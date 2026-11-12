बासमती चावल और विष्णुभोग हुए बेस्वाद, मध्य प्रदेश के आदिवासी उगाने लगे बेजोड़ स्वाद, सुगंध वाली धान
शहडोल के आदिवासी अंचल में धान की नई किस्में इजाद. चावल की लज्जत के आगे बासमती और विष्णुभोग फीके. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:11 PM IST
शहडोल: शहडोल जिला आदिवासी बहुल इलाका है. छत्तीसगढ़ को अगर धान का कटोरा कहा जाता है तो उसका असर इस इलाके में भी देखने को मिलता है क्योंकि यह इलाका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है. यही वजह है कि शहडोल संभाग में आज भी धान की ऐसी ऐसी देसी किस्मों की खेती होती है, जो खाने में बासमती और विष्णु भोग जैसे चावलों को टक्कर देते हैं. इनके नाम को भले ही ज्यादा ब्रांडिंग नहीं मिली, लोगों के बीच में उतने फेमस नहीं हुए और हाइब्रिड धान के इस दौर में भले ही ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हों, लेकिन धान की कई ऐसी किस्में हैं जिनके चावल आज भी खाने में लाजवाब हैं. स्वाद में एक बार खाएंगे तो बार-बार खाने की इच्छा होगी. आज भी आदिवासी बहुल इलाके में लोगों के घरों में यह चावल बनते हैं.
मिठौरी गांव के रहने वाले दिव्यांश द्विवेदी बताते हैं कि "आज भी वह अपने खेतों में कुछ हिस्से में देसी धान के अलग-अलग किस्म लगाते हैं, वजह है कि इन किस्मों के चावल का स्वाद लाजवाब होता है और घर के खाने में इन्हीं धान की किस्मों का इस्तेमाल करते हैं." दिव्यांश द्विवेदी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो हाइब्रिड धान नहीं लगाते हैं, लेकिन उसके साथ खेत के कुछ हिस्से में घर के खाने के लिए देसी धान के इन किस्मों को भी लगाते हैं.
दिव्यांश द्विवेदी कहते हैं कि लोंहदी, लोचई, बाल केसर, विष्णु भोग, धान की ऐसी किस्में हैं, जिनके चावल का अगर एक बार मुंह में स्वाद लग जाए, तो फिर बार-बार आप खाना पसंद करेंगे. भले ही बासमती के चावल को नंबर वन माना जाता है, लेकिन यह चावल भी बासमती और विष्णु भोग जैसे चावलों से कम नहीं हैं और हमारे ट्राईबल बेल्ट में तो आज भी किसान भाई अपने घरों में इन चावलों को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं.
धान की कुछ किस्में ऐसी जिनके चावल में भी सुगंध
देवरी टोला के रहने वाले आदिवासी किसान शिवप्रसाद सिंह कहते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा खेती नहीं है लेकिन जितनी भी है उसमें घर के खाने के लिए देसी धान की किस्म लगाते हैं. वे बताते हैं कि आदिवासी किसान कई ऐसे हैं जो देसी धान की सुगंधित किस्म की खेती भी करते हैं, ये धान की देसी वैरायटी है. पूर्वजों के जमाने से इसकी खेती की जा रही है और आज भी घर में खाने के लिए उनके क्षेत्र के ज्यादातर किसान इस तरह के धान को लगाते हैं क्योंकि इनके चावल में एक गजब की सुगंध होती है और खाने में मुलायम भी होता है एक बार मुंह में स्वाद लग जाए तो फिर आसानी से छूटता नहीं है.
शिव प्रसाद सिंह बताते हैं कि शहडोल जिले में कई ऐसे आदिवासी किसान हैं जो अपने घरों में इस तरह के बीजों की खेती कर रहे हैं और ऐसे धान की किस्म को संरक्षित भी कर रहे हैं और उनका मानना है कि धान की इन किस्मों का संरक्षण जरूरी भी है, क्योंकि अब यह विलुप्ति की कगार पर पहुंच रहे हैं. आज बड़ी तेजी के साथ रिसर्च और हाइब्रिड धान के बीजों का विस्तार खेतों पर हो रहा है और इन देसी धान की जगह पर हाइब्रिड धान की ऐसी किस्में ले रही हैं.
