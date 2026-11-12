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बासमती चावल और विष्णुभोग हुए बेस्वाद, मध्य प्रदेश के आदिवासी उगाने लगे बेजोड़ स्वाद, सुगंध वाली धान

सुगंधित धान की देसी किस्में ( ETV Bharat )

शहडोल: शहडोल जिला आदिवासी बहुल इलाका है. छत्तीसगढ़ को अगर धान का कटोरा कहा जाता है तो उसका असर इस इलाके में भी देखने को मिलता है क्योंकि यह इलाका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है. यही वजह है कि शहडोल संभाग में आज भी धान की ऐसी ऐसी देसी किस्मों की खेती होती है, जो खाने में बासमती और विष्णु भोग जैसे चावलों को टक्कर देते हैं. इनके नाम को भले ही ज्यादा ब्रांडिंग नहीं मिली, लोगों के बीच में उतने फेमस नहीं हुए और हाइब्रिड धान के इस दौर में भले ही ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हों, लेकिन धान की कई ऐसी किस्में हैं जिनके चावल आज भी खाने में लाजवाब हैं. स्वाद में एक बार खाएंगे तो बार-बार खाने की इच्छा होगी. आज भी आदिवासी बहुल इलाके में लोगों के घरों में यह चावल बनते हैं.

मिठौरी गांव के रहने वाले दिव्यांश द्विवेदी बताते हैं कि "आज भी वह अपने खेतों में कुछ हिस्से में देसी धान के अलग-अलग किस्म लगाते हैं, वजह है कि इन किस्मों के चावल का स्वाद लाजवाब होता है और घर के खाने में इन्हीं धान की किस्मों का इस्तेमाल करते हैं." दिव्यांश द्विवेदी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो हाइब्रिड धान नहीं लगाते हैं, लेकिन उसके साथ खेत के कुछ हिस्से में घर के खाने के लिए देसी धान के इन किस्मों को भी लगाते हैं. शहडोल के आदिवासी अंचल में धान की नई किस्में इजाद (ETV Bharat GFX) दिव्यांश द्विवेदी कहते हैं कि लोंहदी, लोचई, बाल केसर, विष्णु भोग, धान की ऐसी किस्में हैं, जिनके चावल का अगर एक बार मुंह में स्वाद लग जाए, तो फिर बार-बार आप खाना पसंद करेंगे. भले ही बासमती के चावल को नंबर वन माना जाता है, लेकिन यह चावल भी बासमती और विष्णु भोग जैसे चावलों से कम नहीं हैं और हमारे ट्राईबल बेल्ट में तो आज भी किसान भाई अपने घरों में इन चावलों को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. धान की कुछ किस्में ऐसी जिनके चावल में भी सुगंध देवरी टोला के रहने वाले आदिवासी किसान शिवप्रसाद सिंह कहते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा खेती नहीं है लेकिन जितनी भी है उसमें घर के खाने के लिए देसी धान की किस्म लगाते हैं. वे बताते हैं कि आदिवासी किसान कई ऐसे हैं जो देसी धान की सुगंधित किस्म की खेती भी करते हैं, ये धान की देसी वैरायटी है. पूर्वजों के जमाने से इसकी खेती की जा रही है और आज भी घर में खाने के लिए उनके क्षेत्र के ज्यादातर किसान इस तरह के धान को लगाते हैं क्योंकि इनके चावल में एक गजब की सुगंध होती है और खाने में मुलायम भी होता है एक बार मुंह में स्वाद लग जाए तो फिर आसानी से छूटता नहीं है. धान की किस्म जिसमें स्वाद भी, खुशबू भी (ETV Bharat HGX) शिव प्रसाद सिंह बताते हैं कि शहडोल जिले में कई ऐसे आदिवासी किसान हैं जो अपने घरों में इस तरह के बीजों की खेती कर रहे हैं और ऐसे धान की किस्म को संरक्षित भी कर रहे हैं और उनका मानना है कि धान की इन किस्मों का संरक्षण जरूरी भी है, क्योंकि अब यह विलुप्ति की कगार पर पहुंच रहे हैं. आज बड़ी तेजी के साथ रिसर्च और हाइब्रिड धान के बीजों का विस्तार खेतों पर हो रहा है और इन देसी धान की जगह पर हाइब्रिड धान की ऐसी किस्में ले रही हैं. शहडोल में देसी धान की शानदार किसमें (ETV Bharat) कृषि से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें: खेतों में डाल दें धान की ये किस्म, फिर देखिए कमाल, भर जाएगा भंडार हो जाएंगे मालामाल

मजदूरों के आगे किसानों को नहीं फैलाना होगा हाथ, आलू-प्याज और अदरक की ऐसे होगी खुदाई धान की ऐसी किस्में, सुगंध भी, स्वाद भी कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी. के प्रजापति बताते हैं कि शहडोल जिला भले ही ट्राइबल इलाका है, लेकिन धान की यहां कई ऐसी किस्मों की खेती होती है, जिनके चावल में स्वाद भी है और सुगंध भी है, उसकी खुशबू एक बार अगर इंसान को लग जाए तो उस चावल का वो दीवाना हो जाए. शहडोल संभाग भले ही ट्राइबल बेल्ट है लेकिन यहां कई किसान आज भी खाने के लिए इस तरह के धान के किस्मों की खेती करते हैं. 120 दिन के धान की किस्म (ETV Bharat)