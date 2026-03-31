ट्रेन कर्मचारी निकले गांजा तस्कर, शहडोल स्टेशन पर अटेंडर और सुपरवाइजर रंगे हाथ पकड़ाए
शहडोल जीआरपी पुलिस का बड़ा एक्शन, रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी कर 2 कर्मचारियों को लाखों के गांजे के साथ किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 12:55 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में नशा का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है. नशा तस्करी के लिए तस्कर नए-नए रास्ते भी अपना रहे हैं. शहडोल रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाखों के गांजा के साथ 2 तस्कर पकड़े गए हैं, बड़ी बात ये है कि ये दोनों ही तस्कर की पहचान ट्रेन अटेंडर और सुपरवाइजर के रूप में हुई है. मामला सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया है. अब गांजा तस्कर नशा सामग्री तस्करी के नए-नए रास्ते निकाल रहे हैं.
क्या है पूरा मामला?
शहडोल जीआरपी पुलिस ने शहडोल रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी करके 2 तस्कर को गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़ा है. दोनों तस्कर की पहचान हीराकुंड एक्सप्रेस से जुड़े कर्मचारी के रूप में हुई है. पश्चिम बंगाल निवासी मृणाल कांत महतो जो ट्रेन में अटेंडर्स का सुपरवाइजर है और वहीं दूसरा आरोपी झारखंड का रहने वाला दीपेश महतो है जो ट्रेन में बेड रोल अटेंडर का काम करता है.
आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस
ये दोनों ट्रेन कर्मचारी गांजा तस्करी के खेल में शामिल पाए गए, जिनके पास से 10 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ है. जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख से ज्यादा बताई जा रही है. जीआरपी पुलिस द्वारा गांजा जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों आरोपी अपने पद का फायदा उठाकर ट्रेनों के माध्यम से गांजा तस्करी का नेटवर्क चला रहे थे, जीआरपी पुलिस इस मामले में अन्य संभावित लिंक और गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुट गई है.
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नेटवर्क की तलाश में जीआरपी
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जीआरपी पुलिस उप निरीक्षक आरएम झरिया ने जानकारी देते हुए बताया, "पश्चिम बंगाल निवासी मृणालकांत महतो और झारखंड निवासी दीपेश महतो शहडोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो-तीन पर एक संदिग्ध बैग के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. रूटीन चेकिंग के दौरान उनको पकड़कर उनकी तलाशी ली गई, तो उनके पास से गांजा मिला. गांजा को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाने की जुटी है."