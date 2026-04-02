ETV Bharat / state

अनोखे अंदाज में मोटे अनाज का संरक्षण कर रही है ये महिला, जो कहीं नहीं मिलता वो यहां मिलता

जहां आज के दौर में पैसा कमाने के लिए लोग धान और गेहूं जैसी फसलों की खेती ज्यादा कर रहे हैं. ऐसे समय में भी बेरमतिया बाई 63 साल की उम्र में भी अपने खेतों में मोटे अनाज की खेती करती हैं और उसी का सेवन भी करती हैं. बेरमतिया बाई बताती हैं कि "शादी ब्याह और कोई भी कार्यक्रम हो हर जगह रिश्तेदारों को भी वो यही खिलाती हैं. यही वजह है कि उनके पास मोटे अनाज का संरक्षण हो रहा है. अगर उनके पास कोई आता भी है, तो उसे वो दे भी देती हैं. जिससे उनका बीज विलुप्त न हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी खेती कर सकें.

शहडोल में कृषि से संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो, बेरमतिया बैगा आपको मंच संभालते नजर आ ही जाएंगी. इनके गाने से कार्यक्रम में समा जरूर बंध जाता है, क्योंकि शहडोल की जागरूक किसानों में से एक हैं और ऐसा काम कर रही हैं, जो कोई भी किसान नहीं कर पा रहा है. बेरमतिया बैगा शहडोल के ग्राम पंचायत मजगवां के सलैया टोला की रहने वाली हैं, जो की सोहागपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है. वर्तमान में ये ऐसा काम कर रही हैं, जो इन्हें सबसे अलग बनाता है.

शहडोल: आज के आधुनिकता और व्यावसायिक खेती के दौर में धान, गेहूं जैसे फसलों ने जहां खेतों में अपना अधिकार जमा रखा है, ऐसे समय में भी शहडोल की एक ऐसी बैगा आदिवासी महिला है, जो मोटे अनाज का संरक्षण कर रही है. इसके लिए वो न सिर्फ खेती कर रही हैं, बल्कि उसे अपने खान-पान में भी शामिल करती हैं. यही वजह है कि आज भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके, कई मोटे अनाज की किस्में इनके पास मिल जाती हैं.

बेरमतिया बैगा बताती हैं कि वो आज भी मोटे अनाज की ही खेती कर रही हैं. जो उनके पूर्वज उन खेतों में करते आ रहे हैं, वही कर रही हैं. उन्होंने उसमें नयापन कुछ भी नहीं लाया है. वो अपने खेतों में हर साल कोदो, कुटकी, सामा, सिकिया, रागी ज्वार बाजरा और सरैया धान ये ऐसी धान की किस्म है, जो बहुत पुरानी है। जो अब कहीं नहीं मिलती है, ऐसी फसलों की खेती करती हैं. जिससे उन्हें खाने को भी मिलता है और इनका सरंक्षण भी सालों साल हो रहा है."

मोटे अनाज का संरक्षण कर रहीं बेरमतिया बाई (ETV Bharat)

क्यों खास है मोटे अनाज का सरंक्षण ?

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि "शहडोल के मझगवा गांव में जो सलैया टोला है, वहां पर बेरमतिया बाई एक महिला कृषक हैं, जो जिले की बहुत ही जागरूक आदिवासी कृषक हैं. वो मोटे अनाज जिसे श्रीअन्न भी बोला जाने लगा है, उनके कई प्रकार के फसलों के किस्मों का संरक्षण कर रही हैं. मोटे अनाज के फसलों में भी कई अलग-अलग वैरायटी भी इनके पास मिल जाएगी, जो सदियों पुरानी है.

मोटे अनाज का बना खाती हैं खाना (ETV Bharat)

मोटे अनाज के अलग-अलग प्रकार की बात करें तो सठिया कोदो, लेदरी कोदो, कुटकी में काली कुटकी, पीली कुटकी है. इसके अलावा रागी है, जिसको मढ़िया भी बोला जाता है. उसके भी दो किस्म का संरक्षण किया जा रहा है. जिसमें लाल दाना और पीले दाने का संरक्षण हो रहा है. इसके अलावा सिकिया है. पहलहाई, बाजारा, सामा, जो ओस से पक जाता है, तो इस तरह से जो यह विभिन्न प्रकार की फसलें हैं और इसकी जो किस्म हैं, इनका संरक्षण कर रही हैं.

इसके अलावा अपने दैनिक जीवन में इन मोटे अनाज का प्रतिदिन उपयोग भी कर रही हैं. ये श्रीअन्न की जो किस्म है, इसकी खेती अपने खेत में करने के बाद इसके बीज का दैनिक जीवन में उपयोग भी कर रहे हैं. इसके अलावा एक-एक दो-दो किलो मात्रा इनके बीजों का अपने घर में जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का कुठला रखने के लिए बनाया जाता है, जिसे लोकल भाषा में कुठला बोला जाता है.

उसके अंदर नीम की पत्तियों को डाल करके संरक्षित कर रही हैं, दूसरी सबसे अच्छी चीज ये है कि दूसरे जो कृषक हैं, उनको भी ये जागरुक कर रही हैं, उनको भी इन सभी चीजों के बीज उपलब्ध कराती हैं. इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में अपने आदिवासी समाज में गांव-गांव में इनका प्रचार प्रसार भी करती हैं."