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इस पत्ते के लिए जान जोखिम में डाल देते हैं लोग, साल भर करते हैं इंतजार, जानें क्यों खास है ये पत्ता

जब भी तेंदूपत्ता तुड़ाई का समय आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में खुशियों की बहार देखने को मिलती है. शहडोल के मुन्ना कोल और उनकी पत्नी बताते हैं, '' हम हर साल तेंदूपत्ता की तुड़ाई का काम करते हैं. पूरा घर ही इसमें शामिल होता है. सालभर इस समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि इससे अच्छी कमाई हो जाती है.'' पड़निया गांव के रहने वाले अनिल साहू बताते हैं, '' गांव के लोग तेंदूपत्ता तुड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इस दौरान तो यह स्थिति रहती है कि अगर कोई दूसरा काम करने के लिए मजदूरों की तलाश भी करता है तो वो भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि हर कोई हर परिवार तेंदूपत्ता तुड़ाई के लिए सुबह से लेकर शाम तक डटा रहता है.''

शहडोल : मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में एक ऐसा पत्ता पाया जाता है, जिसके लिए लोग जान की बाजी लगाने तैयार हैं. इस पत्ते की मुंह मांगी कीमत मिलने की वजह से आदिवासी जंगलों में घूम-घूमकर बड़ी तादाद में इसे एकत्रित करते हैं. लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां हर कदम पर जंगली जानवरों का खतरा रहता है, फिर भी ग्रामीण इस खास पत्ते की तुड़ाई में पीछे नहीं हटते. हम बात कर रहे हैं तेंदूपत्ते की, जिसके लिए आदिवासी जान जोखिम में डालने से भी नहीं घबराते.

बिपिन सिंह बताते हैं, '' तेंदूपत्ता तुड़ाई के समय गांवों में उत्सव सा माहौल रहता है. ग्रामीणों को यह काफी पसंद भी है. सुबह ग्रामीण धूप निकलने से पहले ही निकल जाते हैं और तेंदूपत्ता की तुड़ाई करते हैं और जब पर्याप्त मात्रा में तेंदूपत्ता तोड़ लेते हैं तो दिन में 9 से 10 बजे तक अपने घरों पर लौट आते हैं. भोजन करने के बाद दोपहर में उसकी गड्डी तैयार करते हैं, और फिर शाम को फड़ों में ले जाकर उसे बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती है.''

तेंदूपत्ता तुड़ाई में जुट जाते हैं गांव के गांव (Etv Bharat)

तेंदूपत्ता संग्राहकों को रहता है खतरा

यूं तो तेंदूपत्ता के संग्रहण के मामले में मध्य प्रदेश में शहडोल का भी नाम है क्योंकि यहां काफी ज्यादा तादात में तेंदूपत्ता का संग्रहण होता है. शहडोल जिले में दक्षिण वन मंडल और उत्तर मनमंडल के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य किया जाता है. इसमें शहडोल उत्तर वन मंडल एक ऐसा वन मंडल है, जहां के जंगलों में पग पग पर खतरा बना रहता है. इस वन मंडल का अधिकतर इलाका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय गांधी टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है. इस वन मंडल में जगह-जगह बाघ हैं और जहां बाघ नहीं है वहां पर हाथी, भालू, जंगली सूअर और तेंदुए हैं. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेंदूपत्ता संग्राहकों की जान को हर समय खतरा रहता है. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रामीण तेंदूपत्ता तुड़ाई के लिए हर पल अपनी जान जोखिम में डालते हैं.

जानकारी देतीं डीएफओ (Etv Bharat)

उत्तर वन मंडल में इतने गांव और इतने संग्राहक

शहडोल जिले का उत्तर वन मंडल खतरनाक वन्य प्राणियों के लिए जाना जाता है. ये टाइगर रिजर्व नहीं है लेकिन यहां पर खतरनाक वन्य प्राणी जरूर मिलते हैं. उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं, '' यहां पर तेंदूपत्ता काफी मात्रा में होता है. हमारा वार्षिक लक्ष्य 87,500 मानक बोरा है, जिसके अंतर्गत हमारे यहां लगभग 2 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक रजिस्टर्ड हैं, जो यह कार्य करते हैं, 33 समितियां हैं और 434 फड़ हैं.''

तेंदूपत्ता संग्राहकों को रहता है खतरा (Etv Bharat)

इसी सीजन में वन्यप्राणियों का मूवमेंट

डीएफओ आगे कहती हैं, '' मध्य प्रदेश में जिन जगहों पर सबसे ज्यादा तेंदूपत्ता होता है, उनमें से एक क्षेत्र हमारा भी है. इसमें जो चैलेंज की बात की जाए तो यहां पर 400 गांव हैं, और 400 गांव के जितने भी ग्रामीण हैं तेंदूपत्ता को हरा सोना ही मानते है.''

डीएफओ बताती हैं, '' तेंदूपत्ता का सीजन ही वो सीजन है जब यहां वन्य प्राणियों का मूवमेंट भी होता है. हमारे क्षेत्र में कहीं पर हाथी हैं, कहीं पर टाइगर हैं, कहीं पर तेंदुआ और भालू भी हैं. जिस समय ग्रामीण तेंदूपत्ता तोड़ने जाते हैं तो जंगल में ये संकट बना रहता है कि उनका सामना इन जीवों से ना हो जाए.''

वन विभाग की बड़ी तैयारी

शहडोल के उत्तर वन वनमंडल में तेंदूपत्ता संग्राहक पूरी तरह से सुरक्षित रहें, किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो इसके लिए वन विभाग ने भी पूरी तैयारी कर रखी है. डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं, '' इसको अवॉइड करने के लिए हमने इस साल वृहद स्तर पर इसका प्रचार प्रसार शुरू किया है. इसके अंतर्गत जितने हमारे यहां गांव हैं, सभी गांव में वन्य प्राणियों से आपको क्या सावधानी बरतनी है ये बताया गया है. जैसे- तेंदूपत्ता तुड़ाई के लिए कब जाना है, जैसे जंगलों में आपको बहुत जल्दी नहीं जाना है, सूरज उगने से पहले जंगल में नहीं जाना है, और अगर आप जाते हैं तो आपको हमेशा सूर्य उदय के बाद ही जाना है, ग्रुप मेंजाना है, और कहीं पर भी अगर जंगली जानवर दिख जाता है तो उससे आपको सुरक्षित डिस्टेंस पर रहना है.किसी विपरीत परिस्थिति में ग्रामीण वन विभाग की भी मदद ले सकते हैं.''

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योजना का लाभ लें, लेकिन खुद को सुरक्षित रखें

डीएफओ तरुणा वर्मा कहती हैं, '' विभाग का मकसद यही है कि अधिक से अधिक लोग इस शासन की योजना का लाभ उठाएं, लेकिन सर्वप्रथम वो अपनी जान की सुरक्षा करें, उनका परिवार सुरक्षित रहे, आर्थिक हित अपनी जगह है लेकिन सर्वप्रथम व्यक्ति की जान है. इसके लिए यह सारे प्रयास हमने किए हैं. ड्यूरिंग सीजन भी हमारा लक्ष्य है कि हम शाम 4:00 से 4:30 बजे के बीच जितने भी गांव हैं, वहां हमारे स्टाफ का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो यह सारी सूचनाओं तेंदूपत्ता संग्रहण के समय भी लोगों को देंगे.''