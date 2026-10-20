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आदिवासियों ने सहेज रखी चाइना की फसल, पोषक तत्वों से भरपूर कागुन, जान लें फायदे और टिप्स

शहडोल में कागुन की खेती ( ETV Bharat )

शहडोल: विंध्य क्षेत्र के शहडोल जिले में कई ऐसे फसलों की खेती होती है, जो आसानी से नहीं मिलती, या फिर विलुप्ती की कगार पर हैं. श्री अन्न जिसे मिलेट्स कहते हैं इसका संरक्षण भी इसी जिले के आदिवासियों द्वारा किया गया है. देखने में मिलता है कि आदिवासियों की सेहत शहरी क्षेत्र के लोगों से दुरस्त रहती है, इसकी वजह है, कि इस तरह की फसलों का संरक्षण और खेती करते हैं, साथ ही दैनिक खान-पान में शामिल भी करते हैं, जो लाभकारी है. इन्हीं फसलों में से एक कागुन है, जो मोटा अनाज है.

चाइना का अनाज, शहडोल में सरंक्षण

शहडोल के मझगवां गांव की सलैया टोला की रहने वाली बेरमतिया बैगा, जिनकी वेशभूषा देखकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह अपने आदिवासी परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं. आज भी पारंपरिक खेती करती हैं. मोटे अनाज की ऐसी विविधताएं यहां देखने को मिलेगी, जिनके नाम भी आपने कभी ना सुने होंगे. बेरमतिया बैगा ने मौजूदा साल भी कागुन थोड़ी ही हिस्से में सही, लेकिन लगा रखा है. वो बताती हैं कि "कागुन का इस्तेमाल वो लोग खाने के लिए करते हैं और हर साल थोड़ी बहुत जगह पर लगा लेते हैं. कागुन की खेती से जुड़ी कृषि वैज्ञानिक ने दी जानकारी (ETV Bharat) वो लोग कोशिश करते हैं, जो भी बीज उनके पास अभी मौजूद हैं. उसका संरक्षण होता रहता है, साल दर साल वो फसल लगाते रहते हैं, जिससे बीज भी अपडेट होता रहता है. ऐसे मोटे अनाज का सेवन वो लोग आज के दौर में भी करते हैं और यही राज है, कि वे ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं." कागुन के बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि "कागुन जिसका वैज्ञानिक नाम सेटेरिया इटालिका है. अंग्रेजी नाम फ़ॉक्सटेल मिलेट है. इसके उत्पत्ति की बात करें तो चीन में आज से 8-10 हजार वर्ष पूर्व इसकी खेती चीन में होती रही है, फिर वहां से ही ये पूरे विश्व में कई देशों में इसका वितरण हुआ है, मतलब एशिया के अन्य हिस्सों और यूरोप में फैला. भारत में इस फसल की बात करें तो इसकी खेती मुख्य रूप से आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तमिलनाडु, कर्नाटक में इसकी मुख्य रूप से खेती की जाती है. कागुन (ETV Bharat) कागुन की खेती कैसे करें ? कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि कागुन की फसल शुष्क क्षेत्र में जहां कम वर्षा वाली जो भूमि होती है, उन क्षेत्रों में होती है. ये 90 से 100 दिन की फसल होती है, मुख्य रूप से इसके जो बीज होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं. एक हेक्टेयर यानि मतलब ढाई एकड़ के लिए बीज की जो मात्रा है, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है. मुख्य रूप से इसकी खेती जून और जुलाई खरीफ के मौसम में की जाती है, लेकिन साउथ इंडिया जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक में इसकी खेती सितंबर और अक्टूबर महीने में भी इसकी खेती की जाती है. जिन क्षेत्र में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहां पर इसकी खेती फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं. इसकी खेती मुख्य रूप से दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में की जा सकती है, परंतु इसमें वहां पर जल भराव यानि पानी खेत में नहीं भरना चाहिए. मिट्टी में प्रचुर मात्रा पोषक तत्व उपलब्ध होना चाहिए, तो इसका उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होता है. हमें इसकी खेती में कुछ सावधानी रखनी है, जैसे जल निकासी अच्छी मात्रा में हो, इसके अलावा जैसा कि कुछ किस्म जैसे तमिलनाडु की कोयंबटूर, CO6, CO7 , पंथनगर की सिटेरिया चार नाम की किस्म है, इसी प्रकार k2, k3 ये सभी विभिन्न राज्यों में विकसित की गई कि किस्में हैं, उनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं. शहडोल में तीन प्रकार की कागुन (ETV Bharat) शहडोल में तीन प्रकार की कागुन कृषि वैज्ञानिक प्रजापति बताते हैं की हमारे शहडोल में तीन रंग के कागुन पाए जाते हैं. ट्राइबल बेल्ट में जिसकी खेती भी की जाती है. आमतौर पर लाल रंग का बहुत प्रचलित कागुन है. इसके अलावा पीले रंग या इसको सफेद भी बोल सकते हैं और तीसरा काले रंग का होता है. ये मुख्य रूप से हमारे यहां शहडोल जिले में आदिवासी अंचल में ट्राइबल किसान मुख्य रूप से मक्का, अरहर, कोदो, कुटकी के साथ मिक्स करके इसकी बुवाई की जाती है.