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शहडोल में ट्रेन की बोगी में लगी आग, मच गया हड़कंप, जानिए क्या रही वजह ?

शहडोल में रविवार दोपहर ट्रेन की बोगी में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू.

SHAHDOL TRAIN BOGIE FIRE
शहडोल में ट्रेन की बोगी में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 5:50 PM IST

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शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में रविवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ट्रेन की एक बोगी में अचानक से आग लग गई. आग लगने की वजह से बोगी के अंदर से धुआं उठने लगा, जिसे देखते ही लोगों में दहशत का माहौल बन गया. हालांकि टीम की तत्परता से स्थिति पर तुरंत ही कंट्रोल पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया है.

ट्रेन बोगी में आग, क्या है पूरा मामला ?

घटना शहडोल जिले के ब्यौहारी रेलवे स्टेशन की है. रविवार की दोपहर में अचानक रेलवे स्टेशन के साइडिंग ट्रैक पर चार कोच वाली वर्कशॉप कम रेस्ट फॉर ट्रैक मशीन खड़ी थी. इसी दौरान इनमें से एक कोच जिसका नंबर 994129 बताया जा रहा है. इसमें अचानक से अज्ञात कारणों से आग लग गई और बोगी के अंदर से धुआं निकलने लगा. घटना रविवार दोपहर की बताई जा रही है, हालांकि राहत की बात ये है कि जब बोगी के अंदर आग लगी तो उसके अंदर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था.

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ट्रेन की बोगी में लगी आग (ETV Bharat)

चपेट में आ सकती थीं दूसरी बोगियां

घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, दमकल कर्मियों ने तुरंत ही आनन फानन में आग पर काबू पाया, और उसे और फैलने से रोक लिया, बताया जा रहा है कि आग पर अगर जल्द ही काबू नहीं पाया जाता तो तो पास में खड़ी दूसरी बोगियां भी इसकी चपेट में आ सकती थीं. शहडोल जिले का ब्यौहारी रेलवे स्टेशन जबलपुर मंडल अंतर्गत आता है, स्थिति कंट्रोल में है. वहां के कर्मचारियों ने घटना की जानकारी रेलवे अधिकारियों को भी दे दी है.

इस घटना को लेकर आरपीएफ चौकी प्रभारी गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि "घटना के समय ट्रैक स्टाफ कार्य के लिए बाहर गया हुआ था, प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. हालांकि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए अभी जांच जारी है.

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