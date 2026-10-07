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आदिवासियों का गॉडफूड पुरपुरी, हर व्यंजन का अलग स्वाद, विटामिन प्रोटीन से शरीर हो बलवान

शहडोल: देश में मोटे अनाज जिसे मिलेट्स भी कहते हैं, अगर उनको सहेजने का काम किसी ने किया है, तो वह आदिवासी ही हैं. जो शहरी मुख्यालय से कई किलोमीटर दूर रहते हैं, कुछ पहाड़ों में भी रहते हैं, वहां आज भी मोटे अनाज की कई ऐसी वैरायटी जिंदा है, जो अद्भुत हैं. इन्हीं में से एक है पुरपुरी. शहडोल में ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी भाजी भी खाई जाती है, जो पुरपुरी भाजी के नाम से भी फेमस है. शहरों में इसे रामदाना के नाम से जाना जाता है.

शहडोल जिले के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि "आदिवासियों का पुरपुरी जिसे रामदाना और राजगिरा भी कहते हैं, ये अमेरेंथस कुल का है. इसकी खेती हमारे यहां 3000-4000 साल पहले से की जा रही है. यह मुख्य रूप से मेक्सिको का है और माया सभ्यता में इसका काफी महत्व था. ये बहुत पवित्र फसल मानी जाती है, इसे भगवान का अनाज भी माना जाता है. जैसे इसके नाम से आप जान सकते हैं कि रामदाना कहते हैं, गॉडफूड भी इसे कह सकते हैं. अपने यहां पर हजारों साल से इसकी खेती की जा रही है.

वे बताती हैं कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों में इसकी दो-तीन वैरायटी देखी है. जिसमें लाल, हरे और सफेद रंग की पुरपुरी की खेती होती है. यह पूरी तरह से प्राकृतिक खेती होती है. इसमें किसी तरह की कीटनाशनक दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता है. ये बीज आज भी संरक्षित हैं और यही आदिवासियों के सेहत का राज भी है."

मजगवां गांव की रहने वाली बेरमतिया बैगा बताती हैं, कि "आज भी उनकी जान पहचान वालों के पास उनके घर में भी पुरपुरी अनाज का संरक्षण किया जाता है. वो लोग अक्सर इस अनाज को लगाते हैं, उसकी वजह ये है कि ये बहुत ताकतवर अनाज होता है. स्वाद में भी बेहतर होता है. बेरमतिया बैगा बताती हैं कि वो लोग इस अनाज को कई अलग-अलग तरीके से खाते हैं, आटा की रोटी बनाते हैं, लड्डू भी बनाते हैं. जब इसके पत्ते मुलायम होते हैं, तो उसकी भाजी बनाते हैं, वो भी स्वाद में बेहतरीन होती है.

कुछ जगहों पर राजगिरा भी कहा जाता है, लेकिन शहडोल के ट्राइबल बेल्ट में आज भी कुछ आदिवासियों के पास इस रामदाना की ऐसी अनोखी वैरायटी मौजूद है, जो कहीं भी नहीं है, आदिवासियों की सेहत का असली राज भी यही है, क्योंकि इस पवित्र अनाज को सुपर फूड कहा जाता है.

एक अनाज कई किस्में

इसमें म्यूटेशन के कारण बहुत सारी विविधता आ गई है. आपको लाल, हरा और सफेद भी मिलेगा. दूसरी चीज ये है कि इनमें अनुकूलन की क्षमता समय के साथ में डेवलप हुई है. वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है. दूसरा इसका आज भी जो संरक्षण उसकी खेती की जा रही है, जो ट्राइबल्स के द्वारा की जा रही है. इसमें किसी तरह के कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है. ये एक तरह से नेचुरली ग्रो करता है, यानि प्रकृति ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके हर तरह की स्थिति में उगने लायक इस बीज को बनाया है.

पुरपुरी भाजी का उपयोग (ETV Bharat Info)

आज के समय में इसके संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि धीरे-धीरे जमीन कम होती जा रही है. लोगों का रुझान धान और दूसरी तरह के फसलों की ओर जा रहा है, जबकि इसमें उत्पादन क्षमता उनकी बहुत ज्यादा है. 20 से 22 क्विंटल तक इनकी कैपेसिटी है. इसका कई तरह से उपयोग होता है. एक तो जब इसकी टेंडर लीफ होती है, तो पुरपुरी भाजी के नाम से भी खाते हैं. इसका जो ग्रेन है, वो रियल सीरियल नहीं है, इसको एक तरह से सुपर फूड भी कहा जा सकता है.

