदिवासी समाज के बीच में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है."
खास पकवान बनाते हैं आदिवासी
इस दिन हर तरह के कृषि कार्य पर ब्रेक होता है. चाहे कुछ भी हो जाए, इस दिन जनजातीय समाज के लोग किसी भी तरह का कृषि कार्य नहीं करते. हल वगैरह के साथ उन सभी चीजों का जो खेती के कार्य में पहले प्रयोग हुआ करते थे, हालांकि अब मशीनरी युग आ चुका है लेकिन हल-जुआ जैसे कृषि कार्य में उपयोग होने वाले यंत्रों की भी इस दिन विशेष पूजा करते हैं. इसके अलावा घरों में अपनी सुविधा के अनुसार जिसके पास जो है, उस हिसाब से पकवान तैयार करता है. अच्छे-अच्छे भोजन तैयार करता है. इसका सेवन करता है और फिर सभी लोग मिलकर के सामूहिक नृत्य करते हैं. इस दिन को अच्छे से खुशी-खुशी मनाते हैं.
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इस साल की हरियाली अमावस्या खास है
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं "12 अगस्त को हरियाली अमावस्या है. इस बार हरियाली अमावस्या के दिन कई योग भी बन रहे हैं. इस दिन व्यति पात योग, मातंग योग, पिथौरा व्रत, स्नानदान अमावस्या, पुण्यतमा अमावस्या का विशेष दिन भी साथ में पड़ रहा है. वैसे भी इस अमावस्या में लोग नदी, तालाब, में जाकर नहाते हैं, बहुत सारे जातक इस दिन विशेष पूजा पाठ करते हैं. बहते जल में नहाने का विशेष महत्व है. कोई नदी जाता है, कोई तालाब जाता है, कोई गंगाजी में जाता है. इस दिन कई जातक शंकर जी की भी विशेष पूजा करते हैं. ये अमावस्या बहुत ही पुण्यदाई मानी गई है."