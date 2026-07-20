कहीं आपको तो नहीं रोड हिप्रोसिस, लंबा ड्राइव करने वालों को ट्रेफिक हेड कांस्टेबल की सलाह
लंबी दूरी के लिए ड्राइव करने वाले लोगों के लिए हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी ने बताए टिप्स, जानिए क्या है रोड हिप्रोसिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 8:28 PM IST
शहडोल: अगर आप लंबी दूरी के लिए ड्राइव करते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. सुरक्षित यात्रा के लिए रोड हिप्नोसिस से बच के रहें, क्योंकि लगातार कई किलोमीटर तक एक ही सड़क पर जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, खासकर फोर व्हीलर तो रोड सम्मोहन का खतरा बनता है. शहडोल के ट्रैफिक हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी का एक इसी को लेकर वीडियो सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें रोड हिप्नोसिस को लेकर जानकारी दी गई.
रोड हिप्नोसिस का वीडियो सर्कुलेट
सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम जानकारी दी गई है. यह वीडियो सोशल मीडिया में लाखों व्यूअर्स रखने वाले ट्रैफिक हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी का है. जिसमें इस वीडियो में वह रोड हिप्नोसिस को लेकर समझाते नजर आ रहे हैं. रोड हिप्नोसिस होता क्या है, इससे किस तरह का खतरा बनता है और कैसे इससे बचा जा सकता है. हालांकि विवेकानंद तिवारी कहते हैं कि कई बार वह इस तरह के वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हर बार इसे खूब पसंद किया जाता है. इस बार भी इस वीडियो को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है."
आखिर क्या है रोड हिप्नोसिस ?
आखिर यह रोड हिप्नोसिस क्या है और इस वीडियो में क्या खास है. इसे लेकर जब हमने ट्रैफिक हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी से बात की तो वह बताते हैं कि "रोड हिप्नोसिस या सड़क सम्मोहन यह कोई बीमारी नहीं है, जब आप अकेले ड्राइव करते हो, खासकर फोर व्हीलर और अगर अच्छी खासी सड़क बनी हो और आप लगातार लंबी दूरी तक एक ही तरह की सड़क पर लगातार कई किलोमीटर गाड़ी चलाते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वह सड़क आपको मोह लेती है, आप खो से जाते हो.
ऐसे में कभी-कभी सड़क दुर्घटना की संभावना बनने लगती है, क्योंकि आंखें तो खुली रहेंगी, आप सड़क पर पूरा सीधा देखते रहोगे. गाड़ी चलाते रहोगे, लेकिन खुली आंखों में ही झपकी लग जाएगी, उसी को कहते हैं रोड हिप्नोसिस. ये कोई बीमारी नहीं है. सभी के साथ हो सकता है. बस इसका बचाव या यूं कहें कि इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि जब आप एक ही तरह की सड़क पर अकेले लंबी दूरी के लिए ड्राइव कर रहे हैं, तो लगभग 50 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें.
गाड़ी को रोक दें. 10 15 मिनट इधर रेस्ट कर लें, मुंह धो लें, आंखें धो लें, पानी पी लें, अगर और कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत चाय पी लें, कुल मिलाकर रिलेक्स हो जाएं, फिर आगे की यात्रा को तय करें तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती है.
अक्सर आपने देखा होगा कि कभी-कभी जब आप एक ही तरह की सड़क पर गाड़ी चलाते रहते हो तो खुद ही आपकी गाड़ी दूसरी सड़क की ओर मुड़ जाती है. जबकि आपको उधर नहीं जाना होता है, यह सबके साथ होता है. इसी को रोड सम्मोहन या रोड हिप्नोसिस कहते हैं. जब ऐसे में ही थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ये दुर्घटनाएं बनती है. इसीलिए जरूरी है, ऐसी यात्रा में खुद को रिलेक्स करते रहें, रेस्ट देते रहें और सुरक्षित रहें, आपकी यात्रा शुभ हो, सफल हो.
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जल्द वर्दी में दिखेंगे
शहडोल यातायात विभाग के हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनके वीडियो काफी ट्रेडिंग भी रहते हैं. अक्सर ये यातायात सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता को लेकर वीडियो बनाते रहते हैं. इसे लेकर पूरे देश भर में फेमस भी हैं, उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं. उनके वीडियो काफी ट्रेंड करते हैं. अभी हाल ही में उन्हें सस्पेंड किया गया था. जिसे लेकर वो सुर्खियों में थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, जिसके बाद उन्होंने फिर से ज्वाइन कर लिया है.
जल्दी ही वो वर्दी पर भी नजर आएंगे, लेकिन सस्पेंड रहने के बाद भी वो लगातार सड़क सुरक्षा संबंधी वीडियो बनाकर लोगों को जागृत करते रहे हैं. उनके वीडियो इसी तरह से ट्रेंड होते रहे हैं.