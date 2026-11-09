आदिवासी अंचल का रिवाज, दिवाली की रात से शुरू होता है चरवाहों और आदिवासियों का ये स्पेशल नृत्य
शहडोल के आदिवासी अंचल में दिवाली को लेकर अलग है परंपरा, दिवाली की रात से लेकर देवउठनी एकादशी तक तैयारी में जुट जाता है ग्रुप. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 8:51 PM IST
शहडोल: आदिवासी अंचलों में आदिवासियों की तरह-तरह की परंपराएं होती हैं. जिन्हें वो बाकी लोगों से अलग तरीके से मनाते हैं. ऐसी ही एक परंपरा दीवाली को लेकर है. जी हां दीपावली की रात से ही आदिवासी अंचल में चरवाहों और आदिवासियों की एक अलग ही परंपरा है, जिसमें ये ग्रामीण क्षेत्र के घर-घर में दिवाली की रात से ही जाना शुरू कर देते हैं और वहां पर आदिवासी नृत्य करते हैं. छाहुर का टोटका करते हैं. इनकी ये परंपरा दिवाली की रात से ही शुरू होकर देव उठनी एकादशी की रात तक चलती रहती है. इसके इंतजार में गांव का हर घर रहता है, क्योंकि उनका मानना है कि इनके छाहुर के साथ ही माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है.
दिवाली की रात से घर-घर अनोखा नृत्य
बुदानी बैगा बताते हैं कि "दशहरा के बाद से ही इसकी शुरुआत हो जाती है. दशहरा और दीपावली के बीच में बिरही पूजा किया जाता है, इसके बाद दीपावली की रात से ही देवउठनी एकादशी तक घर-घर दिवाली नृत्य करना, हर गांव के हर घर में छाहुर घुमाना इसका भी एक बड़ा रिवाज है. इसके लिए दिवाली की रात से ही आदिवासी समाज के लोग और चरवाहा समाज एक साथ मिलकर के घर-घर पहुंचता है. जिसके इंतजार में गांव भर के लोग रहते हैं. कई घर तो ऐसे होते हैं कि अगर जिनके घर यह लोग नहीं जाते हैं, तो उन्हें वो लोग खुद बुलाकर ले जाते हैं. कम से कम एक बार दिवाली की रात से लेकर के एकादशी के बीच इनका नृत्य और छाहुर से घर को शुभ जरूर करवाते हैं, क्योंकि इनके दिवाली नृत्य और छाहुर को बहुत ही शुभ माना जाता है."
इसके बदले में दिया जाता है सीधा (राशन)
हीरालाल कोल बताते हैं कि "आदिवासियों और चरवाहों के दिवाली नृत्य के बाद हर घर से उन्हें अनाज दिया जाता है. अनाज के साथ में कुछ दक्षिणा (पैसे) भी दिए जाते हैं. अनाज में चावल और धान भी हो सकता है. शहडोल जिला छत्तीसगढ़ से लगा हुआ इलाका है. यहां पर धान की खेती बड़े रकबे में की जाती है, तो ज्यादातर रिवाज यही है कि उनके नृत्य के बाद उन्हें धान दिया जाता है, क्योंकि हर घर में दिवाली के बाद से धान की नई फसल भी आने लगती है.
उसे लेकर के वो चले जाते हैं और दक्षिणा स्वरूप में कुछ पैसे भी दिए जाते है. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. इसके लिए वह कुछ मांगते नहीं हैं, ग्रामीण अपने से ही रिवाज के मुताबिक उन्हें वो चीजें दे देते हैं, जिसके बाद वह दूसरे घर की ओर चले जाते हैं."
- सड़क पर पेट के बल लेट जाते हैं लोग, ऊपर से दौड़ता है गायों का झुंड, दीवाली के दूसरे दिन अनूठी परंपरा
- गायों के पैरों के नीचे लेटकर पूरी की मन्नत, दीपावली पर निभाई गई सदियों पुरानी परंपरा
विलुप्त हो रही ये परम्पराएं
वैसे देखा जाए तो बदलते वक्त के साथ अब इनकी परंपराओं पर भी असर देखने को मिला है. हर जगह चीजें बदल रही हैं तो अब यह रिवाज और परंपराएं भी बदल रही हैं. या यूं कहें कि अब धीरे धीरे इनकी संख्या भी कम हो रही है. दिवाली से एकादशी के बीच दूसरे गांव से भी लोग आ जाते थे, लेकिन अब ऐसे लोगों का आना जाना भी कम हो गया है. इतना ही नहीं एक ही गांव के कई ग्रुप इस तरह के होते थे, लेकिन अब ऐसे लोग भी कम हो चुके हैं. एक दो ग्रुप आ जाए वही बहुत है. कुल मिलाकर नई पीढ़ी के साथ ही अब ये परंपरा भी अब विलुप्ति की कगार पर है.