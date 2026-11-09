ETV Bharat / state

आदिवासी अंचल का रिवाज, दिवाली की रात से शुरू होता है चरवाहों और आदिवासियों का ये स्पेशल नृत्य

चरवाहों और आदिवासियों का ये स्पेशल नृत्य ( ETV Bharat )

शहडोल: आदिवासी अंचलों में आदिवासियों की तरह-तरह की परंपराएं होती हैं. जिन्हें वो बाकी लोगों से अलग तरीके से मनाते हैं. ऐसी ही एक परंपरा दीवाली को लेकर है. जी हां दीपावली की रात से ही आदिवासी अंचल में चरवाहों और आदिवासियों की एक अलग ही परंपरा है, जिसमें ये ग्रामीण क्षेत्र के घर-घर में दिवाली की रात से ही जाना शुरू कर देते हैं और वहां पर आदिवासी नृत्य करते हैं. छाहुर का टोटका करते हैं. इनकी ये परंपरा दिवाली की रात से ही शुरू होकर देव उठनी एकादशी की रात तक चलती रहती है. इसके इंतजार में गांव का हर घर रहता है, क्योंकि उनका मानना है कि इनके छाहुर के साथ ही माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है.

दिवाली की रात से घर-घर अनोखा नृत्य