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धान की ऐसी किस्में, सुगंध भी, स्वाद भी
कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी. के प्रजापति बताते हैं कि शहडोल जिला भले ही ट्राइबल इलाका है, लेकिन धान की यहां कई ऐसी किस्मों की खेती होती है, जिनके चावल में स्वाद भी है और सुगंध भी है, उसकी खुशबू एक बार अगर इंसान को लग जाए तो उस चावल का वो दीवाना हो जाए. शहडोल संभाग भले ही ट्राइबल बेल्ट है लेकिन यहां कई किसान आज भी खाने के लिए इस तरह के धान के किस्मों की खेती करते हैं.
120 दिन के धान की किस्म
कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी.के. प्रजापति बताते हैं कि शहडोल जिले में धान का रकबा 1 लाख 40 हजार हेक्टेयर से लेकर के लगभग 1 लाख 45 हजार हेक्टेयर के बीच में है और यहां पर अलग-अलग प्रकार की मिट्टी के हिसाब से पानी की उपलब्धता के आधार पर हमारे यहां आदिवासी अंचल के आदिवासी किसानों के द्वारा धान की अलग-अलग किस्म का चयन किया जाता है. मान लीजिए जिन किसानों के पास 120 दिन की पानी की उपलब्धता होती है, तो ये किसान वहां पर धान की किस्में लगाने के लिए वहां पर सुगंधित धान के रूप में छिंदीफूल धान की किस्म लगाते हैं. ये 120 दिन के धान की किस्म है और यह सुगंधित धान की किस्म है. इसी प्रकार गहरे खेत में जहां पर ज्यादा पानी का भराव रहता है, लंबे समय तक पानी की उपस्थिति रहती है उन स्थानों पर धान की किस्मों में कपूर शाह है, जीरा फूल. ये भी दो तरह के होते हैं एक जीरा फूल जो काले रंग का होता और एक सफेद रंग का होता है.
140 दिन की फसल
इसके अलावा बिश्नी धान की किस्म, यह 140 दिन की फसल होती है. इसके भी जो दाने होते हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं और सुगंधित होते हैं खाने में स्वाद होता है. इसके अलावा धान की दूसरे किस्म की बात करें जो खाने में भी स्वाद होता है जैसे दुबराज, लोहदी, लोचई, लोचई में भी तीन तरीके की वैरायटी होती है एक छोटी लोचई होती है, बड़ी लोचई होती है और एक पीले रंग की लोचई धान पाई जाती है, इसके अलावा विष्णु भोग है.
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कम पानी और अधिक पानी वाली भूमि
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि मुख्य रूप से आप देखेंगे कि ये जो धान की किस्म है कम पानी और अधिक पानी वाले भूमि में ये अपनी तासीर के हिसाब से आसानी से लगाई जा सकती है और कृषक अपने दैनिक जीवन के उपयोग के लिए इन्हें आज भी खाने में इस्तेमाल कर रहा है. बाजार में कुछ कृषक लगभग डेढ़ सौ से लेकर के ₹170 तक कीमत में इसके चावल को बेच रहे हैं. हमें चाहिए कि धान की इन किस्म को हम ज्यादा से ज्यादा संरक्षित करें इसका रकबा बढ़ाया जाए जिससे किसानों की और अच्छी आय हो सके.
सुगंधित धान की किस्में
बबलू गौतम बताते हैं कि धान की कई ऐसी पुरानी किस्म है जिनके चावल में सुगंध होता है और उसके लिए भी पहले के जमाने में किसान इसकी खेती करते थे. हालांकि अब कुछ ही किसान इसकी खेती कर रहे हैं अब तो हाइब्रिड और रिसर्च का दौर चल रहा है. लेकिन फिर भी जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं वह घर के खाने में इस्तेमाल करते हैं. धान की सुगंधित किस्म की बात करें तो जैसे बाल केसर है ये धान की बहुत पुरानी किस्म है और किसान लंबे समय से इसकी खेती करते आ रहे हैं. खाने में इसका चावल बहुत ही स्वादिष्ट होता है. जीरा फूल, शुक्रा फूल, क्षत्री, विष्णु भोग, अंशा कनक, कपूर शाह और छिंदी फूल धान की ऐसी किस्में हैं जो खाने में भी बेहतर होती हैं साथ ही स्वाद भी बेहतर होता है और सुगंधित भी होती हैं.