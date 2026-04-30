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जंगली पेड़ के अनगिनत फायदे, एक लसोड़ा करता है तीन काम, फल से लेकर लकड़ी सबकी डिमांड

यह चिकना होता है. इसका अचार भी बनाया जाता है और दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है. इसकी लकड़ियां जो हैं, बहुत ही चिकनी और मजबूत मानी जाती है. बंदूक के बट बनाने में उपयोग में लाया जाता है.

गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में इसकी पत्तियों का उपयोग पान की तरह लाया जाता है. इसकी पत्तियां जो गोल और चिकनी होती है, सूखने में इसको खाने में पान के जैसा स्वाद होता है. कच्चे फल की सब्जियां बनाई जाती है. फल के पकने का समय जून के आखिर का होता है. इसलिए ग्रामीण अंचल में अनुमान लगाया जाता कि अगर लसोड़ा में फल पकने लगा है, मतलब मानसून आने की संभावना बन जाती है. इसका फल पीला और लाल रंग का होता है.

लभेर का पेड़ आखिर क्यों है खास, इसे लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि "मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है, कहीं लभेर, कहीं लभेरा इसे लसोड़ा या गोंदी भी कहा जाता है. इसे अंग्रेजी में इंडियन चेरी भी बोला जाता है. ये हमारे आदिवासी अंचल में और देश के अन्य राज्यों में भी इसका फल, पत्ती, छाल, उसका गोंद जो है, पारंपरिक चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाता रहा है. इसके जो फल होते हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं, उनका भी सेवन किया जाता है.

शहडोल के जमुनिहा गांव के रहने वाले जेट्टू कोल बताते हैं कि "लभेर कहीं-कहीं पर हमारे क्षेत्र पर पाया जाता है, पहले ये बहुतायत में मिलता था, लेकिन अब कहीं कहीं दिखता है. इसके फल को आदिवासी समाज के लोग पकने पर खाते हैं, क्योंकि स्वादिष्ट होता है. हालांकि जब हमने पूछा कि इसके फायदे क्या होते हैं तो वह इसे नहीं बता पाए, लेकिन उनका मानना है कि इसका फल जब पकता है, तो उसे वो लोग जरूर खाते हैं. गर्मी में इसका सेवन जरूर किया जाता है, क्योंकि पेट के लिए ये बेहतर होता है."

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रकृति की अद्भुत छटा देखने को मिलती है, यहां के जंगलों व अलग-अलग इलाकों में कई ऐसे पेड़-पौधे और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है. एक ऐसा ही पेड़ लभेर का है. जिसका सब कुछ काम आता है, फल से लेकर इसकी लकड़ी तक की डिमांड रहती है.

लभेर का पेड़ (ETV Bharat)

पोषक तत्वों का खजाना

कृषि वैज्ञानिक प्रजापति बताते हैं कि लभेर में पोषक तत्वों की भरमार होती है. इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है. इसकी पत्तियों का प्रयोग त्वचा में होने वाले फोड़े, फुंसी में उसके नियंत्रण के लिए रोकथाम के लिए उपयोग में लाया जाता है. इसके बीज को कूटकर अगर दाद में लगाया जाए तो दाद भी ठीक हो जाता है.

इसके अलावा पाचन तंत्र जिसका कमजोर होता है, उसको मजबूत बनाने में इसका उपयोग होता है. जैसे ग्रीष्म काल में इसका फल आता है. लू लगने की संभावना होती है, तो ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है. अगर हम दैनिक जीवन में इसका पारंपरिक रूप से इसका उपयोग अचार और सब्जी के रूप में करते हैं, तो इसके बहुत ही फायदे हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में लभेर का क्रेज (ETV Bharat)

लभेर को सरंक्षण की जरूरत

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं की हमारे क्षेत्र में जंगलों में पहले ये पेड़ बहुतायत में मिल जाया करते थे, लेकिन अब ये हमारे यहां कम देखने को मिलता है. इसके पौधे को संरक्षित करके जो खाली भूमि है, वहां पर इसके पेड़ को अगर लगाएं, तो इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि इसके बीजों का एक जगह से दूसरे जगह पर प्रसार पक्षियों के माध्यम से भी होता है, क्योंकि लभेर के बीज को पक्षी खाते हैं और उन्हीं के माध्यम से इसके बीजों का फैलाव होता है."

आयुर्वेद में खास महत्व

लभेर का उपयोग आयुर्वेद में भी बहुत ज्यादा है. आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि "लभेर जिसे लसोड़ा भी बोला जाता है, ये दो साइज में आते हैं, एक छोटा और एक बड़ा. जब यह कच्चा होता है, तो इसकी सब्जी और आचार बनाया जाता है. जिसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों के लिए काफी अच्छा होता है. जब यह पक करके येलो या ऑरेंज येलो हो जाता है, इसे ऐसे भी खाया जाता है. जो बहुत स्वादिष्ट, मीठा और तुरंत ऊर्जा देने वाला होता है. इसमें एक विशेष प्रकार का जेली लाइक सब्सटेंस होता है, गोंद जैसा जो कि मुंह के और आहार नली के पेट के छालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मुंह के छाले या आहार नली में पेट के छाले शीतलता यानि ठंडक प्रदान करता है, उनको ठीक करने में मदद करता है.

पोषक तत्वों का खजाना है लभेर (ETV Bharat)

न्यूट्रिशन और विटामिन्स का खजाना

डॉक्टर नामदेव बताते हैं कि "ज्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा फल है. जिसकी अवेलेबिलिटी गर्मी के समय में होता है. सभी लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए. पाचन तंत्र की जहां तक बात करते हैं तो ये स्वभाव में ठंडा होता है, तो पाचन तंत्र के लिए भी गर्मी में मदद करेगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन अच्छा खासा होता है, मल्टीविटामिन होते हैं, इसको दोपहर के समय में लिया जा सकता है."