इसमें प्रोटीन का बहुत भंडार रहता और हर तत्व यहां तक की जो अमीनो एसिड्स सामान्य रूप से हर अनाज में नहीं पाए जाते हैं, वो भी इसमें पाया जाता है. सबसे बड़ी बात इसमें ग्लूटिन नहीं होता है. यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है. जैसा कि पहले बता चुके हैं कि अभी भी प्राकृतिक रूप से ग्रो किया जा रहा है, तो इसके संरक्षण की आवश्यकता है. यह हर परिस्थिति में कभी अधिक पानी गिर गया या सूखा आ गया, हर तरह की स्थिति में ये अनाज जावित रहता है और बहुमूल्य योगदान देता है. इसमें समय के साथ जो अनुकूलन हुआ वह महत्वपूर्ण है. वो अनुकूलन के साथ में इनका सिलेक्शन है, एक वैज्ञानिक पद्धति से वैरायटी डेवलप करने के सिलेक्शन पद्धति होती है."

मजगंवा गांव में सुपरफूड अनाज का संरक्षण (ETV Bharat)

हर तरह के मौसम में अनुकूल

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रजापति बताते हैं कि "पुरपुरी भाजी के तौर पर हमारे क्षेत्र में जो फेमस है, आदिवासी अंचल में इसे रामदाना भी कहा जाता है. इसकी जहां तक हम बात करें तो ये सूखा क्षेत्र जो है, कम बारिश, कम उपजाऊ भूमि होती है, वहां पर इसकी खेती की जाती है. वर्तमान में शहडोल जिले में हमारे यहां जो बैगा भूमिया ट्राइबल के लोग पहाड़ों में जो ढलाननुमा जमीन होती है, वहां पर इसकी खेती धान के साथ जैसे धान की हमारी पुरानी किस्में हैं ठर्री, झोलार, झुरई, करन फूल है, इन फ़सलों के साथ करते हैं. धान या अरहर के साथ भी ट्राइबल में किसान इसकी मिक्स खेती के रूप में करते हैं.

पुरपुरी के पत्तों की भाजी (ETV Bharat)

खेती में कितना बीज, कैसे खाते हैं

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि अगर हम इसके बीज की बात करें खेती के लिए तो 1 किलो बीज 1 एकड़ रकबे के लिए आवश्यकता होती है. इसका दाना बहुत छोटा होता है. इसलिए इसको रेत में मिलाकर बुवाई करनी होती है. इसके अलावा इसके पत्ते की भाजी खाई जाती है. इसके दाने जो होते हैं, इसको भी खाया जाता है. इसके दाने जो होते हैं, इसकी रोटी बनाकर खाया जाता है. इसका लड्डू भी बनाया जाता है, व्रत के समय इसको खाने के लिए उपयोग किया जाता है.

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि आप देखेंगे कि हमारे आदिवासी अंचल में किसानों द्वारा निरंतर प्रयोग में ये लाया जाता है. इसके अलावा इसमें अगर पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है. इसके अलावा प्रोटीन 12 से 14 पर्सेंट होता है. फाइबर जिसको रेसा बोला जाता है, वह लगभग 7 से 8% होता है.

पुरपुरी में पोषक तत्व (ETV Bharat Info)

इसमें वसा की का मात्रा 4 से 5% होती है. आप देखेंगे कि यह पूर्ण रूप से एक तरीके से पूर्ण आहार है. जिनको हमारे आदिवासी अंचल में किसानों द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग में लाया जाता है. अगर कम बारिश होती है तो अन्य फसल जो नुकसान होने का डर रहता है, तो इसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं रहता है. इसीलिए आज हमारे यहां आज भी ट्राइबल बेल्ट में इसकी खेती निरंतर की जाती है. ये मुख्य रूप से 90 दिन की फसल है, जो किसानों के लिए फायदेमंद होती है."